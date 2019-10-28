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Все про:Аваков (1264) МВС (1365)

 МВС підтримує бойові підрозділи, які захищають Україну - Аваков на базі "Азова". ФОТО

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков відвідав базу навчального полігону "Азов" біля Новопетрівки. Він запевнив у підтримці міністерством підрозділів, які захищають Україну.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на сторінку МВС у Facebook.

"МВС підтримує бойові професійні підрозділи, які захищають незалежність і територіальну цілісність України", - сказав Арсен Аваков.

Міністр відвідав базу навчального полігону "Азов", на якій проводять заняття з бойової стрільби і наступальних дій.

МВС підтримує бойові підрозділи, які захищають Україну - Аваков на базі Азова 01

"Цей полігон розташований біля населеного пункту Новопетрівка і включає базовий табір, здатний розмістити до 300 воїнів, і військове стрільбище, придатне для проведення вогневих занять з практичної стрільби з усіх наявних сил і засобів озброєння НГУ, включно з танками і артилерією", - повідомили в МВС.

МВС підтримує бойові підрозділи, які захищають Україну - Аваков на базі Азова 02МВС підтримує бойові підрозділи, які захищають Україну - Аваков на базі Азова 03

Читайте також: Ветерани-добровольці, які мали легальну зброю, вивезли її в супроводі поліції із Золотого-4, - Троян

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський побував у Золотому Луганської області, де заплановано розведення військ, і поспілкувався там з ветеранами.

Після цього штаб Операції Об'єднаних сил заявив, що люди, з якими спілкувався глава держави, не мають права перебувати в Золотому зі зброєю.

Ветерани, які спілкувалися із Зеленським, відмовляються залишати Золоте. Помічник глави держави Андрій Єрмак заявляє, що "вони там не потрібні".

За словами заступника голови Національної поліції Вадима Трояна, ветерани-добровольці, що перебувають у Золотому-4 з легальною власною зброєю, вивезли її.

МВС підтримує бойові підрозділи, які захищають Україну - Аваков на базі Азова 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3156401
 
   
 Топ коментарі
 
Александр Косенко

В общении Зеленского с добровольцами меня сильно испугала одна вещь.
И это даже не форма, в которую перешло это общение в итоге.
Здесь понятно - Зеля не выполнил поставленную себе задачу - уговорить перед камерой добровольцев выйти из Золотого - психанул и перешел на хамство. Хамство тоже перед камерой.
----
Испугало другое.
В самом общении Зеленский несколько раз повторил - «а что делать? Нужно что-то делать.»
Это ИМЕННО та ловушка, в которую его заманивает Хуйло.
Именно так Россия и прирастала 300 лет - где больше, где меньше (в Грузии вон рашисты по 10 метров передвигают свои блокпосты, но делают это постоянно каждый месяц фактически), где обманом в договоре, где подкупом местной элиты, где геноцидом…
А чаще всего - всем вместе.
В Сухуми, когда грузины после такого договора фактически разоружились, рашисты зашли и устроили чудовищную резню - погибло огромное количество местных гражданских. Огромное количество. Там было реально совершено преступление против человечности. Именно после такого «договора» с Кремлем.
Как видим, дело далеко не только в Хуйле…
Любой отвод войск при договоре с Кремлем означает только одно - очередное продвижение рашистов в глубь территории Украины.
Могут обмануть? Как сказал Зеленский…. Не могут, а обманут обязательно.
Не было других случаев за все 300 лет и более существования империи. Нигде, никогда. Чтобы Россия выполнила свою часть компромисса без того, чтоб ее жестко били по голове.
Зачем наступать на грабли опять и опять? У нас Украина бесконечная, чтоб можно было отступать?
А что делать?
Я скажу, что делать. Для реального результата.
1. Вывезти всех местных (какого хера они вообще там во время боевых действий?) из зоны обстрелов. Естественно, вывезти не на пустое место, а помочь выехать - в Украине много брошенных сел. Вот и нужно помочь с организацией инфраструктуры.
Кто сопротивляется - вывезти силой. Военное положение.
2. Укрепрайон вокруг Дыры с мгновенным открытием стрельбы по всему, что военного шевелиться на той стороне. Мгновенно и на поражение на любой шорох.
3. Проводить ротацию военных на передке каждые 3-4 месяца, чтоб не могли успеть возникнуть контрабандные связи с местными (которые дальше зоны полного вывоза).
4. Поднимать крики на всех международных площадках о том, что Украина готова выполнять Минские соглашения! Но! Для начала Россия должна выйти на ситуацию подписания этих соглашений - вернуть Дебальцево и Докучаевск. Пока не вернула - Украина не может ей поверить и начать выполнение своих обязательств.
-------------
В итоге - местные боевики разбегутся сами (они на такое не подписывались). Кремль будет вынужден выдвинуть на ноль не местных, а своих военных, и количество 200-х у них резко возрастет.
А политический смысл удержания Дыры у Кремля отпадет сам собой.
И Хуйло запросится на переговоры сам.
Это, если ты - Президент Украины, Гетман нации, а мелкое украинское хуйло.
Примерно так.
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Кому здесь интересны твои высеры,кацап сраный, Украину вам не победить
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«а что делать? Нужно что-то делать.»

иногда лучше в позе лотоса подождать пока по реке не проплывет труп твоего врага МВД поддерживает боевые подразделения, защищающие Украину - Аваков на базе "Азова" - Цензор.НЕТ 6659
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Александр Косенко

В общении Зеленского с добровольцами меня сильно испугала одна вещь.
И это даже не форма, в которую перешло это общение в итоге.
Здесь понятно - Зеля не выполнил поставленную себе задачу - уговорить перед камерой добровольцев выйти из Золотого - психанул и перешел на хамство. Хамство тоже перед камерой.
----
Испугало другое.
В самом общении Зеленский несколько раз повторил - «а что делать? Нужно что-то делать.»
Это ИМЕННО та ловушка, в которую его заманивает *****.
Именно так Россия и прирастала 300 лет - где больше, где меньше (в Грузии вон рашисты по 10 метров передвигают свои блокпосты, но делают это постоянно каждый месяц фактически), где обманом в договоре, где подкупом местной элиты, где геноцидом…
А чаще всего - всем вместе.
В Сухуми, когда грузины после такого договора фактически разоружились, рашисты зашли и устроили чудовищную резню - погибло огромное количество местных гражданских. Огромное количество. Там было реально совершено преступление против человечности. Именно после такого «договора» с Кремлем.
Как видим, дело далеко не только в *****…
Любой отвод войск при договоре с Кремлем означает только одно - очередное продвижение рашистов в глубь территории Украины.
Могут обмануть? Как сказал Зеленский…. Не могут, а обманут обязательно.
Не было других случаев за все 300 лет и более существования империи. Нигде, никогда. Чтобы Россия выполнила свою часть компромисса без того, чтоб ее жестко били по голове.
Зачем наступать на грабли опять и опять? У нас Украина бесконечная, чтоб можно было отступать?
А что делать?
Я скажу, что делать. Для реального результата.
1. Вывезти всех местных (какого хера они вообще там во время боевых действий?) из зоны обстрелов. Естественно, вывезти не на пустое место, а помочь выехать - в Украине много брошенных сел. Вот и нужно помочь с организацией инфраструктуры.
Кто сопротивляется - вывезти силой. Военное положение.
2. Укрепрайон вокруг Дыры с мгновенным открытием стрельбы по всему, что военного шевелиться на той стороне. Мгновенно и на поражение на любой шорох.
3. Проводить ротацию военных на передке каждые 3-4 месяца, чтоб не могли успеть возникнуть контрабандные связи с местными (которые дальше зоны полного вывоза).
4. Поднимать крики на всех международных площадках о том, что Украина готова выполнять Минские соглашения! Но! Для начала Россия должна выйти на ситуацию подписания этих соглашений - вернуть Дебальцево и Докучаевск. Пока не вернула - Украина не может ей поверить и начать выполнение своих обязательств.
-------------
В итоге - местные боевики разбегутся сами (они на такое не подписывались). Кремль будет вынужден выдвинуть на ноль не местных, а своих военных, и количество 200-х у них резко возрастет.
А политический смысл удержания Дыры у Кремля отпадет сам собой.
И ***** запросится на переговоры сам.
Это, если ты - Президент Украины, Гетман нации, а мелкое украинское *****.
Примерно так.
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«а что делать? Нужно что-то делать.»

иногда лучше в позе лотоса подождать пока по реке не проплывет труп твоего врага МВД поддерживает боевые подразделения, защищающие Украину - Аваков на базе "Азова" - Цензор.НЕТ 6659
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скоро зима - и лотос примерзнет к основанию....лотос не смерека: меняй позу
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такой язык президент услышал на краю золотого от добровольцев
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Сухуми как раз "освобождал" от грузинского населения Шамиль Басаев с батальоном чеченцев. А помогать абхазцам его отправил и снабдил оружием Джохар Дудаев.
В Абхазии Басаев смог обкатать несколько тысяч чеченских бойцов, ставших потом элитным "абхазским батальоном", охранявшим лично Джохара Дудаева. Он смог дослужиться до поста замминистра обороны Абхазии, командующего Гагринским фронтом, руководителя всех кавказских добровольцев на этой войне. .

Что вы это не вспоминаете?
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Беня их сам создавал. Но одно дело когда добробаты действительно участвуют в боевых действиях когда армия слаба, а другое - когда бывшие участники добробатов пытаются навязать себя как альтернативу ВСУ.
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Кому здесь интересны твои высеры,кацап сраный, Украину вам не победить
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І багато їх "бєня создал" в конкретних цифрах?
Цікаво читати зєльонну наволоч :
Спочатку верещали : " Єслі ви так хатітє ідітє самі і ваюйтє".
Тепер, коли хлопці пішли захищати свою землю ,зновуу виють :"пытаются навязать себя как альтернативу ВСУ".
Нагадаю тобі , викидень зєльоний, що захист Державного устрою і територіальної цілістності України - Конституційний обов'язок, як Президента, так і КОЖНОГО ГРОМАДЯНИНА України.
Так що не сери ротом і, взагалі, не серись.
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а где "бюронхитик" Белый Вошь ?

в кусты забзделся ?
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как бы я хотел посмотреть как Зеленский пищит от бешенства
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А он спокоен просто Авакова пошлет в утиль. Рано вы зубоскалите над Зеленски, через 4 года вы увидите а может уже и не увидите совсем другую Украину а может и вовсе не Украину. Как карта ляжет...
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тогда Аваков пошлет в утиль его.

Тоже мне цаца.

И кто того селю защищать будет?

Парикмахерши его выбравшие?
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мда, свадебные фотографы штативами изобьют МВД поддерживает боевые подразделения, защищающие Украину - Аваков на базе "Азова" - Цензор.НЕТ 7729
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Мрії, мрії, мрії ....Все закінчиться швидко і несподівано жидівськими погромами....зєльона гнида, нажаль, встигне втекти, евакуює спецназ мосаду...нажаль.
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Нам досить пискунів невдахи Порошенка.
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Есть сомнения кто такой Моника Нелох ???

https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY
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Вы думаете Моника все же ДЕВОЧКА ?

какой конфуз, а избирали на ...КА МВД поддерживает боевые подразделения, защищающие Украину - Аваков на базе "Азова" - Цензор.НЕТ 4306
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опа на, разрыв соевого шаблона, как так）
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Азов подчинен МВД или нет? Поддерживает...
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зеля- *****! ла-ла-ла-ла-ля МВД поддерживает боевые подразделения, защищающие Украину - Аваков на базе "Азова" - Цензор.НЕТ 6395
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Не страна а сплошная головоломка, при петре назад этот же аваков их разоружал, сейчас всячески поддерживает. МВД поддерживает боевые подразделения, защищающие Украину - Аваков на базе "Азова" - Цензор.НЕТ 880
Хотя что можно говорить о логике министра ВД, который получил пост благодаря высказываниям "мусора не люди" МВД поддерживает боевые подразделения, защищающие Украину - Аваков на базе "Азова" - Цензор.НЕТ 880
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Стал главмусором от страха. Чтобы мусора не прибили. Теперь будет держаться до конца.
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Зато что Петя что Зе всегда ненавидели и боролись с *нациками*
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Вы как профессиональный бот, сразу в бой в комментарии.
Прочтите статью, она вобще то о авакове. МВД поддерживает боевые подразделения, защищающие Украину - Аваков на базе "Азова" - Цензор.НЕТ 1613
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А ти образився? Абіжений, ти наш, касаб.
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Нет сельская хамка, просто хочу чтоб люди вспомнили, что главный отличие людей от обезьян-это то что в принятии решений у первых преобладает разум, а у вторых эмоции.
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А шо, хто-то сомневался, шо Авакян поддерживает свою (на самом деле Бенину) ручную армию?
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Бггг) только полный дурак до сих пор не знает кто спонсирует тыловой Азов с нацжонами... Хреновая у вас с беней киношка вышла -актеров, во главе с янеЛохом, на мыло
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Нє, ну пацани старалися. Цікаво, Міхалков зі сценарієм не допомагав?
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классика жанра, война белой и алой розы ))
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Щаз порохню порвет! Верный соратник Мародера по свыняче-кролячей коалиции Аваков, которого подсвинки хвалили битых пять лет и обхаивали после выборов защищает Азов, который они обхаивали пять лет и начали восхвалять последнее время МВД поддерживает боевые подразделения, защищающие Украину - Аваков на базе "Азова" - Цензор.НЕТ 2199
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Сонце, це шоу було розраховане виключно на виборців Зеленського- людей з IQ нижче 70. А порохоботи від самого початку писали що то вистава.
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Фрезеровщик Дулин (многомордый), не надо ко мне подьезжать со своими заднеприводными мансами. В моей системе ценностей ты вообще не имеешь право на существование после того как заявил, что украинцы через 20 лет будут есть своих детей, потому чтотне переизбрали Мальдивского негодяя
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Я помилявся. Гадаю, Зеленський впорається швидше.
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А дочого тут мнєніє", якогось опущеного мацкаля? Прокукарікав , і - під шконку. Маєш знати своє законне місце.
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кацахол, ты чего постоянно переходишь на личности!
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А шо робить, якщо "лічность" смердить на весь сайт....
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Если вам 73% населения *смердить*, вы страдаете Disosmia - в очередь к ЛОР.
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Та ні вони й самі собі смердять, тільки своє гімно смердить не так "яскраво", -народна прикмета.
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Хитрый Аваков скоро сольет Скомороха. Как только Зебил отдаст приказ на силовые действия против ветеранов АТО, Аваков выступит в роли спасителя Украины и Зебил будет в Ростове развлекать своего патрона Прохфссора МВД поддерживает боевые подразделения, защищающие Украину - Аваков на базе "Азова" - Цензор.НЕТ 7981
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Аваков молодец, настоящий боец. Из него будет очень хороший Президент воюющей страны. Он будет лучше, чем нынешний комендиант и ещё лучше ,чем прошлый соевый торгаш.
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А может быть украинцы как не будь без шуриков из под прокси разберутся?
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Украинцы, как видим по итогам выборов, не способны разобраться в чём бы то ни было. А причём здесь прокся-то?
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оппа,а вот и "бэбэбэ-бойцы" интернета подтянулись!
но все равно,порохнявую ботоферму пете-растов вам не победить.
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У Лугадони эпидемия ВИЧ, Зеленский говорит чтобы развести людей с обеих боков,так эти лугадонцы могут наше украинское население заразить,мне кажется нужно от них отгородиться и нужно освободить Новоазовск,а то бычков и тюльку заразят ещё ВИЧ. МВД поддерживает боевые подразделения, защищающие Украину - Аваков на базе "Азова" - Цензор.НЕТ 859
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Так шо, Зєля повертається в «Квартал 95»?
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Так він "сцени" і "кіно" не покидав. Правда, була невеличка перерва на стадіон.
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Да пускай воюют, Поддерживает МВД, а они пока будут крышевать игорный бизнес, бурштын, нелегальный оборот спирта, а эти пускай умирают, но то что Европа уже отварачивается от такого коррупционного болота, то министр тут не причем, он молодец на коне прискакал.
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Про российское коварное самодержавие еще в 18 веке Радищев писал:
"Чудище обло, озорно и лайяй..." (Зверь наглый, злой и кусается).
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Та в оригиналі ще круче:
«Чудище обло, озорно, огромно, стозевно и лаяй»
Перевод фразы на современный русский язык: «Чудовище тучное, гнусное, огромное, стозевное и лающее». (с)
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Аваков это тот, что говорил об " Азове" как о сборище уголовников? Помню как сейчас, Аваков: " я проверил 15, первых дел "Азова", 13 судимых, 8 дважды и более, два в розыске, мы их брать в полицию не будем" Что поменялось, "Азов", или Аваков? Вспомнилось "Торнадо" с пять раз судимым командиром - уркаганом.
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" Помню как сейчас",- а що небудь надійніше з цитатами Є?
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Зєля почав сратись і папрасив жидівську діаспору в Штати дапамагти, як вони вже не раз допомагали своїм однодумцям в косорилії і саме з приводу дискредитації "Азова".
Азов відстоїм, як вже не раз це робили, а у зєлєні зворотній відлік часу пішов. Не дарма ж вони почали брехати, що Азовці ЗДАЛИ зброю, в той час, як вони:
"Полиция наше оружие не вывозила. Его передали нашим людям в Золотом, - участник акции "Ні - капітуляції" "азовец" Янтар".https://censor.net.ua/news/3156364/politsiya_nashe_orujie_ne_vyvozila_ego_peredali_nashim_lyudyam_v_zolotom_uchastnik_aktsii_n_kaptulyats
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Боюсь что при ближайшем ШУХЕРЕ азов "перекрасится под РФ"
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Ти іншого бойся , владік, щоб не прокинутись із сокирою в спині, ти, як ія бачив хлопчика з сокирами на фото.
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Ну фсЁ теперь фсЮ ночь не буду спать. МВС підтримує бойові підрозділи, які захищають Україну - Аваков на базі "Азова" - Цензор.НЕТ 6049
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" Єті мусара", включаючи Андрія прі овочі сиділи за свої погляди.
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Что-то не припомню, в какой стане есть добробаты с оружием, которые не подчиняются Нацгвардии МВД СБУ и вооруженным силам и имеют право применять оружие, как им вздумается????
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Xто не припомню в какой стране полиция и сбу первыми переходят на сторону сепаратистов...
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