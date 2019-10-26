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 Усі хочуть миру, готові до розведення. Упевнений, все вдасться і Україна знову буде єдиною, - Зеленський після відвідування Золотого. ФОТОрепортаж

Під час відвідування Золотого президент Володимир Зеленський дізнався від місцевих жителів, що на околиці оселилася група озброєних людей. Жителів це турбувало, і глава держави вирушив поспілкуватися з приїжджими.

Про це Зеленський написав на своїй сторінці у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що провів дві доби в Золотому, їздив на передову, зустрічався з учителями та лікарями, які попри складні умови продовжують виконувати  свою роботу.

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"Говорили про побут на лінії розмежування, про соціальні потреби, а також про можливе розведення військ. Зрозумів одне: всі хочуть миру. Всі готові до розведення", - повідомив президент.

Від місцевих Зеленський дізнався, що на околиці в приватному будинку оселилася група озброєних людей.

"Жителі Золотого не на жарт стурбовані тим, хто це такі. Вирішив поспілкуватися з ними сам. Деякі розмови виявилися емоційними. Проте готовий і надалі говорити та шукати порозуміння. Але лише розмовами війни не закінчити. Мені важливо було почути українців, які чекають миру. Це для мене головне. Ми маємо шукати шляхи і працювати для завершення війни. І не будь-якою ціною. Наголошую на цьому. Капітуляції не буде в жодному випадку. Це я кажу як президент і верховний головнокомандувач. Упевнений, нам все вдасться і Україна знову буде єдиною", - резюмував Зеленський.

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Усі хочуть миру, готові до розведення. Упевнений, все вдасться і Україна знову буде єдиною, - Зеленський після відвідування Золотого 01
Усі хочуть миру, готові до розведення. Упевнений, все вдасться і Україна знову буде єдиною, - Зеленський після відвідування Золотого 02
Усі хочуть миру, готові до розведення. Упевнений, все вдасться і Україна знову буде єдиною, - Зеленський після відвідування Золотого 03
Усі хочуть миру, готові до розведення. Упевнений, все вдасться і Україна знову буде єдиною, - Зеленський після відвідування Золотого 04
Усі хочуть миру, готові до розведення. Упевнений, все вдасться і Україна знову буде єдиною, - Зеленський після відвідування Золотого 05

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Усі хочуть миру, готові до розведення. Упевнений, все вдасться і Україна знову буде єдиною, - Зеленський після відвідування Золотого 06
Усі хочуть миру, готові до розведення. Упевнений, все вдасться і Україна знову буде єдиною, - Зеленський після відвідування Золотого 07
Усі хочуть миру, готові до розведення. Упевнений, все вдасться і Україна знову буде єдиною, - Зеленський після відвідування Золотого 08
Усі хочуть миру, готові до розведення. Упевнений, все вдасться і Україна знову буде єдиною, - Зеленський після відвідування Золотого 09
Усі хочуть миру, готові до розведення. Упевнений, все вдасться і Україна знову буде єдиною, - Зеленський після відвідування Золотого 10

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Нагадаємо, 26 жовтня президент України Володимир Зеленський приїхав у Золоте на Донбасі, де очікується розведення військ, узгоджене в Мінську.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3156136
 
   
 Топ коментарі
 
Сепары довольны, скоро мир, пенсии, выплаты ветеранам лугандонии. Ураа товарищи. Гребаный стыд
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Это уже сделал Порошенко, поделил укранцев на элиту 8% и малоросов 72%
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Вот имкнно, но не малоросы, а дебилы, дегенераты, зеленая дрянь.
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ЗЕленая дрянь, предатель, наркоман с голосом сифилитика.
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"узнал от местных жителей, что на окраине поселилась группа вооруженных людей. Жителей это беспокоило и глава государства отправился пообщаться с приезжими....." - сепарня ********, ненавидить все українське. А коли зайдуть рашисти з лнр/днр це їх абеспакоит чи заспакоит. Пацани молодці, пролити скільки крові і віддати просто так землю. Чому ЗЕбілу вперлось тільки в розведення ? Існуюють інші механізми. Ну відвели на 1км, сєпари почали стріляти, то що кожен місяць відходити на 1 км. ***** не дурак. Коли сєпарня захопить всю луганську і донецьку область то питання поставлять в ООН про суверенітет лугандона. Такі прєзєдент ЛОХ
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зеленский снова приказал убрать украинскую армию с украинской земли?
это кацапское гавно вскрылось уже в который раз

надеюсь, что ни зеленский, ни его семейство не успеют убежать ни в рашу, ни в израиль
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Если Донбасс вернётся в состав Украины, то нашим презом станет Медведчук. Оно на надо?
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Півроку рулить ЗЕБАНДА, одні про№оби. Кожен день тяжкий кримінал з стріляниною і гранатами, кожен день ДТП з жертвами, на фронті в середньому кожен день 1вбитий і 2 поранених, якісь пожежі, зухвалі кражі, ціни ростуть, олігархи борзіють.
Ну все йде того що ЗЕБАНДА спровокує путч як янукович майдан. Ну хто їм винен - рашка чи захід, самі засрались вже вище голови
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Пообстчался с путиным, с сепарами и решили отводить войска.Да люди кровь за эту землю проливали,жизни отдали, а я ж обещал войну закончить любой ценой.Я не лох, а конченый лошара.
Фу, какие дебилы этого Зебила выбрали презиком.
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Ты прикинь? А эти дебилы посмотрят тебе в глаза и скажут что Порошенко ему мешает Мир творить. Что кто-то там яйцами шумит, ЗЕлебобочке работать мешают. Это ж ******. Их послушай там то ли рак мозга то ли что я не пойму.

Вобщем что бы не случилось ЗЕбобочке кто-то вечно мешает. Может спецагенты Пороха, а может он сам любит в дерьмо наступать хз. Но главное что? Мешают суки...
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Зебеня не може роздуплитись що затягує Україну у вир.

",,,,42 минало я пас.........."
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Каждый день читая новости не перестаю удивляться: КАК за это недоразумение с мозгом обезьяны можно было проголосовать???
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73% тебе расскажут...
Половина из них щас скажут что не голосовали за него, оно само, рука поднялась.
Другая половина будет наивно хлопать глазками с мотивом "а шо был другой вариант за кого голосовать?"

Печалька где. Если бы Порох проиграл там с отрывом 1-2%. Было бы обидно, но понятно что половина за идеалогию вступление в ЕС и развитие и независимость.

А получилось так что у нас идеалогия - все *****, едем дальше. Результат будет таким же.
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Скажи ему в лицо он тебе ответит "кто ты такой чтоб хотеть, я тут президенто, я решаю".
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Ублюдок никчёмный ,искариот и мразина.
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Хорошее погоняло для него это кольцо в нос и батогом по спине до Ростова
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Ну да, если все ВСУ вывести из Украины, то она станет единой колонией РФ.
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,,Разведение,,началось немного раньше ,когда Беня развел 73% на шмарклю,потом ***** развело шмарклю , а тот в свою очередь четко понимая ,что обосрался по всем статьям ,хочет развести всю Украину , сделав виноватими в невыполнении своих обещаний патриотов , попэрэдников , фазы Луны и так далее.В конечном итоге стоит задача снять вину за некомпетентность и идиотизм с отделно взятого 42летнего Митрофанушки на народ Украины и обстоятельсва . Что мы сечас и наблюдаем .
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На кого рассчитана эта отвратительная дешёвка, этот пиар, самореклама Зеленского? Он что, совсем дурачок? Думает, что Путин пришёл с войной, чтобы сейчас уйти?
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Такого миру хочуть ідіоти і ЗЕ -Українці хочуть перемоги!
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