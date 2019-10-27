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Все про:зброя (1421) стрілянина (1068) Харків (1536)

 Харківський стрілець Титов зберігав на дачі арсенал зброї. ФОТОрепортаж

У Олексія Титова, який 25 жовтня намагався вбити лідерів організації "Оплот" у Харкові, але загинув під час втечі від поліції, зберігався арсенал зброї.

Під час обшуку поліція виявила на дачі загиблого автомати, вогнемети, гранатомети і цілий склад боєприпасів, пише Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал "Раклі".

Зокрема, понад 50 гранатів, вогнемет "Джміль" російського виробництва, гранатометні постріли ВОГ-25, підствольні гранатомети, реактивні протитанкові гранати, американська гвинтівка AR 15 з оптичним прицілом і глушником, ручний кулемет Калашникова, кілька автоматів Калашникова, тротилові шашки і розсип різних боєприпасів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Стрілянина в Броварах: поранено чоловіка. ФОТО

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Харківський стрілець Титов зберігав на дачі арсенал зброї 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Харківський стрілець Титов був із Горлівки і мав при собі 5 гранат Ф-1, "Глок" та "Узі". ФОТОрепортаж

Харківський стрілець Титов зберігав на дачі арсенал зброї 03
Харківський стрілець Титов зберігав на дачі арсенал зброї 04
Харківський стрілець Титов зберігав на дачі арсенал зброї 05
Харківський стрілець Титов зберігав на дачі арсенал зброї 06

Харківський стрілець Титов зберігав на дачі арсенал зброї 07
Харківський стрілець Титов зберігав на дачі арсенал зброї 08

Нагадаємо, 25 жовтня в Харкові відбулася стрілянина, в результаті якої одна людина загинула, інша доставлена в лікарню з пораненням. Поліція переслідувала тих, хто стріляв. Один з них дістав гранату і за попередніми даними, хотів кинути її в поліцейських, але сам загинув від вибуху.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3156154
 
 
 Топ коментарі
 
Лидеры террористической организации Оплот организованной Кернесом и Добкиным, убившим сотни украинцев, живы и здоровы и продолжают разгуливать Харьковом? И если бы не перестрелка никто бы не узнал. Вот вам и работа палюции Рюкзакова.
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"У Алексея Титова, который 25 октября пытался убить лидеров организации "Оплот" в Харькове"

Так он хорошее дело, оказывается, делал. А чем занимается наше СБУ, что лидеры организации Оплот в Харькове все еще на свободе?
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Не сошлись в цене на огнемет с "Оплотом". Ребята малость повздорили, а тут полиция нагрянула на шум и закрыла биржевую площадку. Не так, как при Овоще, когда в Одессе полдня была перестрелка и вальнули двух, а ранили четырех ментов, пока остальные ховались поза кустами. Все-таки частично реформа полиции при Порохе прошла успешно.
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шкода що не п'ять гнид подохло як на фото з кафе... мені цікаво, а де інші, чому менти та СБУ мовчать???
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Нацкорпус его вооружил и доставил оружие в Харьков
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ну а теперь по номерам сверяйте что откуда скоммунизжено и кто за это бабло получал.
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ЗМІ брешуть. Підгавкують антиукраїнським політикам. Застрелили терориста. Терориста а не свідка. 5 років при порошенкові терористична антиукраїнська організація діяла абсолютно легально в одному з найбільших міст України. Лідери, і спонсори всім відомі. МВС та СБУ нічого не зробило задля ліквідації цих небезпечних терористів. Доки за справу не беруться патріоти, жодних дій від держави.
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Это фото на очно показывает , как будет проходить третий майдан . И если Моника Зеленски думает , что его защитит гвардия или КОРД , то он еще тупее чем я думал . Таких подвалов по всей Украине даже не десятки тысяч штук.На ВСУ пусть даже не надеется , кроме генерала сцыкуна и по совместительству бениного корешу нач ГШ других симпатиком Моники там нет . А СБУ после того как он высрался им на голову и назначил Баканова начальником , так то вообще смешно , они первое что сделают это арестуют и расстреляют при попытке к бегству сценариста.
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Важко сказати, як поведеться СБУ. А що у МВС більше половини пройшли через війну з путіним - факт. Аваков аплодує тупості зеленського. Зеленський навіть зеленої уяви не має, скільки рейтингу втратить після цього "приколу". Він чомусь вважає, що його обрали за мишебратство.
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Не хочет государство, правосудие берут в руки граждане. Напомните оплот легальный в Украине?
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оно создано рыжим тараканом - а он всем годится ))
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ого запасливый мужик - респект и уважуха Харківський стрілець Титов зберігав на дачі арсенал зброї - Цензор.НЕТ 8087
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