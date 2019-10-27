 Харківський стрілець Титов зберігав на дачі арсенал зброї. ФОТОрепортаж

Під час обшуку поліція виявила на дачі загиблого автомати, вогнемети, гранатомети і цілий склад боєприпасів, пише Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал "Раклі".

Зокрема, понад 50 гранатів, вогнемет "Джміль" російського виробництва, гранатометні постріли ВОГ-25, підствольні гранатомети, реактивні протитанкові гранати, американська гвинтівка AR 15 з оптичним прицілом і глушником, ручний кулемет Калашникова, кілька автоматів Калашникова, тротилові шашки і розсип різних боєприпасів.

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Нагадаємо, 25 жовтня в Харкові відбулася стрілянина, в результаті якої одна людина загинула, інша доставлена в лікарню з пораненням. Поліція переслідувала тих, хто стріляв. Один з них дістав гранату і за попередніми даними, хотів кинути її в поліцейських, але сам загинув від вибуху.