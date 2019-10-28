 Поліція збирається виселяти "Азов" із Золотого-4, - журналіст Левін. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомив журналіст видання LB.UA Макс Левін, передає Цензор.НЕТ.
"Золоте-4. Поліція збирається виселяти "Азов". Приїхали щойно, в кількості 18 осіб, озброєні, приїхали під приводом перевірити мою машину (підозріле авто). Оглянули авто, дізналися хто я, доповіли начальству і поки поїхали. Намагалися нависати, що я незаконно проїхав у Золоте-4", - розповів він.
"Сьогодні вранці, 28 жовтня, до бійців "Національного корпусу", які перебувають у Золотому-4, прибули правоохоронці. Бійці розповіли, що їм стало відомо, що поліція збирається їх "виселити" з населеного пункту. Офіційно про такі заходи не повідомлялося. Прибулі правоохоронці (близько 20 осіб) не робили ніяких силових дій щодо добровольців. Вони розповіли, що прибули перевірити автомобіль журналістів, який розташований дуже близько до лінії розмежування. Після огляду поліцейські від'їхали від місця дислокації "Нацкорпусу"", - пише
незабаром розпочнеться "винос тіл".
"Как мне кажется - Белецкого и Ко готовят на роль Рема и СА по проверенной схеме.
Обратите внимание - все "околозеленые" СМИ, рассказывая о протестных выступлениях говорят только о нацдружинах - вчера был на эфире "НАШ" и четко увидел, что это явно жесткая установка.
То есть когда будет принято решение приступить к силовому подавлению протестов, то для общественности, в том числе и мировой, а также для полиции и нацгвардии это будет представлено как зачистка "радикальных националистов".
Я считаю что организаторы протестных митингов, позволяя всем этим "дружинам" и "корпусам" размахивать своими штандартами на общих маршах допускают огромную ошибку, развязывая руки нашему мурчащему фюреру..." https://www.facebook.com/surkov.blog/photos/a.2023081374383726/3414538218571361/?type=3&theater
Мелковат.
И в прямом, и в переносном смысле