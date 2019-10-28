 Захист України - не тероризм: під МЗС відбулася акція на підтримку полку "Азов". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
"Спроба американських конгресменів визнати полк "Азов" терористичною організацією викликає обурення українців та є наслідком російської пропаганди. Ми вимагаємо від Міністерства закордонних справ відреагувати на дії конгресменів США і закликаємо направити ноту протесту в зв'язку з втручанням іноземних політиків у внутрішні справи України", - йшлося в пресрелізі заходу.
Зрештою, до ветеранів "Азова" вийшов заступник міністра закордонних справ Василь Боднар, який засудив дії конгресменів і повідомив, що спільно з МВС вже ведеться робота з інформування американської сторони про те, чим є полк "Азов", що його бійці не є терористами, а сам підрозділ входить до складу Нацгвардії України.
"Ми працюємо над тим, щоб полк "Азов" не внесли до списку терористичних організацій, і хочемо донести правду про нього", - наголосив Боднар і пообіцяв інформувати про розвиток ситуації.
Фото, відео - Олег Богачук
Нагадаємо, 40 конгресменів-демократів з Палати представників США підписали звернення до держсекретаря США Майка Помпео, у якому вимагають внести український полк "Азов" і дві праворадикальні організації в Європі до списку іноземних терористичних організацій.
https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY..
- -https://www.youtube.com/watch?v=6ut264hXwNY
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https://www.youtube.com/watch?v=W1agk02QXOM&app=desktop
..https://www.youtube.com/watch?v=6pi09EDrFfA ..https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY ..https://galinfo.com.ua/news/60_dniv_zelenskogo__bloger_proanalizuvav_robotu_prezydenta_322594.html..https://www.youtube.com/watch?v=FZ6BYPOV80w
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Свои ночные страхи убежавшего в иммиграцию еврейского мальчика нужно решать самому, подгузник пододевать, а не законопроектами в конгресс кляузничать.
При демократі Клінтоні ніхто називав терористам, скажімо, хорватського генерала Анте Готовіну, який вигнав сербську вату зі своєї держави!
А так да, герой Хорватии, без сомнения
Скільки нервів і коштів це забрало, щоб відстояти право участі України в Євро 2020.
Суркіси нахабно ще й лізуть у ВІП ложі за такі "заслуги"
Вы -зеленые *****, спокойно спите и сыто едите в том числе и потому,что Полк "Азов" в свое время остановил, а потом отбросил врага - (мокселей/кацапье/мокшей) на южном направлении фронта.