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Все про:щеплення (46) дифтерія (22) Разумков Дмитро (249) Слуга народу (400) Бабак Сергій (5) Радуцький Михайло (31)

 "Слуги народу" на чолі з Разумковим зробили щеплення від дифтерії. ФОТО

Глава партії Дмитро Разумков разом із кількома депутатами від партії вакцинувалися проти дифтерії.

Про це повідомив у Facebook депутат Михайло Радуцький, інформує Цензор.НЕТ.

Радуцький повідомив, що він вакцинувався разом із Сергієм Бабаком і Дмитром Разумковим.

Також депутат від Слуги народу порекомендував щепитися всім громадянам. За словами Радуцького, в Україні вакцини від дифтерії в достатній кількості.

"Сьогодні разом із Дмитро Разумковим і Сергієм Бабаком провакцинувалися від дифтерії!! І радимо це зробити всім громадянам!!! До речі, вакцина в Україні є, в достатній кількості", - написав Радуцький.

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Слуги народу на чолі з Разумковим зробили щеплення від дифтерії 01Слуги народу на чолі з Разумковим зробили щеплення від дифтерії 02

Слуги народу на чолі з Разумковим зробили щеплення від дифтерії 03
Слуги народу на чолі з Разумковим зробили щеплення від дифтерії 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3156405
 
   
 Топ коментарі
 
От капитуляции и рузького мира в голову пускай бы лучше сделали прививки
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Изя не лох.

Изе 42-й годик.
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Вот интересно, а покакали они сегодня нормально ?

А кушали хорошо ? И шо ?
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ну... если Изя какал значит Изя кушал значит у Изи есть деньги значит у Изи все хорошо! "Слуги народа" во главе с Разумковым сделали прививки от дифтерии - Цензор.НЕТ 2393
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Конечно. Как можно быть лохом, если от своих обещаний отказываться. Ты тому яркий пример, да????
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Шо там скоро уже учителя будут получать 4000евро?
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Погут и по пять, если хорошего канибаса курнуть....
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Ты как то недоразвитый. С чего ты взял, что я поддерживал или поддерживаю Моню Зелю....
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Ты типа доразвитый, я шо писал шо ты кого то поддерживаешь?
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Ты как то недоразвитый, читай свои опусы. Ты назвал меня зебилом....
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обработка населения туманом не прошла даром
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по понедельникам не подаю,

а лугандонской сепарне вообще никогда.

не клянчь.
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Ты как то недоразвитый по полной программе. Выставь хочь один мой коммент, что я у тебя что то прошу. Вот такой же не лох Зеля как и ты порохосвин, недоразвитый....
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Ты как то дебил или что? Я тебе уже не раз писал, что не беру из рук воняющих дерьмом НИЧЕГО!!!! Понимаешь, тупорылый, НИЧЕГО НЕ БЕРУ......
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Кстати, прививкм надо делать в прививочных кабинетах поликлиник,а не в каких-то занюханных кабинетах
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от чого прививок в країні не хватає, то показали тілько слуг, а втих слуг ще є родини - не дай Боже ще вмруть такі талановиті і розумні - країна сі завали.
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Зебіли хотіли їсти? А фіг їм! Жріть видовища!
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Слабаки !Вот петя никогда прививки не делал как и каждый петя-бот !
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От капитуляции и рузького мира в голову пускай бы лучше сделали прививки
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Врач ко всем так же будит приезжать на работу?
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мододца. молодца !

по данным Минздрава прививок от дифтерии с полсотни на ВСЮ УКРАИНУ.

значит, мы будем жить, а вы здыхайте ?
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Блін, і чому я не вірю в казочки антищеплеників?- А то мав би зараз бодай якусь надію...
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я вот к восьми утра прихожу на службу в течении 10 лет..что-то героическое в етом есть..(с)
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А от дебилии для них есть прививки,или вакцина закончилась?
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все укололи улянке. Правда ей не помогло
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да ну, зря они это.. Зараза к заразе не пристаёт...
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К идиотам, к сожалению, пристает все.... Кроме заразы...
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Уже начинаю жалеть, что не проголосовал за эту прекрасную партию.
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А как пэидиоты рукоплескали дохтору смерть, когда той прививку делали, а тут не рады. Интересно почему?
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А как ЗЕбилы там визжали про зраду и нафиг нужна та прививка, а шо теперь ЗЕбил побежишь прививку делать..твои хозяева сделали, и тебе нужно.
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Жаль что нельзя иньекцию мозга сделать.
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Жаль нет прививок от глупости и тупости. Им они очень как то нужны....
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Наверное себе глюкозу кололи . Решили на сомнительных прививках заработать
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Зараза до зарази не пристає...Перевели вакцину тільки....
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А ці "слуги урода" переконані, що це дійсно була вакцина від дифтерії ? Бо щось мені підказує, що в шприц було набрано щось інше... Але нехай вони вже не хвилюються. Завтра в морзі вскриття все покаже 😷
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Еще бы прививки от тупости были бы. Правительство и преза утопить в ней а над Украиной распылять с самолета.
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Может и страну производитель скажут? Неужто Индия?
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розумкову два рази в лоб кололи,судячи з фото
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Надеюсь, что в Евролабе. И качество вакцин соответствует качеству медперсонала и результатов анализов.
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Ого ,може пора завозити вакцину від тупості?
Як там супрун ,ще не знайшла таку? "Слуги народу" на чолі з Разумковим зробили щеплення від дифтерії - Цензор.НЕТ 9792
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Жаль, что мировая медицина ещё не создала вакцину от лжи и воровства. Этой шобле ЗЕлёных моральных уродов из ОПГ "Халдей урода", они бы очень понадобились. Ещё в первую минуту их рождения. Ну, а по существо - шоу для умственно отсталых 73% нашего населения продолжается. Сколько их уже было? "Анализы", "Стадион", "ЗП 4000 долларов", "Конец эры нищеты", "Полиграф", "Миру мир войне пиписька", ну и т.д.
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Ну появилась офигительная статистика ипа реформ доктора Смерть. Средняя зарплата по здравоохранения за сентябрь 6 200 грн. Так, что там соевые за реформы гениального типа реформатора?????
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Лучше бы они сделали прививки от "ХРОНИЧЕСКОЙ ДИОРЕИ С ПРИСТУПАМИ АМНЕЗИИ" "Слуги народу" на чолі з Разумковим зробили щеплення від дифтерії - Цензор.НЕТ 2633
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Погано що немає прививок від імбецилії......... Дуже тяжка та не виліковна хвороба. Вражає в основному тих хто стає до керівництва держави але захворювання передається з нижніх верств населення.
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1. Строгая диета: утром и вечером по чашке чая в течение трех дней; кроме того, всем, независимо от того, на что они жалуются, давали аспирин, чтобы симулянты пропотели.2. Хинин в порошке в лошадиных дозах, чтобы не думали, будто военная служба - мед. Это называлось: "Лизнуть хины".3. Промывание желудка литром теплой воды два раза в день.4. Клистир из мыльной воды и глицерина.5. Обертывание в мокрую холодную простыню.(Я.Гашек, Швейк - симулянт)
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Этому зеленому стаду нужно прививки от ящура делать...
А Юзику таким шприцом как в фильме "кавказская пленница" ...
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Мудрец будет скорее избегать болезней, чем выбирать средства против них. "Слуги народу" на чолі з Разумковим зробили щеплення від дифтерії - Цензор.НЕТ 3196
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Млять, как же задрали эти шоу этих слуг урода народа то детектор лжи, теперь прививки.Скоро будут рассказывать кто какие трусы одел и чем посрал
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Єзнайомі євреї--палець заболить,то швидко до лікаря,обвішаються приладами,куча лікарства ,спеціальна дієта і ще безліч заходів по підтримці свого здоровья.
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какой цирк..это чиновники страны показывают как прививки делают..смех..а покакали ?? какой то позор
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Супрун советовала прививаться,вот они и привились.Завтра и я пойду.Лижь бы прививки хватило.
Порохоботам прививка от дифтерии не нужна совсем,они кашаладками и тортиками рошен давно привиты.Правда диабет могут подхватить,как их шехф-кондитер.
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Разговаривал с людьми. Говорят, для простых людей сыворотки нет, только для слуг! А ведь большинство в Украине такую прививку делали в детстве, т.е. все в зоне риска, не только Разумков с его довольной физиономией.
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Вакцинация - умное решение против многих будущих возможных проблем со здоровьем.
Надо только определиться от чего именно стоит вакцинироваться.
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А без руководства Разумкова они что и в туалет не ходят ?
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"Бис! Дай ка ты ему еще пару раз... для ума!" (с)
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