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 Політика України, Суспільство
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Все про:акція (655) Конгрес США (311) МЗС (1928) Азов (179) Олег Богачук (916)

 Захист України - не тероризм: під МЗС відбулася акція на підтримку полку "Азов". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У зв'язку з вимогою американських конгресменів визнати полк "Азов" терористичною організацією сьогодні під Міністерством закордонних справ України відбулася акція на підтримку підрозділу, під час якої відбулося спілкування із заступником міністра Василем Боднаром і було обговорено дії влади щодо виходу із ситуації, що склалася.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Спроба американських конгресменів визнати полк "Азов" терористичною організацією викликає обурення українців та є наслідком російської пропаганди. Ми вимагаємо від Міністерства закордонних справ відреагувати на дії конгресменів США і закликаємо направити ноту протесту в зв'язку з втручанням іноземних політиків у внутрішні справи України", - йшлося в пресрелізі заходу.

Зрештою, до ветеранів "Азова" вийшов заступник міністра закордонних справ Василь Боднар, який засудив дії конгресменів і повідомив, що спільно з МВС вже ведеться робота з інформування американської сторони про те, чим є полк "Азов", що його бійці не є терористами, а сам підрозділ входить до складу Нацгвардії України.

"Ми працюємо над тим, щоб полк "Азов" не внесли до списку терористичних організацій, і хочемо донести правду про нього", - наголосив Боднар і пообіцяв інформувати про розвиток ситуації.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Звернення конгресменів про визнання "Азова" терористичною організацією - інформаційна атака на Україну, - заява полку

Захист України - не тероризм: під МЗС відбулася акція на підтримку полку Азов 01
Захист України - не тероризм: під МЗС відбулася акція на підтримку полку Азов 02
Захист України - не тероризм: під МЗС відбулася акція на підтримку полку Азов 03Захист України - не тероризм: під МЗС відбулася акція на підтримку полку Азов 04
Захист України - не тероризм: під МЗС відбулася акція на підтримку полку Азов 05
Захист України - не тероризм: під МЗС відбулася акція на підтримку полку Азов 06
Захист України - не тероризм: під МЗС відбулася акція на підтримку полку Азов 07
Захист України - не тероризм: під МЗС відбулася акція на підтримку полку Азов 08
Захист України - не тероризм: під МЗС відбулася акція на підтримку полку Азов 09
Захист України - не тероризм: під МЗС відбулася акція на підтримку полку Азов 10
Захист України - не тероризм: під МЗС відбулася акція на підтримку полку Азов 11Захист України - не тероризм: під МЗС відбулася акція на підтримку полку Азов 12

Фото, відео - Олег Богачук

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава комітету з питань зовнішньої політики Ради Яременко звернувся на захист полку "Азов" до конгресу США

Нагадаємо, 40 конгресменів-демократів з Палати представників США підписали звернення до держсекретаря США Майка Помпео, у якому вимагають внести український полк "Азов" і дві праворадикальні організації в Європі до списку іноземних терористичних організацій.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3156296
 
   
 Топ коментарі
 
А Конгресмени не хочуть визнати терористами тих, хто колись у 1776 році захищав незалежність США від Британії?
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Сначала, подписавши меморандум гарантирующий целостность Украины, нужно было воевать за неё, а не бочку катить на тех, кто это сделал.
Свои ночные страхи убежавшего в иммиграцию еврейского мальчика нужно решать самому, подгузник пододевать, а не законопроектами в конгресс кляузничать.
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Где 10 тысяч китайских добровольцев Белой Вошли ?
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Начнем с того, что это не полк "Азов", а когда то там служившие.
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Запретят и разгонят или еще лучше как Гитлер устроил таким же ушлепкам ночь длинных ножей. От этих уродов уже весь мир шарахается только позоря Украину конченые уроды
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Дивна акція, дивні лозунги. Хто їм сказав, що вони терористи?
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Так ведь эти рукодельники ,которые в "Золотом", тоже называют себя "Азов" .... так кто кому доктор? Защита Украины – не терроризм: под МИД прошла акция в поддержку полка "Азов" - Цензор.НЕТ 411
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Цим конгресменам забашляло *****, ось вони і верещать.
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А Конгресмени не хочуть визнати терористами тих, хто колись у 1776 році захищав незалежність США від Британії?
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Совсем оборзели, против Америки бочку катить.
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Сначала, подписавши меморандум гарантирующий целостность Украины, нужно было воевать за неё, а не бочку катить на тех, кто это сделал.
Свои ночные страхи убежавшего в иммиграцию еврейского мальчика нужно решать самому, подгузник пододевать, а не законопроектами в конгресс кляузничать.
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Уже в мире говорят что терористи, позорище ******, а не страна
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Это наша страна и наши Герои, а Штаты пусть ковыряются в своей истории.
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Точно.Статья 65. Защита Отечества, независимости и территориальной целостности Украины, уважение ее государственных символов является обязанностью граждан Украины.
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Я не те щоб фанат саме Азова (хоча загалом підтримую саме націоналістів, але більше Правий сектор), але в мене питання - кути котиться світ? Що сталося з колись прогресивною Демократичною партією США?
При демократі Клінтоні ніхто називав терористам, скажімо, хорватського генерала Анте Готовіну, який вигнав сербську вату зі своєї держави!
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Ну он был обвинен, но потом полностью оправдан апелляционной палатой Гаагского трибунала Захист України - не тероризм: під МЗС відбулася акція на підтримку полку "Азов" - Цензор.НЕТ 3148 .
А так да, герой Хорватии, без сомнения
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Без потужних ударів по внутрішньому ворогу Україна залишатиметься слабкою і вразливою, приреченою на роль жертви Кремля.Історія з Азовом копія історій з "скандалами", у футболі які ініціювали суркіси і його "анонімні доброжелатели" з наданням громадянства Моаресу.
Скільки нервів і коштів це забрало, щоб відстояти право участі України в Євро 2020.
Суркіси нахабно ще й лізуть у ВІП ложі за такі "заслуги"
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Чтобы выгнать их из Золотого, первым делом нужно нужно анулировать разрешения, выданные на ношение и хранение оружия.
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Це спрва рук кацапської мерзоти. Держава міжнародного тероризму взяла на озброення в свій захист гасло "держи злодія". Не можна цього допустити. Люди! не вірте кацапам, не одному слову. У них гени складаються з брехні і ознак злодюг.
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Давно пора этим нацикам подрезать крылья. Сначала их признают террористами , потом Украину признают страной - спонсором терроризма. А потом дадут раше индульгенцию на бомбежки. Мол это ж террористы , их же можно и даже нужно.
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Только после тебя , порохоботина. Хотя , вообще то , ты ж не можеш , так как го -но то не тонет
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Не конгресс-менов, а конгресс-поцев. Mann - слово германского происхождения, т.е. рассово арийское.
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Азов не устраивает конгресс-поцев как препятствие к намеченному дерибану земли.
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А где моментальная реакция и официальная позиция Президента, Главы АП, главы СБУ, Министра иностранных дел относительно попытки 40 американскими конгрессменами-авантюристами, внести Полк "Азов" по абсолютно надуманному поводу в список террористических организаций?
Вы -зеленые *****, спокойно спите и сыто едите в том числе и потому,что Полк "Азов" в свое время остановил, а потом отбросил врага - (мокселей/кацапье/мокшей) на южном направлении фронта.
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