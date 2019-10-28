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Все про:війна (1794) Зеленський (3359) нацизм (49)

 Подвиг героїв спонукає наших бійців тримати високу планку української військової традиції, - Зеленський з нагоди 75-ї річниці вигнання нацистів з України. ФОТО

Президент Володимир Зеленський з нагоди 75 річниці вигнання нацистів з України відвідав меморіал Вічної Слави в Києві і звернувся до співгромадян.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Зеленського у фейсбуці.

"28 жовтня 1944 року після довгих років навали нашу землю було очищено від нацистських окупантів. Цей день став визначною віхою на шляху до остаточної перемоги Антигітлерівської коаліції у Другій світовій війні", - нагадав президент.

Він підкреслив, що та війна породила цілу генерацію українських героїв, яких сьогодні необхідно згадати, подякувати і вклонитися: "Солдатам і офіцерам, партизанам і підпільникам, учасникам національно-визвольного руху, руху опору, цивільним, дорослим і дітям, молоді та людям похилого віку - всім, хто самовіддано боровся з ворогом на фронтах і в тилу".

"Їхній подвиг надихає нас і нині, спонукає сучасних захисників України гідно тримати високу планку української військової традиції", - підсумував Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Будь-яка війна закінчується дипломатією, і в нас так буде, - Зеленський

Подвиг героїв спонукає наших бійців тримати високу планку української військової традиції, - Зеленський з нагоди 75-ї річниці вигнання нацистів з України 01

Подвиг героїв спонукає наших бійців тримати високу планку української військової традиції, - Зеленський з нагоди 75-ї річниці вигнання нацистів з України 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3156270
 
 
 Топ коментарі
 
Україна це Армія. Віра. Мова.
А не «Квартал 95».
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Соевый идиот, 2019 год уже заканчивается по сути, а Украина была и есть.

Так что мантра ваша, что без соевого хряка-Святого Пэтра Украина исчезнет, лопнула, как и вся ваша никчемная брехня.
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То эти нелюди порохо-свынячьи так свои желания афишируют. Одно страну перечеркивает в своих мечтах, другое желает украинцам готовить своих детей
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Україна це Армія. Віра. Мова.
А не «Квартал 95».
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Надпись на венке от ЗЕбени:

"Дедам-героям от внучка-дезертира" 🙄
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это на счет 2014
Подвиг героїв спонукає наших бійців тримати високу планку української військової традиції, - Зеленський з нагоди 75-ї річниці вигнання нацистів з України - Цензор.НЕТ 6533
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Не бреши.
Крим захопила Россія у результаті військової операції.
В. Путін. Документальний фільм : «Крьім. Путь домой»
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Тогда армия была 0.....05 % боеспособная..
.
счасс , когда " мародер " в разы увеличил ее боеспособность,-
.
клоун туппо соглашаеться на формулу ПУКина.
.
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Слезливые рохканья про боеспособную на 0.0005% армию порохоботня обычно разбавляют проклятиями на голову Юлии Тимошенко, которая падлюка такая не выпустила армады танков и полчища войск на защиту Крыма
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.
.В то время ( 2014 - 2015гг ) когда Порошенко пытаеться ликвидировать военную катастрофу в связи с наступлением российсской армии,- зенелейсский проводит гастроли в Маскве , а его жэна в соц-сетях СДАЕТ ПЕРЕДВИЖЭНИЕ Украинсских воинсских частей ??!!!!!!!!!
.
ВОПРОСС-
.
Интересно...???.
.
Какие минсские договора в оочень опасном , порой безнадежном и катастрофичесском августе 2014г ПОДПИСАЛ бы Зенелейсский , -
Если учитывая , кок оно поддаеться кремлю сейчасс , когда СИТУАЦЫЯ КАРДИНАЛЬНО ДРУГАЯ ,,
,
,.....................??
.
.
.
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Странное дело. Пока Охындовский с Фирташем не выбрали Свыню президентом, добровольческие батальоны остановили кацапов и начали гнать их ссаными тряпками. Но вот взялся за дело велыкый полководец и пошли катастрофы и котлы
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катастрофы пошли ПОСЛЕ ШИРОКОМАСШТАБНОГО НАСТУПЛЕНИЯ армии касапов.
.
Август 2014 г.
.
Порошенко дипломатичесским давлениям остановил катастрофу.
.
А зенелейсский проводит гастроли в Маскве , ...
а его жэна в соц-сетях СДАЕТ ПЕРЕДВИЖЭНИЕ Украинсских воинсских частей ??!!!!!!!!!
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Нєт, нєт, нєт !!!!
Нє надо про ето!!!
Давайтє про «Ліпєцкую Фабріку» і «Мальдіви» !!!!
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Зелебобики научились на 2 хода вперед продумывать обвинения, а ты третий ход сделал, потому твой оппонент впал в ступор.
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5 складов твой петя ликвидировал.так шо все гуд
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Лично ликвидировал? А вот дом Гонтаревой понятно кто поджег, собственно в тех же интересах - загнать Украину в русский мир.
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Ну ти ж сам собі і відповів.
Стараннями коммуняк, що лизали сраку россіі, і Міністрів Оборони, ГРОМАДЯН РОССІІ Саламатіна і Лєбєдєва, Армія України до 2014 року була практично знищена.
Знищена настільки, що коли Янукович вирішив кинути проти Майдана десантників, виявилось, що для цього НЕМАЄ ЛІТАКІВ і їх ВЕЗЛИ з Днєпропєтровска до Києва на АВТОМОБІЛЯХ.
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Без помощи министра экономики зныщыть армию у министра обороны не получилось бы
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Ну не слід демонізувати Хорошковського що був у першому уряді Януковича.
А Порошенко був міністром за часів Януковича неповний ОДИН рік.
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Кем была очищена Украина от нацистских оккупантов? Комуняцкими оккупантами? Є...імєла жаба гадюку
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заодно очистили и от мужского населения старше 15 лет. Так очистили что потом с кацапии завозили бо некому работать было.
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да представь себе, русских. Донбасс заселили русскими, и по остальной Украине распихали вплоть до Львова.
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Так и я об этом. Теперь они якобы патриотично гавкают и даже называют себя ucraincami Подвиг героїв спонукає наших бійців тримати високу планку української військової традиції, - Зеленський з нагоди 75-ї річниці вигнання нацистів з України - Цензор.НЕТ 3337
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З язика зняли... До речі, комуноокупанти набагато цинічніші, жорстокіші, безжалісніші ніж нінецькі націоналсоціалісти.
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не надо ля-ля. я слишком хорошо помню совок, чтобы хотеть его снова.
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Зараз треба звільняти Україну від россійських оккупантів.
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Боюся, для 73% окупанти- саме українці. Народ хоче русскій язик, миру і в Крим.
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Не варто любителям ;руссково міра; називати себе українцями.
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«українці» по твоєму це ті, що у 2014 кричали: «Путін пріді !» і «Рассійя Рассійя !!!!» ?
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Не треба ЛЯ - ЛЯ.
Ті хто в намордниках, у 2014 захоплювали Крим, Луганську, Донецьку і Харківську ОДА і вивішували на них триколірні ганчірки...
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Бо він вже забув 1921,1932,1947 і совєтські сибірські концтабори.
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Слово "совєцькі" дезорієнтує...треба - російські. Бо реально не була ніякого савєцкава саюза, а була російська окупація.
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эээ... Краснозадые оккупанты вытеснили нацистских оккупантов-конкурентов из Украины...
Праздник?
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"....высокую планку украинской военной традиции"--высокий боевой дух, и стойкость это не традиция для украинцев,а врождённое качество. А насчёт победы над врагом, нацистами,а в общем-- над Германией,которая,вот именно, в двух мировых войнах показала,что они традиционно лучшие вояки(в двух войнах германские сателлиты были ничто и Германия воевала почти одна,против всех) --ибо потери сторон говорят кто ,есть кто--например на советско-германском фронте Германия потеряла 3,6 млн. человек--СССР-от 10до 12 млн.это только убитыми..за всю войну 6млн.чел.убит.--противники больше в многие разы...
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Только во главе той Армии стояли все таки патриоты пусть с искаженными понятиями, но они верили что освобождают свою Родину. А Моня Зеля как то освобождать и не напрягся. И в те времена считался героем, тот кто жизни не жалел за Родину. А у него герои, те кто сдал свои боевые катера без единого выстрела. Так, что как то разные планки....
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Не люблю я,коли згадують ту війну.Бо совєти вбили більше українців,ніж нацисти.
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tdwcpkrt snpqtkb Серед більш менш адекватного населення,також ******* це згадувати,це все ген совка,який сидить у підсвідомості.
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а теперь рашистов хочет сюда запустить
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Странно.
А ведь можно было перестать стрелять и отвести войска за Волгу еще в 1941 году.
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...75-річчя закінчення німецької окупації України та чергового початку російської окупації України.
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віктор федорович 31ee1569 Україна вже було окупована,просто нацисти після вторгнення зробили ще одну окупацію.
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Росія окупувала Україну після того, як українці не підтримали Мазепу - тодішнього Порошенка.
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А у 1920-ті, та ж історія з Генералом Павлом Скоропадським.
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Для українців Друга світова війна - це війна одних окупантів із іншими
До речі, червоносракі виродки принесли на нашу землю набагато більше горя, ніж нацистська Німеччина.
То ж ми нічого не повинні святкувати. Зєля дебіл.
P.s. порошенко зрадник і мародер, пороxoxydoba нелюди.
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Тобі, значить є різниця відповідати, чи не відповідати, бо не відповів, а мені, як по твоєму, має бути все одно...що ти приховуєш і навіщо?
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До поки тут горять так званний вічний вогонь,до тоди добра не чекайте.
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неЛох-42 вирішив пропіаритись на дідиваівателях.
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Скоро зеленский, после встречи с ветеранами АТО или митинга против капитуляции, будет говорить "ФАШИЗМ ПОДНИМАЕТ ГОЛОВУ !"
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А добавить к этому в речи, что - "Теперь к нам вновь пришла война, вновь враг топчет нашу землю, и на этот раз фашизм и агрессия пришли к нам с востока во главе с их новым кремлевским фюрером.. " и далее по тексту " Наше дело правое ,Мы победим, Победа будет за нами" или "Кто к нам с мечем придет, тот от меча и погибнет". Слабо так было сказать.. слабо... ( а в Золотом ратовал уйти от эзопова языка, ну давай.. начни с себя. Начни называть вещи своими именами.)
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Ага, значит в годовщину Бабьего Яра отдать дань, это нам не память, а тут придумали на интере "праздничек" (как будто мало -9мая, начало войны, освобождение Киева) давайте круглый год крутить советские фильмы о войне и галаконцерт из предателей, и Президент туда же... Что это за дата такая, первый раз слышу, что это нужно как-то отмечать, и зачем?!!!! неужели недостаточно других дат, чтобы почтить память?!!!
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Если бы зеленский был главнокомандующим в 1942м, он бы отвел войска и договорился ьы с Гитлером о справедливом размере пайки для жителей концлагеря "Украина", и чтоб сжигали каждого пятого, а не каждого третьего. Победа дипломатии...А нет, его бы не пустили к Гитлеру и просто закопали в Бабьем Яру, согласно национальности. Тогда бы вовочка приехал вовремя.
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