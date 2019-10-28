 Гончарук похизувався відремонтованою ЗПС аеропорту в Запоріжжі: У грудні запрацює новий термінал площею 12,5 тис. м². ФОТО

Про це прем'єр написав у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Прилетіли на щойно відремонтовану злітно-посадкову смугу запорізького аеропорту. Ремонтні роботи завершили буквально тиждень тому. На цей аеропорт у нас з міністром Владиславом Криклієм амбітні плани. Уже в грудні завершується будівництво та починає працювати новий термінал площею понад 12,5 тис м²", - зазначив Гончарук.
За його словами, новий термінал зможе обслуговувати близько 400 пасажирів на годину - 250 на міжнародних рейсах та 150 на внутрішніх.
Також прем'єр нагадав, що минулого тижня один із найбільших світових лоукостерів WizzAir відкрив 6 нових рейсів до Європи, а SkyUp запустив рейс Київ - Запоріжжя 6 днів на тиждень. Плюс рейси в ОАЕ та Ізраїль.
"Завдяки державній програмі розвитку аеропортів плануємо залучити понад 611 млн грн на реконструкцію аеродрому "Запоріжжя" до 2023 року", - розповів Гончарук.
На какой странице это написано?
Бетон на ВПП клал Омелян
Спасибо вам, пацаны !
А этот, который на фото, Гончарук, кажется, может быть свободен ! 😂
Ура товаріщі!
https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY..
- -https://www.youtube.com/watch?v=6ut264hXwNY
..
https://www.youtube.com/watch?v=W1agk02QXOM&app=desktop
..https://www.youtube.com/watch?v=6pi09EDrFfA ..https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY ..https://galinfo.com.ua/news/60_dniv_zelenskogo__bloger_proanalizuvav_robotu_prezydenta_322594.html..https://www.youtube.com/watch?v=FZ6BYPOV80w
.!.
молодці!
Впрочем, с кем я разговариваю? 🤔
Интересно а на самокате пару кругов дал по взлетке..？