 "М'ясний Ілліч": в окупованому Донецьку ім'ям вождя пролетаріату назвали продуктовий магазин. ФОТО

Про це розповів блогер Денис Казанський, інформує Цензор.НЕТ.

"У Донецьку на проспекті Ілліча відкрився магазин "М'ясний Ілліч". І це не жарт. Бракує тепер тільки "Молочного Сталіна", - написав він у коментарі до фото.

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