 Поліція затримала іноземця, який грабував киян за допомогою медпрепарату. ФОТО

Про це повідомили в секторі комунікації столичної поліції, інформує Цензор.НЕТ.

До Дніпровського управління поліції звернулася 41-річна киянка, яка повідомила, що після вживання безалкогольних напоїв із чоловіком, з яким нещодавно познайомилася, знепритомніла. Після цього, прийшовши до тями, жінка виявила відсутність двох мобільних телефонів та банківських карток. Правоохоронці задокументували злочин та розпочали пошуки зловмисника.

За декілька днів із аналогічними заявами звернулося ще троє іноземців. Вони зазначили, що на вулиці зустрілися з чоловіком, котрий запропонував їм продовжити знайомство у лазні. Та під час відпочинку знепритомніли і згодом виявили відсутність особистих речей.

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"Провівши комплекс оперативно-розшукових заходів, ми встановили місце перебування підозрюваного та затримали його біля квартири. Ним виявився 45-річний іноземець, який два місяці тому приїхав до столиці та орендував квартиру подобово. Під час поверхневої перевірки у правопорушника виявили та вилучили ґаджети потерпілих та медичний препарат, який він підливав своїм жертвам", - наголосив начальник Дніпровського управління поліції Олександр Кузьмін.

Наразі призначено експертизи для того, аби встановити, яку саме речовину використовував фігурант. Правопорушнику повідомили про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України. Суд обрав затриманому запобіжний захід– тримання під вартою. Триває досудове розслідування.

Також працівники поліції перевіряють причетність зловмисника до скоєння аналогічних злочинів на території столиці.

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