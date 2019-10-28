 Поліція збирається виселяти "Азов" із Золотого-4, - журналіст Левін. ФОТО

Про це повідомив журналіст Макс Левін, передає Цензор.НЕТ.

"Золоте-4. Поліція збирається виселяти "Азов". Приїхали щойно, в кількості 18 осіб, озброєні, приїхали під приводом перевірити мою машину (підозріле авто). Оглянули авто, дізналися хто я, доповіли начальству і поки поїхали. Намагалися нависати, що я незаконно проїхав у Золоте-4", - розповів він.

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