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 Політика України, Фоторепортаж
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 Поліція збирається виселяти "Азов" із Золотого-4, - журналіст Левін. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Журналісти повідомляють, що поліція в Золотому-4 має намір виселити добровольців "Азова".

Про це повідомив журналіст видання LB.UA Макс Левін, передає Цензор.НЕТ.

"Золоте-4. Поліція збирається виселяти "Азов". Приїхали щойно, в кількості 18 осіб, озброєні, приїхали під приводом перевірити мою машину (підозріле авто). Оглянули авто, дізналися хто я, доповіли начальству і поки поїхали. Намагалися нависати, що я незаконно проїхав у Золоте-4", - розповів він.

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Поліція збирається виселяти Азов із Золотого-4, - журналіст Левін 01

"Сьогодні вранці, 28 жовтня, до бійців "Національного корпусу", які перебувають у Золотому-4, прибули правоохоронці. Бійці розповіли, що їм стало відомо, що поліція збирається їх "виселити" з населеного пункту. Офіційно про такі заходи не повідомлялося. Прибулі правоохоронці (близько 20 осіб) не робили ніяких силових дій щодо добровольців. Вони розповіли, що прибули перевірити автомобіль журналістів, який розташований дуже близько до лінії розмежування. Після огляду поліцейські від'їхали від місця дислокації "Нацкорпусу"", - пише 

Поліція збирається виселяти Азов із Золотого-4, - журналіст Левін 02
Поліція збирається виселяти Азов із Золотого-4, - журналіст Левін 03
Поліція збирається виселяти Азов із Золотого-4, - журналіст Левін 04
Поліція збирається виселяти Азов із Золотого-4, - журналіст Левін 05


Поліція збирається виселяти Азов із Золотого-4, - журналіст Левін 06

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3156235
 
   
 Топ коментарі
 
Мрази зеленские. Никак не уймутся. Ху"ло видно много наобещало денег.
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В общем "режим шоу для дураков" становится основным методом общения Зеленского со страной.
Зеленский опубликовал мини-фильм про свою поездку в Золотое. Показано, как он едет вечером на передовую и ночует там в доме местных жителей. Затем из видео показывается то, как Зеленский видится с учителями и жителями региона, а также с противниками разведения сил в Золотом. Как это приехав вечером, Зеленский выходит с Ермаком белым днем из самолета (есть фото) не объясняется. Где ночевало 18 человек телесъемочной группы, Ермак и почти три десятка охраны не показано. О "встрече с учителями" - Золотовская общеобразовательная школа 1-2 ступени код ЄДРПОУ 25685826 согласно общегосударственному реестру прекратила свое существование прекратило свое существование 14.11.2017 г.
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Я ДУМАЮ РЕБЯТА ИЗ АЗОВА ДОЛЖНЫ БЫЛИ ОБЯСНИТЬ МЕСТНЫМ БАБУЛЬКАМ ЧТО В СЛУЧАЕ ОТВОДА ВОЙСК НА ЛИНИЮ РАЗГРАНИЧЕНИЯ ГДЕ ОНИ ОКАЖУТСЯ НИКТО ИМ ПЕНСИЮ НЕ ПОВЕЗЕТ ПРОДУКТЫ ТОЖЕ
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Зате всі добре знають твою мати. У черзі стоять. З ваЗЕліном)))
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Шоу починається. Готуємо чіпси та пиво. Влаштовуваемося зручніше. І чекаемо.
незабаром розпочнеться "винос тіл".
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Не сторонник теории заговора, но утверждение сторонников Порошенко, что все это - постановка с целью сделать нацкорпус лидером будущих протестов, а потом через них же все это дело слить, начинает вызывать доверие.
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Цитата:
"Как мне кажется - Белецкого и Ко готовят на роль Рема и СА по проверенной схеме.
Обратите внимание - все "околозеленые" СМИ, рассказывая о протестных выступлениях говорят только о нацдружинах - вчера был на эфире "НАШ" и четко увидел, что это явно жесткая установка.
То есть когда будет принято решение приступить к силовому подавлению протестов, то для общественности, в том числе и мировой, а также для полиции и нацгвардии это будет представлено как зачистка "радикальных националистов".
Я считаю что организаторы протестных митингов, позволяя всем этим "дружинам" и "корпусам" размахивать своими штандартами на общих маршах допускают огромную ошибку, развязывая руки нашему мурчащему фюреру..." https://www.facebook.com/surkov.blog/photos/a.2023081374383726/3414538218571361/?type=3&theater
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а не пора ли зеле спеть песню, что он ху.ло ля ля ля.
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Эта ничтожная пипетка даже на ху.ло не тянет.
Мелковат.
И в прямом, и в переносном смысле
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