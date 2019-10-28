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Все про:Китай (244) Міноборони (2885) перемога (306) змагання (162) ЗСУ (368)

 Збірна ЗСУ виборола 33 медалі на Всесвітніх іграх серед військовослужбовців, - Міноборони. ФОТОрепортаж

Українська команда виграла 33 нагороди, зокрема п'ять золотих, на 7-х Всесвітніх іграх серед військовослужбовців, що відбувались у китайському місті Ухань.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства оборони.

Змагання відбуваються з 18 до 28 жовтня. Цього року участь взяли понад 100 країн світу. Україну представляли 87 армійських спортсменів у 12 видах спорту.

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Збірна ЗСУ загалом виборола 5 золотих, 13 срібних і 15 бронзових медалей.

Зазначається, що серед всіх збірних, що беруть участь у змаганнях, команда Збройних сил України наразі в десятці найкращих.

Збірна ЗСУ виборола 33 медалі на Всесвітніх іграх серед військовослужбовців, - Міноборони 01
Збірна ЗСУ виборола 33 медалі на Всесвітніх іграх серед військовослужбовців, - Міноборони 02
Збірна ЗСУ виборола 33 медалі на Всесвітніх іграх серед військовослужбовців, - Міноборони 03

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Источник: https://censor.net.ua/ua/p3156214
 
   
 Топ коментарі
 
Одна перемога, і та на спортивних іграх. І головнокомандуючий не простий лох, і медалі за перемоги є. Одним словом недарма їдять хліб.
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"Украину представляли 87 армейских спортсменов в 12 видах спорта."
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Знаю, что первые Китай с каким-то безумным количеством медалей, а на третьем Бразилия.
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Одна перемога, і та на спортивних іграх. І головнокомандуючий не простий лох, і медалі за перемоги є. Одним словом недарма їдять хліб.
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Какая перемога?

СПОРТ
Сборная России завоевала 161 медаль на Всемирных военных играх
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"Украину представляли 87 армейских спортсменов в 12 видах спорта."
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Конечно радостно и патриотично. Но для полной инфы стоило бы таблицу итоговую за первую 10 участников. Так логичней.
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Знаю, что первые Китай с каким-то безумным количеством медалей, а на третьем Бразилия.
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Вот тебе и карнавал в Рио-де-Жанейро! Кто бы подумал.
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Спасибо. Монголы чехов и мадьяр обошли на 24 месте! Повеселило. Там и казахи с белорусами неплохо.
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А чому у тебе слово "параша" написане не правильно та ще й з великої літери?
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