 Контрабанда тижня: на Волині намагалися розмитнити дорогі куртки на $550 тис. як дешеві ремені, - Нефьодов. ФОТОрепортаж

Про це повідомив глава Державної митної служби Максим Нефьодов, інформує Цензор.НЕТ.
"Досить типова історія: за документами - важкий і порівняно дешевий товар - ремені. В реальності - легкий і дорожчий - куртки. Якщо не розкривати тюки - не помітиш (а якщо розкривати геть усі вантажі, то у нас буде анти-дуінг-бізнес рейтинг)", - зазначив він.
За словами Нефьодова, затримання було із залученням мобільних груп, створених під егідою прем'єра, "тому що на місці була якась "дивна" тяганина виконавців".
"Товар вилучено, крім цього потенційний штраф - 100% вартості. Працюємо далі", - підсумував глава митниці.
Кассовым аппаратом по иплу порохоботу самая правильная реформа!!!!
с этого места поподробнее пожалуйста.
Ще 2 місяці, і контрабанди вже не буде. Потерпіть. Он європейські дороги, по всій Україні, залишилося почекати, якихось 3 дні. Бубочка ж не може брехати власним презЕдентам. Ви що?