 "Слуги народу" на чолі з Разумковим зробили щеплення від дифтерії. ФОТО

Про це повідомив у Facebook депутат Михайло Радуцький, інформує Цензор.НЕТ.
Радуцький повідомив, що він вакцинувався разом із Сергієм Бабаком і Дмитром Разумковим.
Також депутат від Слуги народу порекомендував щепитися всім громадянам. За словами Радуцького, в Україні вакцини від дифтерії в достатній кількості.
"Сьогодні разом із Дмитро Разумковим і Сергієм Бабаком провакцинувалися від дифтерії!! І радимо це зробити всім громадянам!!! До речі, вакцина в Україні є, в достатній кількості", - написав Радуцький.
А кушали хорошо ? И шо ?
Изе 42-й годик.
а лугандонской сепарне вообще никогда.
не клянчь.
по данным Минздрава прививок от дифтерии с полсотни на ВСЮ УКРАИНУ.
значит, мы будем жить, а вы здыхайте ?
Як там супрун ,ще не знайшла таку?
А Юзику таким шприцом как в фильме "кавказская пленница" ...
уроданарода то детектор лжи, теперь прививки.Скоро будут рассказывать кто какие трусы одел и чем посрал
Порохоботам прививка от дифтерии не нужна совсем,они кашаладками и тортиками рошен давно привиты.Правда диабет могут подхватить,как их шехф-кондитер.
Надо только определиться от чего именно стоит вакцинироваться.