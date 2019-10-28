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 Суспільство, Фоторепортаж
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Все про:АЗС (197) Львівщина (974) податкова міліція (1315) ДФС (2351)

 Незаконну АЗС ліквідовано на Львівщині. ФОТОрепортаж

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Львівській області зупинили роботу АЗС, яка працювала без відповідних дозвільних документів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Державної фіскальної служби.

В межах проведення операції "Акциз - 2019" було встановлено, що через одну з місцевих АЗС житель регіону здійснює реалізацію дизельного палива без відповідних дозвільних документів.

За результатами проведених заходів опечатано і передано на відповідальне зберігання автозаправний комплекс і дизельне паливо орієнтовною вартістю 1 млн гривень.

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За цим фактом щодо правопорушника складено протокол про адміністративне правопорушення за ч.1 ст.164 КУпАП.

Незаконну АЗС ліквідовано на Львівщині 01
Незаконну АЗС ліквідовано на Львівщині 02
Незаконну АЗС ліквідовано на Львівщині 03
Незаконну АЗС ліквідовано на Львівщині 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3156260
 
 
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А зачем их ликвидировать? Люди вложили деньги, время, труд - зачем закрывать твари вы поганые? Помогите легализовать и пусть работают, ибо вы власть или оккупанты сраные - ублюдки?
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Так она собочья будка, бо открыть нормальную легальную взяток не хватит. Кролик, ты хоть одну собачью будку построил?
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Прочитал: Незаконная АЭС ликвидирована на Львовщине
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