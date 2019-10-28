 Гончарук похизувався відремонтованою ЗПС аеропорту в Запоріжжі: У грудні запрацює новий термінал площею 12,5 тис. м². ФОТО

Про це прем'єр написав у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Прилетіли на щойно відремонтовану злітно-посадкову смугу запорізького аеропорту. Ремонтні роботи завершили буквально тиждень тому. На цей аеропорт у нас з міністром Владиславом Криклієм амбітні плани. Уже в грудні завершується будівництво та починає працювати новий термінал площею понад 12,5 тис м²", - зазначив Гончарук.



За його словами, новий термінал зможе обслуговувати близько 400 пасажирів на годину - 250 на міжнародних рейсах та 150 на внутрішніх.

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Також прем'єр нагадав, що минулого тижня один із найбільших світових лоукостерів WizzAir відкрив 6 нових рейсів до Європи, а SkyUp запустив рейс Київ - Запоріжжя 6 днів на тиждень. Плюс рейси в ОАЕ та Ізраїль.

"Завдяки державній програмі розвитку аеропортів плануємо залучити понад 611 млн грн на реконструкцію аеродрому "Запоріжжя" до 2023 року", - розповів Гончарук.