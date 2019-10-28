 Контрабандисти будували міст через болото, щоб возити товари з РФ. ВІДЕО+ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.
Так, у суботу вночі невідомі намагалися прокласти дошки через болотисту місцевість, аби підготувати проїзд автомобіля, але були помічені прикордонниками. Одного з контрабандистів, громадянина України, затримали. Ще кілька осіб втекли на територію Росії.
"Але вже вранці контрабандисти знову намагалися таємно пробратися автомобілем через ліс. Однак задумане їм не вдалося. В авто без номерних знаків прикордонники знайшли мішки з будівельними матеріалами, електроустаткуванням і парфумерією", - йдеться в повідомленні.
Нині тривають заходи зі встановлення кола причетних осіб та власника транспортного засобу. Автомобіль разом з вантажем доставлено до прикордонного підрозділу, у встановленому порядку він буде переданий працівникам фіскальної служби.
де міст???
А якщо щось не допетраєш - звертайся до лєксєїча, він пояснить.
На счет методички, зеленая ботоферма уже не секрет не для кого,так что не суди людей по себе.
Опять развели.....
а не легче ли проложить гать и топать ножками , как шерпы, с рюкзаками...
а то и вешками отметить проход и гать мастить не надо...так нет же.!..комфорта захотелось))))