 Київський лісник вирубав 20 кубометрів лісу для продажу, його затримали на місці злочину. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва, інформує Цензор.НЕТ.

Як повідомив начальник відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління поліції Києва Максим Асланов, під час огляду із салону автомобіля правопорушника поліцейські вилучили 20 000 гривень, отримані від продажу лісу:

"Чоловіку оголошено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого частиною другою статті 191 (Привласнення, розтрата або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання. Правопорушнику загрожує до п’яти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років".

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