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Все про:Київ (6697) пожежа (1838) ДСНС (2115)

 Пожежа в лікарні швидкої допомоги в Києві: евакуювали 48 осіб. ФОТОрепортаж

У лікарні швидкої допомоги на Братиславській виникла пожежа в одному з кабінетів. Рятувальники евакуювали людей і загасили полум'я, причини НП з'ясовують.

Повідомлення про пожежу надійшло рятувальникам близько о пів на другу, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Держслужбу з надзвичайних ситуацій.

"Як виявилося, пожежа виникла на 3-му поверсі в одному з кабінетів, де горіли меблі. ... Під час гасіння пожежі за допомогою автодрабини було врятовано 3 людини, через сходи виведено з будівлі 45 осіб", - сказано в повідомленні.

Полум'я загасили за допомогою вогнегасників.

"У гасінні пожежі були задіяні 12 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 53 пожежники підрозділів Головного управління ДСНС України в м.Києві. Жертв і постраждалих немає. Причина виникнення пожежі з'ясовується", - додали в ДСНС.

Читайте також: Упродовж тижня під час пожеж в Україні загинуло 28 людей, на водних об'єктах - 12, - ДСНС

Пожежа в лікарні швидкої допомоги в Києві: евакуювали 48 осіб 01

Пожежа в лікарні швидкої допомоги в Києві: евакуювали 48 осіб 02
Пожежа в лікарні швидкої допомоги в Києві: евакуювали 48 осіб 03
Пожежа в лікарні швидкої допомоги в Києві: евакуювали 48 осіб 04
Пожежа в лікарні швидкої допомоги в Києві: евакуювали 48 осіб 05
Пожежа в лікарні швидкої допомоги в Києві: евакуювали 48 осіб 06
Пожежа в лікарні швидкої допомоги в Києві: евакуювали 48 осіб 07

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3156396
 
 
 Топ коментарі
 
Це порох підпалив, а якщо не він, то це свинарчуки. Якщо не свинарчуки, то це зробили порохоботи. Тільки зебіли підняли медицину на недосяжні висоти🐸
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Это медучреждение и поэтому едут соответственно размерам здания и количеством людей в нем.
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Приїхали 12 авто, а загасили вогонь вогнегасниками...
Раціонально...
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Это медучреждение и поэтому едут соответственно размерам здания и количеством людей в нем.
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може хоть ремонт сделают..бо там жахи..
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Це порох підпалив, а якщо не він, то це свинарчуки. Якщо не свинарчуки, то це зробили порохоботи. Тільки зебіли підняли медицину на недосяжні висоти🐸
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Це не лікарня,а живий жах...Кияни,у Вас профіцитним бюджет,невже неможна зробити хоча добрий ремонт?
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У нас добра зелена влада вилучила 4 млрд грн з бюджету. До того Київ теж більше віддавав, ніж брав.
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Сьогодні й обласну лікарню "замінували". У момент, коли я зайшов до кабінету тамтешньої поліклініки, оголосили евакуацію. Вийшов на вулицю - а там уже бригада "Г+Г" фільмує.
Мабуть вони самі й зателефонували в МНС щоби сюжетик в ефір пустити.
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Моя баба там працювала багато років🤔
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Ні. Моя баба багато зробила для киян, на відміму від твоїх горлівських родичів.
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Травила некачественным пловом хазар в Дарнице?
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Не лікарня, а цех китайських "брендів" якийсь на вигляд...
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