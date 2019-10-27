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 Події, Київські новини
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Все про:пограбування (416) отруєння (676) Нацполіція (8404)

 Поліція затримала іноземця, який грабував киян за допомогою медпрепарату. ФОТО

Поліція Києва затримала іноземця, який під час спільного відпочинку підсипав у напої новим знайомим лікарську речовину, від якого ті непритомніли. Користуючись їхнім безпорадним станом, чоловік забирав у жертв мобільні телефони, ювелірні вироби та гроші.

Про це повідомили в секторі комунікації столичної поліції, інформує Цензор.НЕТ.

До Дніпровського управління поліції звернулася 41-річна киянка, яка повідомила, що після вживання безалкогольних напоїв із чоловіком, з яким нещодавно познайомилася, знепритомніла. Після цього, прийшовши до тями, жінка виявила відсутність двох мобільних телефонів та банківських карток. Правоохоронці задокументували  злочин та розпочали пошуки зловмисника. 

За декілька днів із аналогічними заявами звернулося ще троє іноземців. Вони зазначили, що на вулиці зустрілися з чоловіком, котрий запропонував їм продовжити знайомство у лазні. Та під час відпочинку знепритомніли і згодом виявили відсутність особистих речей. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поліцейські затримали групу "клофелінниць" у Києві. ФОТОрепортаж

Поліція затримала іноземця, який грабував киян за допомогою медпрепарату 01

"Провівши комплекс оперативно-розшукових заходів, ми встановили місце перебування підозрюваного та затримали його біля квартири. Ним виявився 45-річний іноземець, який два місяці тому приїхав до столиці та орендував квартиру подобово. Під час поверхневої перевірки у правопорушника виявили та вилучили ґаджети потерпілих та медичний препарат, який він підливав своїм жертвам", - наголосив начальник Дніпровського управління поліції Олександр Кузьмін.

Наразі призначено експертизи для того, аби встановити, яку саме речовину використовував фігурант. Правопорушнику повідомили про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України. Суд обрав затриманому запобіжний захід– тримання під вартою. Триває досудове розслідування.

Також працівники поліції перевіряють причетність зловмисника до скоєння аналогічних злочинів на території столиці.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/p3156179
 
   
 Топ коментарі
 
"Они отметили, что на улице встретились с человеком, который предложил им продолжить знакомство в бане". Полиция задержала иностранца, грабившего киевлян с помощью медпрепарата - Цензор.НЕТ 9508 Полиция задержала иностранца, грабившего киевлян с помощью медпрепарата - Цензор.НЕТ 5942
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Они отметили, что на улице встретились с человеком, который предложил им продолжить знакомство в бане.



Как же скучно я живу Полиция задержала иностранца, грабившего киевлян с помощью медпрепарата - Цензор.НЕТ 7578 Полиция задержала иностранца, грабившего киевлян с помощью медпрепарата - Цензор.НЕТ 1068 Полиция задержала иностранца, грабившего киевлян с помощью медпрепарата - Цензор.НЕТ 664
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У людей вообще чувство собственного достоинства осталось хоть сколько то?
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"Они отметили, что на улице встретились с человеком, который предложил им продолжить знакомство в бане". Полиция задержала иностранца, грабившего киевлян с помощью медпрепарата - Цензор.НЕТ 9508 Полиция задержала иностранца, грабившего киевлян с помощью медпрепарата - Цензор.НЕТ 5942
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Це не приятель тих двох жінок що на вокзалі взяли 😁
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Они отметили, что на улице встретились с человеком, который предложил им продолжить знакомство в бане.



Как же скучно я живу Полиция задержала иностранца, грабившего киевлян с помощью медпрепарата - Цензор.НЕТ 7578 Полиция задержала иностранца, грабившего киевлян с помощью медпрепарата - Цензор.НЕТ 1068
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На то ты и пидлога шоб об тебя вытирали...отсюда и скука...скука и ощущение опущенности...
так что не петушись...каждому своё.
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вот зачем ты так? Полиция задержала иностранца, грабившего киевлян с помощью медпрепарата - Цензор.НЕТ 4289 хотя с другой стороны моя мобила и банковские карты при мне Полиция задержала иностранца, грабившего киевлян с помощью медпрепарата - Цензор.НЕТ 3480
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ну после того как ему подлили клафелина, а с его задницы спало полотенце, то тому кавказцу с фотки сам бог велел присунуть
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щас догадаюсь, его фамилия оканчивается на ян !!!
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иностранец может быть только грузин или армян или айзер
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а чуваш, удмурт или ненец, второй волной приехавшие расшатывать украину изнутри, тебе уже русские братья
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Почти все воры в законе в Украине с Кавказа. Недавно украинца азеры раскороновали. Вот и тянут в Украину всякую шваль с гор. Так что привыкайте что подобные иностранцы, это азеры, ары или грузины.
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Навіть через замилення видно що хач. Чому хачі не їдуть грабувати в Європу і Америку, там ж терпіли у 100 разів багатіші від наших, і в поліцію через якийсь гаджет за 500долар. ніхто не піде бо все застраховано (загубив і все)
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Только киевляне и киевлянки может взять все свои карточки,телефоны и пойти бухать с каким то иностранным незнакомцем.
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У людей вообще чувство собственного достоинства осталось хоть сколько то?
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На карточке немного оставалось,но и ту украли. Поліція затримала іноземця, який грабував киян за допомогою медпрепарату - Цензор.НЕТ 3041
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...турки заполонили киев в поисках ***..й наших бальзаковского возраста, как пирожки горячие идут за бусы стекляные..... кстати и и москву тоже...)))...
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Бл#ди устали от войны и хотят развлечений.
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почему-то их не жаль...
когда соглашались на покушать и...в баню (!!???!!) с хрензнает кем...на ЧТО надеялись?
на халяву? на шоу? на шо???
поэтому - мне их совершенно не жаль!
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На что то же надеялись,а заодно и помоемся подумали они
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Налейте ему его же препарата, а когда очнется - узнает, что он в Гонкоге в аренде в публичном доме для геев, на срок, пока не отработает весь нанесенный ущерб.
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Почему мне кажется, что наша полиция вообще нихрена не делает?
Ну как находят этих людей? только если они втупую палятся. но это единичные случаи. Обычно копы не преступников находят, а на голые сиськи да красные труселя смотрят. Об этом никто не пишет, но люди же все знают, вот яркий пример: https://youtu.be/PY7g699Yrh0
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В столичной бане не могут себя защитить от "иностранцев",но из Золотого не уйдут,пока Путин на коленях не принесет ключи от Москвы.
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И сколько можно читать это нейтральное*иностранец*???....Не слишком ли мы добродушные к разной сволоте?
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Надо писать толерантно: черножопый иностранец - и всем всё понятно.
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Зачем же морду лица замазывать ,наоборот люди должны видеть ,кто ещё стал жертвой хероя-иностранца или засранца. Гуманные украинцы, могли бы ему клизму прописать из всех найденых при нём препаратов
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