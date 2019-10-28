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 Події, Фоторепортаж
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 Численні ножові поранення в спину і травми голови: в центрі Миколаєва виявили труп 29-річного чоловіка, - поліція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, 28 жовтня, на вул. Набережній перехожі виявили тіло чоловіка із зовнішніми ознаками насильницької смерті.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Миколаївської області.

Експерт, оглянувши труп, виявив численні ножові поранення у спину і травми голови. Для встановлення причини смерті тіло чоловіка направили на судово-медичну експертизу.

Відомості за цим фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками ч. 1 ст. 115 КК України "Умисне вбивство".

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Численні ножові поранення в спину і травми голови: в центрі Миколаєва виявили труп 29-річного чоловіка, - поліція 01

Обставини злочину, а також причетні до вбивства особи встановлюються.

Численні ножові поранення в спину і травми голови: в центрі Миколаєва виявили труп 29-річного чоловіка, - поліція 02

На місці події працює слідчо-оперативна група Центрального відділу поліції, кінолог зі службовим собакою, криміналісти та оперативники.

Численні ножові поранення в спину і травми голови: в центрі Миколаєва виявили труп 29-річного чоловіка, - поліція 03
Фото: поліція Миколаївської області

Особу потерпілого поліцейські одразу встановили, ним виявився 29-річний місцевий житель.

Тривають слідчо-оперативні заходи.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3156254
 
 
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"Весёлая", неделя граната в Киеве, перестрелка Харькове, поножовщина в Одессе, нападение на активистку в Запорожье, теперь Николаев.
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В чем смысл этой новости тут. Если есть какой-то резонанс - маньяк, убили известную личность... понятно. А тут что, или в Украине одной убийство в год, что это такое необычное происшествие, о котором нужно на всеукраинском уровне сообщить?
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Резонанс в том , что убийство произошло в тридцати метрах от здания мэрии.
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