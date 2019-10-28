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Все про:Держприкордонслужба (2297) контрабанда (1027)

 Контрабандисти будували міст через болото, щоб возити товари з РФ. ВІДЕО+ФОТО

Для доставки товарів з Росії контрабандисти вирішили прокласти міст через болото, але були виявлені прикордонниками.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

Так, у суботу вночі невідомі намагалися прокласти дошки через болотисту місцевість, аби підготувати проїзд автомобіля, але були помічені прикордонниками. Одного з контрабандистів, громадянина України, затримали. Ще кілька осіб втекли на територію Росії.

"Але вже вранці контрабандисти знову намагалися таємно пробратися автомобілем через ліс. Однак задумане їм не вдалося. В авто без номерних знаків прикордонники знайшли мішки з будівельними матеріалами, електроустаткуванням і парфумерією", - йдеться в повідомленні.

Нині тривають заходи зі встановлення кола причетних осіб та власника транспортного засобу. Автомобіль разом з вантажем доставлено до прикордонного підрозділу, у встановленому порядку він буде переданий працівникам фіскальної служби.

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Контрабандисти будували міст через болото, щоб возити товари з РФ 01
Контрабандисти будували міст через болото, щоб возити товари з РФ 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3156257
 
 
 Топ коментарі
 
Крестьян снова поймали, а олигархи эшелонами возят и в х.й не дуют.
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ТАКИХ НАДО ПОСТАВИТЬ ГЛАВЫМИ СТРОИТЕЛЯМИ УКРАИНЫ шото погранцы как то мостик не показали а ведь залдумйтесь без меллоиоративно осушительных работ в болоте построили мостик пусть даже и понтонный... Контрабандисти будували міст через болото, щоб возити товари з РФ - Цензор.НЕТ 3794 Шмаркля бы так сумела клоунская алшь как....
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Дебил, а шмакля то тут причем? Эти каналы уже не одно десятилетие работают.
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А викопали б тунель аж до самого Кремля то їх ще і нагородили б (посмертно) 😕
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знову "Чотири види любові з демонстрацією слайдів"...
де міст???
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От знахабніли контрабандисти - пруть і пруть в Україну у всі діри!!! Тільки "гончаруки" поїхали з ними "боротись" на Західний кордон як вони почали пролазити на Східному! Ну і що робити "гончарукам" коли їх не вистачає на всіх контрабандистів???
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Крестьян снова поймали, а олигархи эшелонами возят и в х.й не дуют.
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Вот кого Кличко надо поставить начальником на строительство Шулявского моста,за пол года построят.
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Я так розумію увесь криминал у контробанді ,з зебенею не поділилися, бо вовік і сам торгуватиме з кацапами ,
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Маладєц, правильно розумієш. Читай далі методичку, якщо ще щось зрозумієш - розкажеш потім.
А якщо щось не допетраєш - звертайся до лєксєїча, він пояснить.
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А кто тебе сказал ,что я нуждаюсь в советах зебила,еще и по чужим флажком?
На счет методички, зеленая ботоферма уже не секрет не для кого,так что не суди людей по себе.
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Согласен. Ни госномеров, ни моста......
Опять развели.....
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мешки и что дальше ? это ж не мешки под глазами
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и шо они хотели по мосту (???) через болото (??) на машине переть?
а не легче ли проложить гать и топать ножками , как шерпы, с рюкзаками...
а то и вешками отметить проход и гать мастить не надо...так нет же.!..комфорта захотелось))))
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ЯК вивозили 645 тис.євро прикордоники не бачили замітили поляки. А це мабудь наждаком очі протерли і бобачили. Такий цинізм, що ах противно. На сумській митниці прикордониця виходить до пасажирів автобуса і перше питання " Водітелі збирали з Вас гроші". Коли ми відповіли -ні . нас протримали на митниці 4 год. А це піймали не зрозуміло кого і за що і кричать "УРА ПІЙМАЛИ".
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Контрабанда в Украину, а не из (с учётом того что ВВП на душу составляет бичёвских 3000 долларов) означает лишь одно: неадекватные цены внутри страны и полную неконкурентоспособность экономики. Украина заповедник нищеты, высоких налогов, пошлин и коррупционной ренты.
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Солідна економічна теорія, але як, тоді, вона пояснює контрабанду з України в Польщу, Румунію ...
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Взятки на погран переходах не зупиняються.
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Вчера ехал в пригородном поезде из Сум в Тростянец. На станции Сумы-товарная вереницы вагонов и цистерн с надписью "РЖД".
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Терміново їх відправити у Станицю Луганську хай міст швидше достроять.
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