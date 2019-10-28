 МВС підтримує бойові підрозділи, які захищають Україну - Аваков на базі "Азова". ФОТО

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на сторінку МВС у Facebook.
"МВС підтримує бойові професійні підрозділи, які захищають незалежність і територіальну цілісність України", - сказав Арсен Аваков.
Міністр відвідав базу навчального полігону "Азов", на якій проводять заняття з бойової стрільби і наступальних дій.
"Цей полігон розташований біля населеного пункту Новопетрівка і включає базовий табір, здатний розмістити до 300 воїнів, і військове стрільбище, придатне для проведення вогневих занять з практичної стрільби з усіх наявних сил і засобів озброєння НГУ, включно з танками і артилерією", - повідомили в МВС.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський побував у Золотому Луганської області, де заплановано розведення військ, і поспілкувався там з ветеранами.
Після цього штаб Операції Об'єднаних сил заявив, що люди, з якими спілкувався глава держави, не мають права перебувати в Золотому зі зброєю.
Ветерани, які спілкувалися із Зеленським, відмовляються залишати Золоте. Помічник глави держави Андрій Єрмак заявляє, що "вони там не потрібні".
За словами заступника голови Національної поліції Вадима Трояна, ветерани-добровольці, що перебувають у Золотому-4 з легальною власною зброєю, вивезли її.
В общении Зеленского с добровольцами меня сильно испугала одна вещь.
И это даже не форма, в которую перешло это общение в итоге.
Здесь понятно - Зеля не выполнил поставленную себе задачу - уговорить перед камерой добровольцев выйти из Золотого - психанул и перешел на хамство. Хамство тоже перед камерой.
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Испугало другое.
В самом общении Зеленский несколько раз повторил - «а что делать? Нужно что-то делать.»
Это ИМЕННО та ловушка, в которую его заманивает *****.
Именно так Россия и прирастала 300 лет - где больше, где меньше (в Грузии вон рашисты по 10 метров передвигают свои блокпосты, но делают это постоянно каждый месяц фактически), где обманом в договоре, где подкупом местной элиты, где геноцидом…
А чаще всего - всем вместе.
В Сухуми, когда грузины после такого договора фактически разоружились, рашисты зашли и устроили чудовищную резню - погибло огромное количество местных гражданских. Огромное количество. Там было реально совершено преступление против человечности. Именно после такого «договора» с Кремлем.
Как видим, дело далеко не только в *****…
Любой отвод войск при договоре с Кремлем означает только одно - очередное продвижение рашистов в глубь территории Украины.
Могут обмануть? Как сказал Зеленский…. Не могут, а обманут обязательно.
Не было других случаев за все 300 лет и более существования империи. Нигде, никогда. Чтобы Россия выполнила свою часть компромисса без того, чтоб ее жестко били по голове.
Зачем наступать на грабли опять и опять? У нас Украина бесконечная, чтоб можно было отступать?
А что делать?
Я скажу, что делать. Для реального результата.
1. Вывезти всех местных (какого хера они вообще там во время боевых действий?) из зоны обстрелов. Естественно, вывезти не на пустое место, а помочь выехать - в Украине много брошенных сел. Вот и нужно помочь с организацией инфраструктуры.
Кто сопротивляется - вывезти силой. Военное положение.
2. Укрепрайон вокруг Дыры с мгновенным открытием стрельбы по всему, что военного шевелиться на той стороне. Мгновенно и на поражение на любой шорох.
3. Проводить ротацию военных на передке каждые 3-4 месяца, чтоб не могли успеть возникнуть контрабандные связи с местными (которые дальше зоны полного вывоза).
4. Поднимать крики на всех международных площадках о том, что Украина готова выполнять Минские соглашения! Но! Для начала Россия должна выйти на ситуацию подписания этих соглашений - вернуть Дебальцево и Докучаевск. Пока не вернула - Украина не может ей поверить и начать выполнение своих обязательств.
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В итоге - местные боевики разбегутся сами (они на такое не подписывались). Кремль будет вынужден выдвинуть на ноль не местных, а своих военных, и количество 200-х у них резко возрастет.
А политический смысл удержания Дыры у Кремля отпадет сам собой.
И ***** запросится на переговоры сам.
Это, если ты - Президент Украины, Гетман нации, а мелкое украинское *****.
Примерно так.
иногда лучше в позе лотоса подождать пока по реке не проплывет труп твоего врага
В Абхазии Басаев смог обкатать несколько тысяч чеченских бойцов, ставших потом элитным "абхазским батальоном", охранявшим лично Джохара Дудаева. Он смог дослужиться до поста замминистра обороны Абхазии, командующего Гагринским фронтом, руководителя всех кавказских добровольцев на этой войне. .
Что вы это не вспоминаете?
Цікаво читати зєльонну наволоч :
Спочатку верещали : " Єслі ви так хатітє ідітє самі і ваюйтє".
Тепер, коли хлопці пішли захищати свою землю ,зновуу виють :"пытаются навязать себя как альтернативу ВСУ".
Нагадаю тобі , викидень зєльоний, що захист Державного устрою і територіальної цілістності України - Конституційний обов'язок, як Президента, так і КОЖНОГО ГРОМАДЯНИНА України.
Так що не сери ротом і, взагалі, не серись.
в кусты забзделся ?
Тоже мне цаца.
И кто того селю защищать будет?
Парикмахерши его выбравшие?
https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY
какой конфуз, а избирали на ...КА
Хотя что можно говорить о логике министра ВД, который получил пост благодаря высказываниям "мусора не люди"
Прочтите статью, она вобще то о авакове.
но все равно,порохнявую ботоферму пете-растов вам не победить.
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https://www.youtube.com/watch?v=tMKKJUxm5ag
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"Чудище обло, озорно и лайяй..." (Зверь наглый, злой и кусается).
«Чудище обло, озорно, огромно, стозевно и лаяй»
Перевод фразы на современный русский язык: «Чудовище тучное, гнусное, огромное, стозевное и лающее». (с)
Азов відстоїм, як вже не раз це робили, а у зєлєні зворотній відлік часу пішов. Не дарма ж вони почали брехати, що Азовці ЗДАЛИ зброю, в той час, як вони:
"Полиция наше оружие не вывозила. Его передали нашим людям в Золотом, - участник акции "Ні - капітуляції" "азовец" Янтар".https://censor.net.ua/news/3156364/politsiya_nashe_orujie_ne_vyvozila_ego_peredali_nashim_lyudyam_v_zolotom_uchastnik_aktsii_n_kaptulyats