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 Легковик зіткнувся з вантажівкою на Хмельниччині - вся сім'я загинула, вижив лише 10-річний хлопчик. ФОТО

Унаслідок ДТП у Хмельницькій області загинули чоловік, дружина і 14-річна дочка. Вижив лише молодший син, він у лікарні.

Аварія сталася близько 8:00 на трасі Житомир-Чернівці, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку поліції Хмельницької області у фейсбуці.

"Зіткнулися легковий автомобіль Volkswagen Caddy та вантажівка DAF. Унаслідок зіткнення загинув 42-річний водій  "Фольксвагена", його 39-річна дружина та 14-річна дочка, які були пасажирами авто. Десятирічний син зазнав травм, його доставили в лікарню каретою швидкої допомоги. Зараз хлопчика обстежують лікарі. Сім'я жила в Хмельницькому", - сказано в повідомленні.

Водій вантажівки неушкоджений, він не звертався за медичною допомогою.

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"За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження за ч. 3 статті 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами), - додали в поліції.

Легковик зіткнувся з вантажівкою на Хмельниччині - вся сімя загинула, вижив лише 10-річний хлопчик 01
Легковик зіткнувся з вантажівкою на Хмельниччині - вся сімя загинула, вижив лише 10-річний хлопчик 02
Легковик зіткнувся з вантажівкою на Хмельниччині - вся сімя загинула, вижив лише 10-річний хлопчик 03
Легковик зіткнувся з вантажівкою на Хмельниччині - вся сімя загинула, вижив лише 10-річний хлопчик 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3156196
 
 
 Топ коментарі
 
Мда уж... Явно шел на обгон, а там встречка занята. Нырнул в свой ряд и подрезал грузовик. Он явно пытался уйти на обочину с тормозами.
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ЯКИЙ ЖАХ !!!! Легковик зіткнувся з вантажівкою на Хмельниччині - вся сім'я загинула, вижив лише 10-річний хлопчик - Цензор.НЕТ 5773 сім"я загинула..Дитина.. Легковик зіткнувся з вантажівкою на Хмельниччині - вся сім'я загинула, вижив лише 10-річний хлопчик - Цензор.НЕТ 5773 .Люди, будьте обережні на дорогах !!! Легковик зіткнувся з вантажівкою на Хмельниччині - вся сім'я загинула, вижив лише 10-річний хлопчик - Цензор.НЕТ 9805
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А можно было бы просто кому то перестать воровать ((
Ваш сарказм неуместен в этой теме
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Мда уж... Явно шел на обгон, а там встречка занята. Нырнул в свой ряд и подрезал грузовик. Он явно пытался уйти на обочину с тормозами.
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дуже схоже!
або раптовий виїзд на зустрічну.
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На фото туман не густой, но и при таком надо задумываться с семьей илти на обгон.
Да ну уж лучше потянуться немного.
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При чём тут фото? Во время дтп туман был на порядок гуще.
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Место водителя слабо повреждено .Удар пришёлся в правую от водителя часть .Видимо там сидели погибшие пассажиры .От чего же умер водитель ? От инфаркта ?
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Наиболее вероятно - хлыстоподобный перелом шейного отдела позвоночника. Но могли и головами столкнуться.
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Если ты не в курсе, то ПДД во всем мире записано, водитель должен соизмерять скорость с дорожной обстановкой. Не лети на бреющем в тумане, не обгоняй если не видишь дорогу на участке достаточном для завершения маневра и будет тебе счастье.
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А ты уже в курсе, уже прочитал вывод следственной комиссии? Может там отказ тормозов?
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На похожем повороте мне гелик в лобовую шёл,его полоса была занята.Улетел в заборы.Я даже не тормозил.Ибо некуй. Какой дебил обгоняет на сплошной да ещё в правом повороте?????
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Аби ти бачив скільки їх є... І чим далі- тим більше.
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Так через те я й їздити покинув,надивився за 30 з лишнім років.Вже реакція не так.
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Судячи з фото, водій "Фолькса", перед поворотом, дороги, вийшов на "зустрічку" і пішов на обгін.. А тут, з-за повороту, з туману - фура. Водій фури спробував запобігти наїзду, звернувши на обочину, але не встиг...
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меня раз фура спасла от лобового.. где его искать не знаю.. зелёный седан у меня был..
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Ага, вот только попробуй теперь ещё объяснить как он ухитрился со встречной, с твоих слов, фурой правым бортом встретиться на обочине. Легковик зіткнувся з вантажівкою на Хмельниччині - вся сім'я загинула, вижив лише 10-річний хлопчик - Цензор.НЕТ 845 Он как раз то фуру и подрезал уходя от встречного, а обгонял в закрытом повороте, вот и результат..... Сплошным осевым надо верить, их не просто так рисуют, а они денег стоят в масштабах государства кстати не малых.
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А чего же он от "встречной", уходил, со своей полосы движения, от лобового на "встречку"?... Ведь у него справа от его полосы - широкая чистая обочина.. И видимость там - намного дальше, чем слева.. А удар в правую бочину - не исключено, что колёса "хватонули", во время торможения, неравномерно, и машину развернуло... Фура - "утюг", она по дороге, да ещё на подъём, не виляет, даже после столкновения с такой "шмакодявкой"...
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Я не понял, что ты написал, можешь перевести?...... Он обгонял фуру, в закрытом повороте, может в тумане, увидел встречного уходя подрезал фуру. Фура пытаясь избежать столкновения с ним пошел вправо, потом что бы не опрокинуться "возвращался". Всё. Какая встречная обочина, кто что хватанул?
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Кого он обгонял, на закрытом повороте, я не знаю.. Ни о какой "обгоняемой" фуре, я не писал... Тормозная система, при плохой регулировке, на разных колёсах может срабатывать по-разному - одни колёса могут затормозить, другие с ним запоздать... Вот тебе и занос... Читай внимательнее... Я высказал одну из ВОЗМОЖНЫХ версий..... А вот то, что фура, с которой "Фолькс" столкнулся, шла по своей полосе движения, и водитель пытался избежать столкновения - видно прекрасно...
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А можно было бы просто кому то перестать воровать ((
Ваш сарказм неуместен в этой теме
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почему же? это ж не баблокаровец везущий быдло... мужик семью вез... мальчик терь в дет дом... печаль
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ты соображаешь что пишешь? Какой детдом? Дед с бабушкой(4 шт) заберут на опекунство.
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Ага, дибілам ,що на авось нікого із-за закритого повороту не вискочить і плювати на своїх дітей.
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ездить надо на рамных , больших машинах SUV, TRUCK, эти кузовные шкарлупки - это гробы!
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ЯКИЙ ЖАХ !!!! Легковик зіткнувся з вантажівкою на Хмельниччині - вся сім'я загинула, вижив лише 10-річний хлопчик - Цензор.НЕТ 5773 сім"я загинула..Дитина.. Легковик зіткнувся з вантажівкою на Хмельниччині - вся сім'я загинула, вижив лише 10-річний хлопчик - Цензор.НЕТ 5773 .Люди, будьте обережні на дорогах !!! Легковик зіткнувся з вантажівкою на Хмельниччині - вся сім'я загинула, вижив лише 10-річний хлопчик - Цензор.НЕТ 9805
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Похоже, виноват отец семейства.... Как можно вести своих детей и так ними рисковать? Легковик зіткнувся з вантажівкою на Хмельниччині - вся сім'я загинула, вижив лише 10-річний хлопчик - Цензор.НЕТ 9351 Очень жали погибших.... Пацанчик в минуту стал круглой сиротой....
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возможно это причина того что все погибли, при таких повреждениях авто. Семейные и минивены все таки другие требования к безопасности чему фургонов.
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Довелося їхати в густий туман, максимальна видимість метрів 50, відсотків пять ідіотів летять по сотні кілометрів, ідуть на обгін...
Горбатого могила виправить! Шкода лише що страждають від дій кретинів випадкові люди.
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