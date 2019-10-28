 Поліція збирається виселяти "Азов" із Золотого-4, - журналіст Левін. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомив журналіст видання LB.UA Макс Левін, передає Цензор.НЕТ.

"Золоте-4. Поліція збирається виселяти "Азов". Приїхали щойно, в кількості 18 осіб, озброєні, приїхали під приводом перевірити мою машину (підозріле авто). Оглянули авто, дізналися хто я, доповіли начальству і поки поїхали. Намагалися нависати, що я незаконно проїхав у Золоте-4", - розповів він.

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"Сьогодні вранці, 28 жовтня, до бійців "Національного корпусу", які перебувають у Золотому-4, прибули правоохоронці. Бійці розповіли, що їм стало відомо, що поліція збирається їх "виселити" з населеного пункту. Офіційно про такі заходи не повідомлялося. Прибулі правоохоронці (близько 20 осіб) не робили ніяких силових дій щодо добровольців. Вони розповіли, що прибули перевірити автомобіль журналістів, який розташований дуже близько до лінії розмежування. Після огляду поліцейські від'їхали від місця дислокації "Нацкорпусу"", - пише











