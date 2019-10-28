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Все про:бойовик (3086) контррозвідка (133) Луганщина (1873) СБУ (4824)

 Контррозвідка СБУ затримала терориста "ЛНР", який за гроші обстрілював Щастя. ФОТО

У Луганській області контррозвідка Служби безпеки України (СБУ) затримала учасника одного з терористичних підрозділів "ЛНР", який брав активну участь у бойових діях на Донбасі проти українських військових.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Повідомляється, що бойовик брав участь в обстрілі позицій українських військових і житлових масивів міста Щастя.

"Житель Луганська приєднався до незаконних збройних формувань із корисливих мотивів влітку 2015 року. Після навчання на полігоні він був зарахований у "гаубично-артилерійський дивізіон". Згодом зловмисник розчарувався розміром "грошового утримання" і залишив незаконне збройне формування. Він перебрався на контрольовану державою територію Луганській області, де переховувався у родичів", - повідомили в СБУ.

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В межах відкритого кримінального провадження зловмиснику оголошено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 15 років. Триває досудове слідство

Контррозвідка СБУ затримала терориста ЛНР, який за гроші обстрілював Щастя 01
Контррозвідка СБУ затримала терориста ЛНР, який за гроші обстрілював Щастя 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3156327
 
   
 Топ коментарі
 
Отпустят конечно, зебилы с сепапрами братские народы. Вон уже документы от террористов считают легальными... все чтобы сепары чувствовали себя хорошо.
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Отпустите этого тамнашилюдя - его ждут дома!
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он же покаялся - за шо йєго тєрзаєт хунта???
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Отпустите этого тамнашилюдя - его ждут дома!
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Отпустят конечно, зебилы с сепапрами братские народы. Вон уже документы от террористов считают легальными... все чтобы сепары чувствовали себя хорошо.
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Я в вас зебилах и не сомневался на этот счет, кстати.
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Не переживай. Конечно отпустят. Могу даже поспорить на крупную сумму.
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Ординські пропагандони кажуть що Лугандон повстав після майдану 2013-14 років.
Контрразведка СБУ задержала террориста "ЛНР", который за деньги обстреливал Счастье - Цензор.НЕТ 8248
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он же покаялся - за шо йєго тєрзаєт хунта???
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Наверное задержало для награждения орденом?
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Он не винават. Он просто хотел чтобы ВСУ отступили и не правацировали его
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він же ще дитина, не розумів,що робить
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Ну так і славненько, буде сепар Цемах-2!
Зелебенські зроблять!
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Кримский мост достроен
Отвлекающая "война" на Донбасе уже не нужна
Впереди - попытка реанимации Таежного Совка 2
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А хай Моника Зеленски еще у него спросит отводить ли войска из Золотого.
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Сепар має випробовувати страшні борошна!
Дошку оголошень, трусєля, цвяхи та ґамар у студію!
...
ой, кінціпція помінялася - це ж тепер хоч і повсранець-бунта, але ж наша людина! Він більше не буде - зрозуміти і пробачити!
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боевик участвовал в обстрелах позиций украинских военных и жилых массивов города Счастье.Источник: https://censor.net.ua/p3156327 Тю,а шо,блок-пости закінчилися?
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