 Контррозвідка СБУ затримала терориста "ЛНР", який за гроші обстрілював Щастя. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.
Повідомляється, що бойовик брав участь в обстрілі позицій українських військових і житлових масивів міста Щастя.
"Житель Луганська приєднався до незаконних збройних формувань із корисливих мотивів влітку 2015 року. Після навчання на полігоні він був зарахований у "гаубично-артилерійський дивізіон". Згодом зловмисник розчарувався розміром "грошового утримання" і залишив незаконне збройне формування. Він перебрався на контрольовану державою територію Луганській області, де переховувався у родичів", - повідомили в СБУ.
В межах відкритого кримінального провадження зловмиснику оголошено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 15 років. Триває досудове слідство
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ой, кінціпція помінялася - це ж тепер хоч і повсранець-бунта, але ж наша людина! Він більше не буде - зрозуміти і пробачити!