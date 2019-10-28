 Численні ножові поранення в спину і травми голови: в центрі Миколаєва виявили труп 29-річного чоловіка, - поліція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Миколаївської області.
Експерт, оглянувши труп, виявив численні ножові поранення у спину і травми голови. Для встановлення причини смерті тіло чоловіка направили на судово-медичну експертизу.
Відомості за цим фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками ч. 1 ст. 115 КК України "Умисне вбивство".
Обставини злочину, а також причетні до вбивства особи встановлюються.
На місці події працює слідчо-оперативна група Центрального відділу поліції, кінолог зі службовим собакою, криміналісти та оперативники.
Фото: поліція Миколаївської області
Особу потерпілого поліцейські одразу встановили, ним виявився 29-річний місцевий житель.
Тривають слідчо-оперативні заходи.