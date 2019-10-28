EN|RU|UK
Теми дня: Корупційний скандал у Слузі народу Формула Штайнмаєра Номер 95 Кварталу про Гонтареву Вибори в США і Україна Збройовий скандал з Гладковським Протести проти формули Штайнмаєра Пресмарафон Зеленського Обирай свідомо
 Події
  2563  30
Все про:Білорусь (854) Держприкордонслужба (2297) діти (1698)

 11-річний хлопець намагався потрапити до Білорусі по залізничних коліях, - Держприкордонслужба. ФОТО

Прикордонники Луцького загону на українсько-білоруському кордоні зупинили 11-річного хлопчика, який по залізничних коліях намагався потрапити до Білорусі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

Хлопчина розповів військовослужбоцям, що він як і батько є громадянами Білорусі, та вдвох приїхали в Україну за продуктами. Батько, нібито, повернувся додому, а він відстав від потяга та вирішив не чекати й самостійно по коліях дістатися до сусідньої країни.

"І вже під час перевірки ця жаліслива історія мала геть інший поворот. Як було встановлено за базою даних, українсько-білоруський кордон такі громадянини не перетинали, а ще згодом з'ясувалося, що хлопець є громадянином України, родом з Рівненської області", - повідомили в Держприкордонслужбі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Громадянин Азербайджану намагався вивезти раритетні фотоапарати в РФ, - Держприкордонслужба. ФОТО

Хлопчика передано у відділ поліції у Рівненській області, які повернули хлопчика матері, котра проживає у с. Смородськ.

11-річний хлопець намагався потрапити до Білорусі по залізничних коліях, - Держприкордонслужба 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3156255
 
 
 Топ коментарі
 
П. Гриб уже туда попадал
 показати весь коментар
 
Нет, просто спокойно послал кацапа на йух.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Павлик Морозов ... Яша Гордиенко...Морлодая Гвардия с Луганску.... НЕеееее!!! 11-річний хлопець намагався потрапити до Білорусі по залізничних коліях, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 2664
 показати весь коментар
 
Таких путишественников и в моём счасливом детстве хватало. Он таким родился и поэтому или погибнет где-то, или со временем эту страсть перерастёт. Нэпэрэймайтэсь.
 показати весь коментар
 
Тоже хочет квартирку получить от 95 ква-ква- квартала.
 показати весь коментар
 
Зря он ищет на жопу приключения в этом филиале Педофилостана.
 показати весь коментар
 
 
Від Зевлади вже тікають навіть діти. Навіть в Беларусь...
 показати весь коментар
 
Так, хочуть знову жити під контролем московії, як при при порохнявій свині.
 показати весь коментар
 
Я точно не лох, потому что я не кацап-порохоскот в отличии от тебя!
 показати весь коментар
 
 
кацапе, ти дурен, на пару з клоуном петрушкой, гуляй
 показати весь коментар
 
 
До чого тут знак питання? Вірно буде так: "Чувак, ти точно - лох"
 показати весь коментар
 
А хлопець з уявою. Напевне, як виросте, буде мандрівником.
 показати весь коментар
 
Смородськ - не місто, а прикордонне село з Білоруссю.
 показати весь коментар
 
Да-с...новость - всем новостям новость... и, главное, есть, что обсудить... аналогичный случай произошел в штате Юж. Докота... один мальчик-коренной американец, не жид, заметьте, не эмми, а коренной из племени сиу... так вот, он отправился пешком по автостраде 66 и повстречал там Дж. Клуни... мальчик был не из робкого десятка, не лох... он обратился к Дж. Клуни и говорит: "Дж. Клуни, послушай, я вождь этой страны, мне 7-й год. Я ж не лох какой-то, я тебе пришел и сказал: оружие убери. Ты мне не переводи на акции. Я хотел увидеть в глазах понимание, а увидел парня, который решил, что перед ним какой-то лопух стоит и переводишь меня на другую тему"...
 показати весь коментар
 
"11-летний мальчик пытался попасть в Беларусь по железнодорожным путям" - уже даже дети с Украины бегут.
 показати весь коментар
 
Понравились руки за спиной.
PS. Уже в Беларусь бегут с 11 лет
Всё благодаря одному: "не бейте их" (про полицаев и прочий беркут)...
Когда бить и вешать упырей будет нормой = пацаны бежать перестанут.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТФотоПодії
 
 
 
 
 
 вгору