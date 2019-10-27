 "М'ясний Ілліч": в окупованому Донецьку ім'ям вождя пролетаріату назвали продуктовий магазин. ФОТО

Про це розповів блогер Денис Казанський, інформує Цензор.НЕТ.
"У Донецьку на проспекті Ілліча відкрився магазин "М'ясний Ілліч". І це не жарт. Бракує тепер тільки "Молочного Сталіна", - написав він у коментарі до фото.
Про це розповів блогер Денис Казанський, інформує Цензор.НЕТ.
"У Донецьку на проспекті Ілліча відкрився магазин "М'ясний Ілліч". І це не жарт. Бракує тепер тільки "Молочного Сталіна", - написав він у коментарі до фото.
Рядом на проспекте М.Ульяновой скоро откроется магазин крупяных изделий «Крупская.»
теперь мясо откормленных боевиков не пропадет зря, а пойдет в дело.
Заверните.
осталось еще по всему Лугандону открыть магазины вроде: "Мясной Сталин" "Мясо Гулага" "Мясной Жуков" "Мясной Берия" "Мясной Рамзан"...
Проблема в том, что империалистическая россия им не позволит это сделать, а фиговые листки, вроде этого разрешает, чтобы заманить людей в свою капиталистическую империю.
(Ильич с Зиновьевым в кустах)
Умение гордиться позором это у них - на генном уровне.
Но есть интересная деталь. Большевики и коммуняки укокошили их, по словам Жириновского около 100 млн. душ за 100 лет. Кто виновники такого огромного количества ?
Те, (это п..здец) кому отупевшая кацапня возвела памятники... даже не дебилы, дегенераты...
даже нет...приматы отупевшие бесхвостые обезьяны...
Так вот, наши хлопцы на Долбасе укокошили этих тварей тоже неслабо .. может посоветовать этим животным поставить памятник воинам ВСУ ...ведь всё логично, по их традициям, вон кадырка-дыров убил первого кцапа в 16 лет - стал героем рассссссеи....
Вот хороший фильмец про деду ленина, рекомендую , будете бабушкам показывать, гарантирую.
Ленин без цензуры https://youtu.be/u-kkkMKqfdw