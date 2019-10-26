 "Конопляний марш свободи" відбувся в Києві: учасники вимагали легалізації медичного канабісу. ФОТОрепортаж

Участь в акції взяли близько 200 осіб, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

Вони зібралися біля Кабінету Міністрів. Звідти учасники акції вирушили урядовим кварталом до Верховної Ради. У руках вони несли плакати з написами "Це ліки, а не наркотик", "Коноплі лікують".

Акція відбулась мирно, її учасників супроводжувала поліція.

"Вимога маршу сьогодні є єдиною: невідкладна реєстрація законопроєкту чи законопроєктів про медичний канабіс, щоб не відтягувати це питання, щоб законодавчо врегулювати медичний канабіс для потреб пацієнтів, медицини та науки. Йдеться про лікарські засоби на основі канабіноїдів... Їхній обіг має бути обмежено і контролюватися державою", - сказав співорганізатор акції Тарас Ратушний у коментарі журналістам.

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За словами організаторів, йдеться про життєво необхідну допомогу для майже 2 мільйонів пацієнтів, які не можуть отримати ефективне лікування через відсутність відповідних правових гарантій. Серед них - понад 20 тис. дітей із фармрезистентними формами епілепсії, сотні тисяч онкохворих, понад сто тисяч паліативних пацієнтів, а також десятки тисяч ветеранів війни з посттравматичним стресовим розладом.

В акції брали участь громадські організації "Міст", "Ветерани за медичний канабіс", "Афіна. Жінки проти раку", "Студенти за свободу", "Єдиний досвід", "Наркополітика" тощо.

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У травні народні депутати попереднього скликання зареєстрували законопроєкт, який регулює використання каннабісу для потреб медицини. Відповідна петиція на сайті парламенту зібрала необхідні 25 000 підписів. Втім, Верховна Рада 8 скликання не встигла розглянути цей документ, і 28 липня його було відкликано.



























