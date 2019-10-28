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Все про:Волинь (356) контрабанда (1027) Нефьодов (94)

 Контрабанда тижня: на Волині намагалися розмитнити дорогі куртки на $550 тис. як дешеві ремені, - Нефьодов. ФОТОрепортаж

На Волинській митниці правоохоронці зірвали спробу контрабандистів розмитнити фуру з дорогими куртками на 550 тис. доларів за вартістю більш дешевих ременів.

Про це повідомив глава Державної митної служби Максим Нефьодов, інформує Цензор.НЕТ.

"Досить типова історія: за документами - важкий і порівняно дешевий товар - ремені. В реальності - легкий і дорожчий - куртки. Якщо не розкривати тюки - не помітиш (а якщо розкривати геть усі вантажі, то у нас буде анти-дуінг-бізнес рейтинг)", - зазначив він.

За словами Нефьодова, затримання було із залученням мобільних груп, створених під егідою прем'єра, "тому що на місці була якась "дивна" тяганина виконавців".

"Товар вилучено, крім цього потенційний штраф - 100% вартості. Працюємо далі", - підсумував глава митниці.

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Контрабанда тижня: на Волині намагалися розмитнити дорогі куртки на $550 тис. як дешеві ремені, - Нефьодов 01
Контрабанда тижня: на Волині намагалися розмитнити дорогі куртки на $550 тис. як дешеві ремені, - Нефьодов 02
Контрабанда тижня: на Волині намагалися розмитнити дорогі куртки на $550 тис. як дешеві ремені, - Нефьодов 03

Контрабанда тижня: на Волині намагалися розмитнити дорогі куртки на $550 тис. як дешеві ремені, - Нефьодов 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3156283
 
 
 Топ коментарі
 
Какой УЖОССС!!! Как они посмели ввозить куртки в Украину когда из Расии завезли столько ватников? А рядом стоят ешелоны с контрабандным лесом, рудой, углем и янтарем до которых никому нет дела.
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Помнится когда Саака раскрыл схемы на Одесской таможне - ПОПа его сразу начал чмырить и порохоботы дружно ему подгавкивали. Теперь вся соевая свора стала ревностными борцами с контрабандой. Контрабанда тижня: на Волині намагалися розмитнити дорогі куртки на $550 тис. як дешеві ремені, - Нефьодов - Цензор.НЕТ 2399
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товар покажите, а то вдруг там и действительно ремни, а мобильные от премьера просто пропиарились.
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Закончилась эпоха бедности.Украинцу будут носить куртки от дольчи габаны!!!
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по цене - уж точно - растаможка у нас официальная - как на иномарки раньше
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И тут не удержался от этого идиотского чириканья - анти дуинг рейтинг бизнес. Метро-хипстер-смузи хлеб.
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как всегда - боремся с малым бизнесом - пример - приходит танкер с нефтью(утрирую конечно но где то так) - а там не замечают 10 см наполнения и все - все довольны - а тут ведите ли аж на 550 тысяч - вот показушники - главное кто не понял - танкеры и их подобные будут и дальше раст растормаживаться - а щемить будут малый бизнес - все как всегда
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Какой УЖОССС!!! Как они посмели ввозить куртки в Украину когда из Расии завезли столько ватников? А рядом стоят ешелоны с контрабандным лесом, рудой, углем и янтарем до которых никому нет дела.
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Какой то вонючий порохобот погорел...я ***** озабочен где эта ***** возьмет на штраф Контрабанда тижня: на Волині намагалися розмитнити дорогі куртки на $550 тис. як дешеві ремені, - Нефьодов - Цензор.НЕТ 7163

Кассовым аппаратом по иплу порохоботу самая правильная реформа!!!!
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зеленая банда расчищает место - уничтожая малый бизнес - для захода мировых монстров с их ценами - у нас не будет не какой альтернативы - вот дебилы
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Борьба с контрабасом - наезд на малый бизнес? Ну-ну.
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вы - тролли думаете шо сможете себе позволить одеваться, после расстоможки реальной ? вы идиоты - все также как и с машинами раньше было - просто цены будут те же шо и в Европе при наших зарплатах - и не надо думать шо вы вумные - я пишу факты - хотите ходить в секон хенде и еще за него платить, как сейчас новые вещи - так и будет
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какой именно - вам троллям по барабану - деньги получили и трава не расти - и живете вы не в Украине - а нынещний идиотизм видно всем жителем Украины - рядом идет пшеница,лес ,уголь ,металл и так далее - там все в порядке? правда))) - все это понимают и от перестановки новых лиц - как хотят зеленые не чего не поменяться и это факты
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.. индеец... в Европу то загляни!!! И на цены посмотри!!! Не удивишься..что цены на большинство товаров ниже чем в Украине?.... Или тебе товар из Монако и купленное в магазинах везут? по Германии ... по Франции..Испании наконец пошастай.... прежде чем бред писать!!!
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Помнится когда Саака раскрыл схемы на Одесской таможне - ПОПа его сразу начал чмырить и порохоботы дружно ему подгавкивали. Теперь вся соевая свора стала ревностными борцами с контрабандой.
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твой саака не может приехать домой - это факт - так шо не приводи его в пример ,с фактами спорить тяжело
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При чём одно к другому? Уже не знаешь, что сморозить, ПЕСдюк?
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"...странная" волокита исполнителей...."
с этого места поподробнее пожалуйста.
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Почему не садят причастных к делу и не сообщают народу?
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Круто....эту сумму Бене компенсируют за потребленную по 50 копеек электроэнергию за три дня...
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Взяли тех кто зебобикам и пассажиру не заплатил...
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550к? Ви що, знущаєтесь? Обіг незаконної контрабанди одного бурштина 3 лярда євро у рік, а ще є пальне і скраплений газ, а ще наркота і зброя. Кому ви цю х.рню за перемогу видаєте? 1 із 100 не розтомажує так як ці ділки.
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А дорогостоящая куртка...это куртка баксов по 100？😀
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"Мы прибьем "контрабас": Зеленский. Президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность, что к концу 2019 проблемы с контрабандой на украинской таможне будут полностью решены."
Ще 2 місяці, і контрабанди вже не буде. Потерпіть. Он європейські дороги, по всій Україні, залишилося почекати, якихось 3 дні. Бубочка ж не може брехати власним презЕдентам. Ви що?
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Порізать терміново куртки на ремені і справа закрита.
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І термінов сканер з Черноморська їм передати, там ділов 2 розетки поміняти, колесо згоріле теж, та монітор від сажи протерти.
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