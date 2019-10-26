 Усі хочуть миру, готові до розведення. Упевнений, все вдасться і Україна знову буде єдиною, - Зеленський після відвідування Золотого. ФОТОрепортаж

Про це Зеленський написав на своїй сторінці у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
Він зазначив, що провів дві доби в Золотому, їздив на передову, зустрічався з учителями та лікарями, які попри складні умови продовжують виконувати свою роботу.
"Говорили про побут на лінії розмежування, про соціальні потреби, а також про можливе розведення військ. Зрозумів одне: всі хочуть миру. Всі готові до розведення", - повідомив президент.
Від місцевих Зеленський дізнався, що на околиці в приватному будинку оселилася група озброєних людей.
"Жителі Золотого не на жарт стурбовані тим, хто це такі. Вирішив поспілкуватися з ними сам. Деякі розмови виявилися емоційними. Проте готовий і надалі говорити та шукати порозуміння. Але лише розмовами війни не закінчити. Мені важливо було почути українців, які чекають миру. Це для мене головне. Ми маємо шукати шляхи і працювати для завершення війни. І не будь-якою ціною. Наголошую на цьому. Капітуляції не буде в жодному випадку. Це я кажу як президент і верховний головнокомандувач. Упевнений, нам все вдасться і Україна знову буде єдиною", - резюмував Зеленський.
Нагадаємо, 26 жовтня президент України Володимир Зеленський приїхав у Золоте на Донбасі, де очікується розведення військ, узгоджене в Мінську.
это кацапское гавно вскрылось уже в который раз
надеюсь, что ни зеленский, ни его семейство не успеют убежать ни в рашу, ни в израиль
Ну все йде того що ЗЕБАНДА спровокує путч як янукович майдан. Ну хто їм винен - рашка чи захід, самі засрались вже вище голови
Фу, какие дебилы этого Зебила выбрали презиком.
Порошенко ему мешает Мир творить. Что кто-то там яйцами шумит, ЗЕлебобочке работать мешают. Это ж ******. Их послушай там то ли рак мозга то ли что я не пойму.
Вобщем что бы не случилось ЗЕбобочке кто-то вечно мешает. Может спецагенты Пороха, а может он сам любит в дерьмо наступать хз. Но главное что? Мешают суки...
",,,,42 минало я пас.........."
Половина из них щас скажут что не голосовали за него, оно само, рука поднялась.
Другая половина будет наивно хлопать глазками с мотивом "а шо был другой вариант за кого голосовать?"
Печалька где. Если бы Порох проиграл там с отрывом 1-2%. Было бы обидно, но понятно что половина за идеалогию вступление в ЕС и развитие и независимость.
А получилось так что у нас идеалогия - все *****, едем дальше. Результат будет таким же.
НЕ ХОЧУ