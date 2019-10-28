 Подвиг героїв спонукає наших бійців тримати високу планку української військової традиції, - Зеленський з нагоди 75-ї річниці вигнання нацистів з України. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Зеленського у фейсбуці.

"28 жовтня 1944 року після довгих років навали нашу землю було очищено від нацистських окупантів. Цей день став визначною віхою на шляху до остаточної перемоги Антигітлерівської коаліції у Другій світовій війні", - нагадав президент.

Він підкреслив, що та війна породила цілу генерацію українських героїв, яких сьогодні необхідно згадати, подякувати і вклонитися: "Солдатам і офіцерам, партизанам і підпільникам, учасникам національно-визвольного руху, руху опору, цивільним, дорослим і дітям, молоді та людям похилого віку - всім, хто самовіддано боровся з ворогом на фронтах і в тилу".

"Їхній подвиг надихає нас і нині, спонукає сучасних захисників України гідно тримати високу планку української військової традиції", - підсумував Зеленський.

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