 Подвиг героїв спонукає наших бійців тримати високу планку української військової традиції, - Зеленський з нагоди 75-ї річниці вигнання нацистів з України. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Зеленського у фейсбуці.
"28 жовтня 1944 року після довгих років навали нашу землю було очищено від нацистських окупантів. Цей день став визначною віхою на шляху до остаточної перемоги Антигітлерівської коаліції у Другій світовій війні", - нагадав президент.
Він підкреслив, що та війна породила цілу генерацію українських героїв, яких сьогодні необхідно згадати, подякувати і вклонитися: "Солдатам і офіцерам, партизанам і підпільникам, учасникам національно-визвольного руху, руху опору, цивільним, дорослим і дітям, молоді та людям похилого віку - всім, хто самовіддано боровся з ворогом на фронтах і в тилу".
"Їхній подвиг надихає нас і нині, спонукає сучасних захисників України гідно тримати високу планку української військової традиції", - підсумував Зеленський.
Так что мантра ваша, что без соевого хряка-Святого Пэтра Украина исчезнет, лопнула, как и вся ваша никчемная брехня.
А не «Квартал 95».
"Дедам-героям от внучка-дезертира" 🙄
Крим захопила Россія у результаті військової операції.
В. Путін. Документальний фільм : «Крьім. Путь домой»
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счасс , когда " мародер " в разы увеличил ее боеспособность,-
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клоун туппо соглашаеться на формулу ПУКина.
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.В то время ( 2014 - 2015гг ) когда Порошенко пытаеться ликвидировать военную катастрофу в связи с наступлением российсской армии,- зенелейсский проводит гастроли в Маскве , а его жэна в соц-сетях СДАЕТ ПЕРЕДВИЖЭНИЕ Украинсских воинсских частей ??!!!!!!!!!
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ВОПРОСС-
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Интересно...???.
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Какие минсские договора в оочень опасном , порой безнадежном и катастрофичесском августе 2014г ПОДПИСАЛ бы Зенелейсский , -
Если учитывая , кок оно поддаеться кремлю сейчасс , когда СИТУАЦЫЯ КАРДИНАЛЬНО ДРУГАЯ ,,
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Август 2014 г.
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Порошенко дипломатичесским давлениям остановил катастрофу.
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А зенелейсский проводит гастроли в Маскве , ...
а его жэна в соц-сетях СДАЕТ ПЕРЕДВИЖЭНИЕ Украинсских воинсских частей ??!!!!!!!!!
Нє надо про ето!!!
Давайтє про «Ліпєцкую Фабріку» і «Мальдіви» !!!!
Стараннями коммуняк, що лизали сраку россіі, і Міністрів Оборони, ГРОМАДЯН РОССІІ Саламатіна і Лєбєдєва, Армія України до 2014 року була практично знищена.
Знищена настільки, що коли Янукович вирішив кинути проти Майдана десантників, виявилось, що для цього НЕМАЄ ЛІТАКІВ і їх ВЕЗЛИ з Днєпропєтровска до Києва на АВТОМОБІЛЯХ.
А Порошенко був міністром за часів Януковича неповний ОДИН рік.
Ті хто в намордниках, у 2014 захоплювали Крим, Луганську, Донецьку і Харківську ОДА і вивішували на них триколірні ганчірки...
Праздник?
От такий момент істини.
А ведь можно было перестать стрелять и отвести войска за Волгу еще в 1941 году.
До речі, червоносракі виродки принесли на нашу землю набагато більше горя, ніж нацистська Німеччина.
То ж ми нічого не повинні святкувати. Зєля дебіл.
P.s. порошенко зрадник і мародер, пороxoxydoba нелюди.
В. ***** (Путін).