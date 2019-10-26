 "Конопляний марш свободи" відбувся в Києві: учасники вимагали легалізації медичного канабісу. ФОТОрепортаж

Участь в акції взяли близько 200 осіб, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
Вони зібралися біля Кабінету Міністрів. Звідти учасники акції вирушили урядовим кварталом до Верховної Ради. У руках вони несли плакати з написами "Це ліки, а не наркотик", "Коноплі лікують".
Акція відбулась мирно, її учасників супроводжувала поліція.
"Вимога маршу сьогодні є єдиною: невідкладна реєстрація законопроєкту чи законопроєктів про медичний канабіс, щоб не відтягувати це питання, щоб законодавчо врегулювати медичний канабіс для потреб пацієнтів, медицини та науки. Йдеться про лікарські засоби на основі канабіноїдів... Їхній обіг має бути обмежено і контролюватися державою", - сказав співорганізатор акції Тарас Ратушний у коментарі журналістам.
За словами організаторів, йдеться про життєво необхідну допомогу для майже 2 мільйонів пацієнтів, які не можуть отримати ефективне лікування через відсутність відповідних правових гарантій. Серед них - понад 20 тис. дітей із фармрезистентними формами епілепсії, сотні тисяч онкохворих, понад сто тисяч паліативних пацієнтів, а також десятки тисяч ветеранів війни з посттравматичним стресовим розладом.
В акції брали участь громадські організації "Міст", "Ветерани за медичний канабіс", "Афіна. Жінки проти раку", "Студенти за свободу", "Єдиний досвід", "Наркополітика" тощо.
У травні народні депутати попереднього скликання зареєстрували законопроєкт, який регулює використання каннабісу для потреб медицини. Відповідна петиція на сайті парламенту зібрала необхідні 25 000 підписів. Втім, Верховна Рада 8 скликання не встигла розглянути цей документ, і 28 липня його було відкликано.
Сочувствую твоему заболеванию!
Алла-я-в-бар хоть крикнул перед детонацией?
Дебил, ты не понял даже какое оскорбление этим самым ты нанёс. Ты вообще верующий человек и какой веры? Ты нанёс непростительное оскорбление народу другого вероисповедования. Ты, мразь черноротая - это запомни! Такое не прощается!
Ты ему еще задницу поцелуй за это, кретин.
Будь яка рослина при довільному вживанні в довільному організмі,може викликати негативний ефект(2)
Практично всі рослини з якими стадо незнайоме за недолугістю й незаборонило можуть бути ліками чи отрутою!!! Питання в знаннях,намірах й кваліфікації(3)
Сегодня день рождения Нестора Ивановича Махно.
Накурившись с дуру конопли
В эту ночь решили проститутки
Перейти с валюты на рубли
понятно, мусора и Со. - против обома руками, это их харч, как и нелегальная проституция с игорным бизнесом
"Евробляхерный марш свободы"
"Голубой марш свободы"
Давайте еще такие устрОим: "Тарифный марш свободы", "Здравоохранительный марш свободы", "Образовательный марш свободы", "Продуктовонаборноборщевой марш свободы", "Противогеноцидный марш свободы", "**************************************** марш свободы", "Антибюрократический марш свободы", "Конституционный марш свободы" ...
Есть еще варианты?)