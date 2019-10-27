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 Київський лісник вирубав 20 кубометрів лісу для продажу, його затримали на місці злочину. ФОТОрепортаж

Слідчі столичної поліції спільно з співробітниками Служби безпеки України та під процесуальним керівництвом прокуратури міста Києва затримали чоловіка за продаж лісоматеріалів, що належать державному підприємству.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва, інформує Цензор.НЕТ.

Як повідомив начальник відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління поліції Києва Максим Асланов, під час огляду із салону автомобіля правопорушника поліцейські вилучили 20 000 гривень, отримані від продажу лісу:

"Чоловіку оголошено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого частиною другою статті 191 (Привласнення, розтрата або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання. Правопорушнику загрожує до п’яти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нелегальний експорт деревини на суму 2,5 млн грн блокували на Буковині, - СБУ. ФОТОрепортаж

Київський лісник вирубав 20 кубометрів лісу для продажу, його затримали на місці злочину 01
Київський лісник вирубав 20 кубометрів лісу для продажу, його затримали на місці злочину 02
Київський лісник вирубав 20 кубометрів лісу для продажу, його затримали на місці злочину 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3156167
 
   
 Топ коментарі
 
прямо так сам и "вырубил" 20 кубометров?
продавал - верю...рубал - сомневаюсь...)))))
(ищите соучастников))))
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у каждого лесника, в роду были дятлы..
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Та чи не "злочин" - 20 кубів................ Київський лісник вирубав 20 кубометрів лісу для продажу, його затримали на місці злочину - Цензор.НЕТ 8653
Не ганьбилися б вже зайвий раз з такими "показниками".
Мабуть цей лісник не догодив комусь із можновладців.............. однозначно.
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Когда уже закончатся эти вырубки? Лес скорее закончится. Где усиление ответственности за уничтожение деревьев? Слуги зеленые, ау !
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прямо так сам и "вырубил" 20 кубометров?
продавал - верю...рубал - сомневаюсь...)))))
(ищите соучастников))))
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Если меня нанимают на рубку и корчевание пеньков, я не буду спрашивать документы. Каменщик который кладет кладку не интересуется законностью стройки.
Вам за поребрик и в 37 год.
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прежде чем посылать кого-то куда-то - разберитесь, есть ли за что.
я засомневался что лесник сам, лично, своей бензопилой или ножовкой))) "вырубил" (как указано в заглавии) 20 куб. леса.... именно сам процесс рубки вызвал моё сомнениЁ)))
поэтому все ваши дальнейшие уточнения (интересны, не спорю) но мимо...
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Надо быть в ОПе - и можно вырубать гектарами.
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.а херсонская Служба безопасности Украины сопли жуёт....внутри леса сплошные пеньки.... Киевский лесник вырубил 20 кубометров леса для продажи и был задержан с поличным - Цензор.НЕТ 3201
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А керівнцитво нічого не знало - біле та пухнасте, чисто працює тільки на оклад, а лісник такий собі сам організував вирубку, сам погрузив на "власний" транспорт і хотів продати "втіхаря"
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Ох не видать походу людям дешевых качественных пиломатериалов. Будут втридорога официально покупать и со скудным асортиментом
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Та чи не "злочин" - 20 кубів................ Київський лісник вирубав 20 кубометрів лісу для продажу, його затримали на місці злочину - Цензор.НЕТ 8653
Не ганьбилися б вже зайвий раз з такими "показниками".
Мабуть цей лісник не догодив комусь із можновладців.............. однозначно.
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Поймали, хорошо, а как насчет тех дятлов, что отдали вырубку леса в западных областях Украины в гигантских размерах при мародере петрушке, когда их притянут к ответственности, включаю подонка петрушку мародера, вот что интересно.
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офигеть лесник лес порубал - на закарпатье рубят составами - и ниче - мона ))
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твари...живут одним днем.. нажраться не могут.
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Каждый ж\д вагон это 50 кубов леса. А мы отравляем каждый день за границу по 100 вагонов.
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не поделился, видимо. другой причины для задержания в нашем недогосударстве, не вижу.
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Киевский лесник оказался очень трудолюбивым, веселым и находчивым, рубил лес от всей души и высоко ценил свой "труд". Поэтому и срок заключения ему нужно давать не до пяти лет, а от всей души.
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специально занизили им то тоже лес нужен ,,менты остальное продадут гроши поделят ,,,
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