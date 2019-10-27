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 "М'ясний Ілліч": в окупованому Донецьку ім'ям вождя пролетаріату назвали продуктовий магазин. ФОТО

В окупованому РФ Донецьку відкрився магазин "Ілліч", в якому будуть продавати м'ясо та інші продукти.

Про це розповів блогер Денис Казанський, інформує Цензор.НЕТ.

Мясний Ілліч: в окупованому Донецьку імям вождя пролетаріату назвали продуктовий магазин 01

"У Донецьку на проспекті Ілліча відкрився магазин "М'ясний Ілліч". І це не жарт. Бракує тепер тільки "Молочного Сталіна", - написав він у коментарі до фото.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Кіт їсть м'ясо у вітрині київського супермаркету "Велика кишеня". ВIДЕО

Мясний Ілліч: в окупованому Донецьку імям вождя пролетаріату назвали продуктовий магазин 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3156175
 
   
 Топ коментарі
 
человечину продавать будут или просроченные консервы из москальской гуманитарки ? "Мясной Ильич": в оккупированном Донецке именем вождя пролетариата назвали продуктовый магазин - Цензор.НЕТ 8041
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Підкажіть, будь ласка, як можна повернути цих дебіляків в Україну ?
в них параІліч головного мозку.
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Покажите ето в Европе и США куда едет ихняя гуманитарка. Почему украинская пропаганда не упоминает что Рашка ето комунисты, и как комунистическая чума надвигается на запад. Европа и США немного забыли кто такие комунисты.
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Лугандонское стадо уже настолько психически обработано,то к реальности уже не вернется. Они покинули нас насегда.
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Это только начало.
Рядом на проспекте М.Ульяновой скоро откроется магазин крупяных изделий «Крупская.»
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Скобяной, хозяйственный, - "Железный феликс ", спортинвертаря, альпинистский "Троцький" (он был зарублен ледорубом) для мяса более удачное название "Жукофф" то был признанный мясник, салон красоты, татуаж бровей -"Брежнев"
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Правильно Юля говорила... Проволока и мины по всему периметру.. Эти животные неизлечимы
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Юлька бачила Бамбас наскрізь і знає чим він дихає.
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а детский магазин назовут "Путиняшка"
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Фаршированый Бонч Бруевич, можно запеченная в кляре Крупская, неплохо Копченный Иосиф, также вариант Ульянофф двойной перегонки с перцем чили. "М'ясний Ілліч": в окупованому Донецьку ім'ям вождя пролетаріату назвали продуктовий магазин - Цензор.НЕТ 4038
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голодные жители счастливого процветающего Лугандона нашли применение останкам ликвидированных кацапских террористов.

теперь мясо откормленных боевиков не пропадет зря, а пойдет в дело.
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Решение продовольственной проблемы в РФ /В Самаре осудили малолетних людоедов /Российские людоеды-готы съели девочку-эмо. /Двух рыбаков, заблудившихся в тайге Якутии, обвиняют в каннибализме.
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Одеколон "Запах Ильича", Портвейн "Ленин в разливе", Туалетная бумага "По ленинским местам", "Колбаса "Член партии"...
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Окорочка крупской )) Зад Розы Люкскмбург )) Груди Зои касмаденьянской ))
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Изобилие Постышева и Паек Дзержинского это в центре. Ну и Конина Буденного, это на Вертикальной.
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Якщо там калбаса по 2.20, то це на честь Брєжнєва. Ностальгія за совком.
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Лишняя хромосома дуракам покоя не дает. Так вы за белых или за красных или а коммунистический интернационал? Если за красных, то стало быть скоро будет расказачивание на просторах Лугандона, - белых будут ставить к стенке?!
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Тонко нарезанная вяленая ленинятина.
Заверните.
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А детский мир в Донецке называется "Попка для дяди Вовы".
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я не хочу жить в одной стране с этими дегенератами
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Надо Гоша,надо...это наш крест,и за нас его никто не понесет.Даже кацапам этот кусок лугандонии не нужен,- своих гандонорегионов хватает.Их отделить все равно покоя нам не дадут,- вся Украина им позарез нужна.
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Они с вами тоже не хотят,а придётся.Главное, чтобы правила жизни были украинские.
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Надо в Донецке открыть магазин "Мясистое *****. Без соли. Для бюджетников и пенсионеров."
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чЛенин еще тот мясник.Самое частое слово в его "трудах"-"расстрелять".Стрелял всех в том числе детей.Донвабвия второй совок,где свято чтут чЛенинские завети...
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открыт первый в Лугандоне магазин новой мясной промышленности по безотходной переработке останков боевых товарищей с практически безграничным поступлением свежего сырья.

осталось еще по всему Лугандону открыть магазины вроде: "Мясной Сталин" "Мясо Гулага" "Мясной Жуков" "Мясной Берия" "Мясной Рамзан"...
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*****,какой то дикий треш ,тогда уже Африка светоч прогресса по сравнению с этой дичью
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Если там так популярны коммунистические идеи, то почему бы им не назвать свою республику социалистической, жители были бы в восторге.
Проблема в том, что империалистическая россия им не позволит это сделать, а фиговые листки, вроде этого разрешает, чтобы заманить людей в свою капиталистическую империю.
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вот смотрю... да ...русские скрепы добрались и до донбасяо и лугандонии...хахаха такие же ******** ленинци и сталинцы, дохлятиной и трупом -мумией назвать мясной магазин только в ********* могут "М'ясний Ілліч": в окупованому Донецьку ім'ям вождя пролетаріату назвали продуктовий магазин - Цензор.НЕТ 5691 "М'ясний Ілліч": в окупованому Донецьку ім'ям вождя пролетаріату назвали продуктовий магазин - Цензор.НЕТ 4581
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в ********* это в засраной изгойке 404? таки да.
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а ****. это же дамбас-бамбас всю галактику кормящий и в земляных норах мордовские танки находящий.
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А чему удивляться , если была колбаса "Останкинская"
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И нудистский пляж имени Наденьки Крупской.
(Ильич с Зиновьевым в кустах)
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всім Данєцкам будуть останній ленінський *** без солі доїдати? )))
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Дебилы есть дебилы и другими уже не будут.
Умение гордиться позором это у них - на генном уровне.
Но есть интересная деталь. Большевики и коммуняки укокошили их, по словам Жириновского около 100 млн. душ за 100 лет. Кто виновники такого огромного количества ?
Те, (это п..здец) кому отупевшая кацапня возвела памятники... даже не дебилы, дегенераты...
даже нет...приматы отупевшие бесхвостые обезьяны...
Так вот, наши хлопцы на Долбасе укокошили этих тварей тоже неслабо .. может посоветовать этим животным поставить памятник воинам ВСУ ...ведь всё логично, по их традициям, вон кадырка-дыров убил первого кцапа в 16 лет - стал героем рассссссеи....
Вот хороший фильмец про деду ленина, рекомендую , будете бабушкам показывать, гарантирую.
Ленин без цензуры https://youtu.be/u-kkkMKqfdw
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Это идет в разрез с духовными скрепами которые они пропагандируют в рамках так называемого рузскаго мира, в Кремле это может вызвать некоторую озабоченность
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