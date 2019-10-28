 Поїзд із Києва до Маріуполя курсуватиме щодня, - "Укрзалізниця". ФОТОрепортаж

Таким чином, маршрут стає щоденним, зазначають у пресслужбі компанії, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що поїзд сформовано з 10 вагонів (3 плацкартні, 6 купейних і 1 типу СВ) після капітально-відновлювального ремонту. На це "Укрзалізниця" витратила понад 140 млн грн з ПДВ. Кожен вагон можна буде використовувати 14 років.
У компанії нагадують, що перший склад поїзда № 10/9 "Київ - Маріуполь" курсує із 30 березня через день. За цей період ним скористалися в обох напрямках загалом 74,1 тис. пасажирів.
А тут нормально написати, витратити пару хвилин та написати якісно? Що заважає?
Где фото внутри?
По ходу, центром Донецкой области, будут или Марик или Крам, а Донецк оцвабаждьонный, теперь навсегда будет жопой мира! уряяяяяя таварисчи!
Освободили п..лы от всего, и от цивилизации т.ж.!