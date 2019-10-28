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 Політика України, Фоторепортаж
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 Поліція збирається виселяти "Азов" із Золотого-4, - журналіст Левін. ФОТО

Журналісти повідомляють, що поліція в Золотому-4 має намір виселити добровольців "Азова".

Про це повідомив журналіст Макс Левін, передає Цензор.НЕТ.

"Золоте-4. Поліція збирається виселяти "Азов". Приїхали щойно, в кількості 18 осіб, озброєні, приїхали під приводом перевірити мою машину (підозріле авто). Оглянули авто, дізналися хто я, доповіли начальству і поки поїхали. Намагалися нависати, що я незаконно проїхав у Золоте-4", - розповів він.

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Поліція збирається виселяти Азов із Золотого-4, - журналіст Левін 01
Поліція збирається виселяти Азов із Золотого-4, - журналіст Левін 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3156235
 
 
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Мрази зеленские. Никак не уймутся. Ху"ло видно много наобещало денег.
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28 апреля 2015 года подразделения 25-й и 95-й бригад ВСУ окружили базу "Правого сектора" в селе Великомихайловка. Военные потребовали разоружения добровольческих отрядов Поліція збирається виселяти "Азов" із Золотого-4, - журналіст Левін - Цензор.НЕТ 5156
Источник: https://censor.net.ua/r3156152
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в таких случаях говорят. идите накуй, я вас не знаю.
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Замість пуйла? Давай.
Але в Україні ми якось без думки росіянина обійдемось
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Иван ! Сатиры не понимаешь?Билецкий не в состоянии что-то созидать.Только разрушать и разъединять.
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Приехали, проверили и уехали, на основании этого журнашлюха сделала вывод что собираются кого-то силой выселять.
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Зеленский -- ЭТО АГЕНТ ПУТИНА ..... а вот какой знак поставить....
посмотрим дальше..вопрос или восклицательный... Поліція збирається виселяти "Азов" із Золотого-4, - журналіст Левін - Цензор.НЕТ 7056 пока многоточие....
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Отлично Достаточно будет добровольцев что восстановить контроль границы или будут не для войны с рашей собираться ?
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Явно виден раскол среди порохоботов !Адни хотят вооружаться и иди на Москву другие на Киев !
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значит сегодня будут 1000 а потом 10000. Билецкий же сказал
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Белецкий трепло потерявший всякое уважение, сначала пустые ультиматумы Пете кидал а теперь Зеле.
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Проблема в тому, що ці хлопці фактично знімають з Росії санкції. І, можливо, вішають їх на Україну за невиконання Мінську. За це вони мають бути нагороджені медалями "Герой Росії". Важко повірити, що азовці роблять цю шкоду Україні свідомо. Скоріше вони кимсь одурені фальшивими закликами.
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..А що ти пропонуєш ?..Обстріли продовжуються ...а Зеля відвід планує !?
Чи віра в те що ***** згодиться на здачу Лугандона !?
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...а від ЙУлі стара пісня: ...ні адін танк, ні адін салдат... Поліція збирається виселяти "Азов" із Золотого-4, - журналіст Левін - Цензор.НЕТ 215
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А чого це всі ті поліцаї на фотці такі перешугані. Сцять, що тепер їм доведеться в окопах на передку сидіти? Ну, ну....😕
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Ну да, куди ж їм до тебе тирнетного воїна... Поліція збирається виселяти "Азов" із Золотого-4, - журналіст Левін - Цензор.НЕТ 4388
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В общем "режим шоу для дураков" становится основным методом общения Зеленского со страной.
Зеленский опубликовал мини-фильм про свою поездку в Золотое. Показано, как он едет вечером на передовую и ночует там в доме местных жителей. Затем из видео показывается то, как Зеленский видится с учителями и жителями региона, а также с противниками разведения сил в Золотом. Как это приехав вечером, Зеленский выходит с Ермаком белым днем из самолета (есть фото) не объясняется. Где ночевало 18 человек телесъемочной группы, Ермак и почти три десятка охраны не показано. О "встрече с учителями" - Золотовская общеобразовательная школа 1-2 ступени код ЄДРПОУ 25685826 согласно общегосударственному реестру прекратила свое существование прекратило свое существование 14.11.2017 г.
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Час стріляти і пи##ити клоунів наближається
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Блазень намагається замутити громадянську війну - круто.
А мусорки вже забули 2013-й, чи взагалі не знають своїх обовязків?
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Моника в курсе скорее всего.
Сейчас просто кормят лохов сказками...
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Знов мусарня хоче піти проти народу? Ніяк не доходить,а все тому що минулого разу нікого не покарали. Поліція збирається виселяти "Азов" із Золотого-4, - журналіст Левін - Цензор.НЕТ 3168
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Из Мариуполя не собирается где в 14 году полиция прятала свои сраки от НВФ?
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Явно виден раскол среди порохоботов !Адни хотят вооружаться и иди на Москву другие на Киев !
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"приехали утром" собственно так и будет в последствии выглядеть "постоянное присутствие полиции" в местах разведения . ночью орки а утром приедет полиция . зафиксирует произошедшее ночью . внесет в Єдиний реєстр досудових розслідувань . и укатит по домам
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