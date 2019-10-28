 МВС підтримує бойові підрозділи, які захищають Україну - Аваков на базі "Азова". ФОТО

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на сторінку МВС у Facebook.

"МВС підтримує бойові професійні підрозділи, які захищають незалежність і територіальну цілісність України", - сказав Арсен Аваков.

Міністр відвідав базу навчального полігону "Азов", на якій проводять заняття з бойової стрільби і наступальних дій.

"Цей полігон розташований біля населеного пункту Новопетрівка і включає базовий табір, здатний розмістити до 300 воїнів, і військове стрільбище, придатне для проведення вогневих занять з практичної стрільби з усіх наявних сил і засобів озброєння НГУ, включно з танками і артилерією", - повідомили в МВС.

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Нагадаємо, президент Володимир Зеленський побував у Золотому Луганської області, де заплановано розведення військ, і поспілкувався там з ветеранами.

Після цього штаб Операції Об'єднаних сил заявив, що люди, з якими спілкувався глава держави, не мають права перебувати в Золотому зі зброєю.

Ветерани, які спілкувалися із Зеленським, відмовляються залишати Золоте. Помічник глави держави Андрій Єрмак заявляє, що "вони там не потрібні".

За словами заступника голови Національної поліції Вадима Трояна, ветерани-добровольці, що перебувають у Золотому-4 з легальною власною зброєю, вивезли її.