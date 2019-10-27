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Все про:моряки (759) весілля (44) Херсонщина (471)

 Звільнений із полону моряк Беспальченко зіграв весілля. ФОТОрепортаж

Віктор Беспальченко та його кохана Тетяна розписалися ще влітку в московському СІЗО "Лефортово". Тепер вони влаштували розкішне свято для рідних і друзів.

Виїзна церемонія відбулася в Бериславському районі у виноробному господарстві князя Трубецького на березі Дніпра. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Крим.Реалії".

Віктор і його обраниця Тетяна разом вже п'ять років, познайомилися ще до окупації Криму.

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На свято приїхали звільнені українські моряки та їхні сім'ї, їхній адвокат Микола Полозов, голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв. За його словами, до організації весілля "долучилися люди з усієї області, від усієї херсонської родини".

Звільнений із полону моряк Беспальченко зіграв весілля 04

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Боярином на весіллі став звільнений моряк Михайло Власюк, а подружкою нареченої - сестра іншого моряка Владислава Костишина Олена.

Нагадаємо, 25 листопада ВМС ЗС України повідомили, що прикордонні кораблі Російської Федерації вчинили агресивні дії проти українських кораблів, які здійснювали плановий перехід із порту Одеси в порт Маріуполь Азовського моря. Зокрема, російський прикордонний корабель "Дон" здійснив таран українського рейдового буксира, внаслідок чого було пошкоджено головний двигун корабля, обшивку і леєрне огородження, а також втрачено рятувальний пліт. ВМС ЗСУ підкреслюють, що про намір здійснити перехід попереджали заздалегідь і діяли в рамках міжнародного права.

Водночас у ФСБ Росії заявляють, що три українські військові кораблі в Азовському морі "незаконно увійшли в територіальні води РФ і попрямували до Керченської протоки".

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Унаслідок незаконних дій російських силовиків було захоплено три кораблі ВМС України і взято в полон 24 українських військовослужбовців. Підконтрольний РФ суд окупованого Сімферополя обрав запобіжним заходом для 24 моряків утримання під вартою до 25 січня 2019 року.

7 вересня відбувся взаємний обмін українських політв'язнів і військовополонених, утримуваних Кремлем у заручниках, на осіб, підозрюваних або засуджених за злочини проти України. Того ж дня звільнені українці прилетіли до Києва.

Імена всіх осіб, яких Україна передала Росії в рамках обміну.

Повний список українців, які повернулися на батьківщину в межах обміну з РФ.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3156199
 
   
 Топ коментарі
 
За головнокомандувача, який хамить солдату чужої армії чи навіть полоненому, було б соромно. За того, хто робить це з вояком, котрий з власної волі захищає його країну - страшно. Він не розуміє, на чому тримається його влада.
(С)
@viatrovich
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храни их Аллах, или кого там модно щас иметь в божках то?
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Молодоженов будет хранить Господь,
а козлов - овчарка 😁
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наташ, а ничего шо Поспоть - выдумка жрецов то?
не обольщайся, прошу...(да мне и пофиг)
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Отлично. Я бы на месте Зели.... о б*же...
я бы просто пришел в виде главкома, незаметно. отдал бы честь и свалил бы...(гордится вяличием нашего "флота")
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шоб все обрыгались? Я не вас имею в виду, а янеЛоха
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За головнокомандувача, який хамить солдату чужої армії чи навіть полоненому, було б соромно. За того, хто робить це з вояком, котрий з власної волі захищає його країну - страшно. Він не розуміє, на чому тримається його влада.
(С)
@viatrovich
🤔
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Кстати, по тёткам, которые долбились в дёсна с ************ есть продолжение истории Звільнений із полону моряк Беспальченко зіграв весілля - Цензор.НЕТ 567

Звільнений із полону моряк Беспальченко зіграв весілля - Цензор.НЕТ 9450
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я чото то відео не бачив нормально.... хоча, мені ше з зими було відомо шо Зєля нас ненавидить... мля, ну і дожи.ди.лись то бл...
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Круто) главное чтоб теперь янеЛох вас кацапам обратно не отдал...
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зеленский ..зачем вернул моряков...что ты творишь..капитулянт... Освобожденный из плена моряк Беспальченко сыграл свадьбу - Цензор.НЕТ 8092
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З дня на день тех моряков обьявят в розьск, почему они не являются на Россию к следователю, а впереди еще суд . Кто там от наших гарантировал что они будут все исполнять ?
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Герой. Сдал свой катер без единого выстрела. И если бы такие герои были под Савур мо6илой, Иловайском, ДАПом и Дебальцево, интересно где бы Вова Тупин остановился?
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Спроси комсюка пастора как он Крым просрал? Позвонили и просрал, а может продал.
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Ну Крым продали. Всем нормальным, кто умеет думать это понятно.
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Ну да, так получается, никто за него не воевал.
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Воевать это даже одно, а торговать как то другое. Ради своих должностей, которые эти деятели явно незаконно пооучили, они продали Крым, что бы их пр знали законной властью. И это как минимум....
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вот шо значит путен подсобил, а так был бы нет никто и звать никак
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Во щасливі! Освобожденный из плена моряк Беспальченко сыграл свадьбу - Цензор.НЕТ 6837 А Лєнка-сєпарша аж 8 років чекала, коли ж цей зе-недомірок їй пропозицію зробить... Освобожденный из плена моряк Беспальченко сыграл свадьбу - Цензор.НЕТ 531
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А ти набери повний рот лайна і плюнь на них. ДЕБІЛ.
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Вибачайте, Вікторе Лі, але можна спочатку Майстер-Клас від плювателлів лайном від вашої фірми?
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Моя допомога може бути тільки теоретична,а практику проходь разом зі свинарником.
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Ви мене розчарували, шановний Вікторе Лі! Звільнений із полону моряк Беспальченко зіграв весілля - Цензор.НЕТ 9423 А я ж така, уся романтична, сподівалася, шо Ви -такі наберете в рота лайна та втопите в ньому міліпіздрічного зєльку! Звільнений із полону моряк Беспальченко зіграв весілля - Цензор.НЕТ 5698
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Доведеться самій тим більш що воно вже ллється з твого рота,лишається навчитись плюватись. Удачі в навчанні.
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Шо, такі зєбіла любите? Звільнений із полону моряк Беспальченко зіграв весілля - Цензор.НЕТ 4749 Ну, таке буває... Звільнений із полону моряк Беспальченко зіграв весілля - Цензор.НЕТ 8833 Не можу вас засуджувати, бо з ким тікі такої хні не трапляєцця! Бережіть себе!
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да жене недоклоуна не позавидуешь -дождалась)мало того что мужа весь Мир моникой зовет, теперь она еще и янеЛохова... А представляете, как зебоба дома истошно гнусавит, что оно президент)))
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Вообще-то если бы был в Украине президент, а не Моника , мог бы и поздравить .
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Врагу не сдается наш гордый моряк!. А нет, сдается.
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"... зіграв весілля..."
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не "зіграв", а "відгуляв весілля" -- так буде по нашому.
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Молодятам щастя, звісно.
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сенкс, хоть одна положительная новость на цензоре)
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И не стыдно таким героям военную форму носить
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На місці молодої треба стежити за нареченим, який до весілля вже зрадив військовій присязі. Он на фото, він вже і дружку до себе блище притулив...
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Зкріпно.
А ось більш гламурне весілля: НА ФОНЕ КОВРА - це ПО-БОГАТОМУ, базару ніль Звільнений із полону моряк Беспальченко зіграв весілля - Цензор.НЕТ 9059 і посони у блискучих костюмах сурйозні й опасні.


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