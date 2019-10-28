 Збірна ЗСУ виборола 33 медалі на Всесвітніх іграх серед військовослужбовців, - Міноборони. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства оборони.
Змагання відбуваються з 18 до 28 жовтня. Цього року участь взяли понад 100 країн світу. Україну представляли 87 армійських спортсменів у 12 видах спорту.
Збірна ЗСУ загалом виборола 5 золотих, 13 срібних і 15 бронзових медалей.
Зазначається, що серед всіх збірних, що беруть участь у змаганнях, команда Збройних сил України наразі в десятці найкращих.
СПОРТ
Сборная России завоевала 161 медаль на Всемирных военных играх
официальный сайт и медальный зачет