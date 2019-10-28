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Все про:Київ (6692) мігранти (249) нелегали (184) Нацполіція (8408)

 Поліція затримала 7 іноземців-нелегалів на ринку в Києві. ФОТО

Під час проведення цільових профілактичних заходів під умовною назвою "Мігрант", працівники Управління з боротьби зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми, на околиці столиці виявили сімох громадян іншої держави.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Київської області.

Іноземці незаконно проживали в Україні та працювали на одному із ринків Києво-Святошинського району. Їх доставили до місцевого райвідділу Державної міграційної служби.

Наразі нелегалів притягнуто до відповідальності за ст. 203 КУпАП України (умисне невиконання іноземцем або особою без громадянства рішення уповноваженого державного органу про заборону в’їзду в Україну).

Нині вирішується питання про їхню екстрадицію на Батьківщину.

Зазначається, що за час проведення операції "Мігрант" працівниками територіальних та структурних підрозділів поліції Київщини було направлено 127 подань про невідкладне повернення іноземців та осіб без громадянства на територію їхньої офіційної реєстрації.

"Така пильність правоохоронців області викликана збільшенням кількості неправомірних вчинків, скоєних саме гостями із закордону", - повідомили в Нацполіції.

На цей час зафіксовано 147 правопорушень адміністративного законодавства за участю іноземців, зокрема 2 за ст. 130 КУпАП (керування транспортними засобами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння).

Розкрито 5 кримінальних злочинів, учинених нелегалами, за якими особам повідомлено про підозру. А це умисні вбивства, розбої та крадіжки.

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Поліція затримала 7 іноземців-нелегалів на ринку в Києві 01
Поліція затримала 7 іноземців-нелегалів на ринку в Києві 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3156240
 
 
 Топ коментарі
 
Приезжайте в Харьков, задержатели... здесь соберете урожай нигерийских фруктов, вьетнамских субпродуктов, туркменско-таджикских куланов, азербонских азеров и прочей экзотики... 7 чуркобесов задержали... на все киевские рынки... ну хохма да и только...
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Чурок сейчас не задерживают, с армян-аНдзербайджанци у нас "безвиз"...
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Это плохо.В Одессе вокруг Привоза этой мразью кишит.
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Да их по всей Украине полно, не только в Одессе.
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Вояки - нелегалы, иностранцы - нелегалы. Не страна, а проходной двор.
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Приезжайте в Харьков, задержатели... здесь соберете урожай нигерийских фруктов, вьетнамских субпродуктов, туркменско-таджикских куланов, азербонских азеров и прочей экзотики... 7 чуркобесов задержали... на все киевские рынки... ну хохма да и только...
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Так он же луДший, Толян... он же ж натурализованный и здесь и там... кто ж его, вонючку, задержит... он даже иногда в суд полтавский приезжает, но подолгу не задерживается...
Вообще, Толян, странный феномен, скажи? Просто вечный жид какой-то... всех пересидел, но не в камере, а на стуле...
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Задержанные просто не знали кому надо заплатить, теперь вопрос снят.
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На негоров так и говорят африканцы,на индийцев также а если айзер грузин или армян иностранцы
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ум нас конечно на улицах не стреляют ,наркотики не продают ,нет уже криминала - осталось только нелегалами заняться и будет все ок - да зебилы? - или без показухе не дня - если нет реальных успехов ,мы их создадим,да))))
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