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 Політика України, Суспільство
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 Поїзд із Києва до Маріуполя курсуватиме щодня, - "Укрзалізниця". ФОТОрепортаж

"Укрзалізниця" 27 жовтня запустила в перший рейс оновлений поїзд, який курсуватиме як другий склад нічного експреса № 10/9 "Київ - Маріуполь".

Таким чином, маршрут стає щоденним, зазначають у пресслужбі компанії, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що поїзд сформовано з 10 вагонів (3 плацкартні, 6 купейних і 1 типу СВ) після капітально-відновлювального ремонту. На це "Укрзалізниця" витратила понад 140 млн грн з ПДВ. Кожен вагон можна буде використовувати 14 років.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Укрзалізниця" не добудовуватиме Дарницький вокзал у Києві

У компанії нагадують, що перший склад поїзда № 10/9 "Київ - Маріуполь" курсує із 30 березня через день. За цей період ним скористалися в обох напрямках загалом 74,1 тис. пасажирів.

Поїзд із Києва до Маріуполя курсуватиме щодня, - Укрзалізниця 01
Поїзд із Києва до Маріуполя курсуватиме щодня, - Укрзалізниця 02
Поїзд із Києва до Маріуполя курсуватиме щодня, - Укрзалізниця 03
Поїзд із Києва до Маріуполя курсуватиме щодня, - Укрзалізниця 04
Поїзд із Києва до Маріуполя курсуватиме щодня, - Укрзалізниця 05
Поїзд із Києва до Маріуполя курсуватиме щодня, - Укрзалізниця 06
Фото: Укрінформ

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3156215
 
   
 Топ коментарі
 
Когда Мариуполь будет снабжаться водой независимо от захваченного ордой Донбасса?
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дамбасятина будет довольна
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Так его улучшили только снаружи, 140 лямов вложили (в карман)?
Где фото внутри?
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Когда Мариуполь будет снабжаться водой независимо от захваченного ордой Донбасса?
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Ну не получается у нас полноценной инфы как всегда. Вопрос ведь важный. А в каких городах останавливаться будет? Банальный маршрут сразу сообщить---очень просто, но важно очень.
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Киев, Днепр-Главный, Запорожье-1, Камыш-Зоря, Волноваха, Мариуполь. Все есть на сайте ту-ту
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ту- ту, которое UA. Traval. Ukraine. У нас свое ту-ту есть
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А українські сайти, а не кацапо-ординське ту-ту сру?
А тут нормально написати, витратити пару хвилин та написати якісно? Що заважає?
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а паровоз в этом поезде достаточно мыролюбный?
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Так его улучшили только снаружи, 140 лямов вложили (в карман)?
Где фото внутри?
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Хорошо !Герои прям с вече поедут освоюождать Мариуполь )
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Ну что, земеля быдлончане, поздравляю с пабъедай!.
По ходу, центром Донецкой области, будут или Марик или Крам, а Донецк оцвабаждьонный, теперь навсегда будет жопой мира! уряяяяяя таварисчи! Поїзд із Києва до Маріуполя курсуватиме щодня, - "Укрзалізниця" - Цензор.НЕТ 8541
Освободили п..лы от всего, и от цивилизации т.ж.!
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