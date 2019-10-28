 Поліція збирається виселяти "Азов" із Золотого-4, - журналіст Левін. ФОТО

Про це повідомив журналіст Макс Левін, передає Цензор.НЕТ.
"Золоте-4. Поліція збирається виселяти "Азов". Приїхали щойно, в кількості 18 осіб, озброєні, приїхали під приводом перевірити мою машину (підозріле авто). Оглянули авто, дізналися хто я, доповіли начальству і поки поїхали. Намагалися нависати, що я незаконно проїхав у Золоте-4", - розповів він.
Источник: https://censor.net.ua/r3156152
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https://www.youtube.com/watch?v=KFn4jBi5giE
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Але в Україні ми якось без думки росіянина обійдемось
посмотрим дальше..вопрос или восклицательный... пока многоточие....
Чи віра в те що ***** згодиться на здачу Лугандона !?
Зеленский опубликовал мини-фильм про свою поездку в Золотое. Показано, как он едет вечером на передовую и ночует там в доме местных жителей. Затем из видео показывается то, как Зеленский видится с учителями и жителями региона, а также с противниками разведения сил в Золотом. Как это приехав вечером, Зеленский выходит с Ермаком белым днем из самолета (есть фото) не объясняется. Где ночевало 18 человек телесъемочной группы, Ермак и почти три десятка охраны не показано. О "встрече с учителями" - Золотовская общеобразовательная школа 1-2 ступени код ЄДРПОУ 25685826 согласно общегосударственному реестру прекратила свое существование прекратило свое существование 14.11.2017 г.
А мусорки вже забули 2013-й, чи взагалі не знають своїх обовязків?
ibigdan
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Сейчас просто кормят лохов сказками...