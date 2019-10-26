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Все про:акція (653) коноплі (64) легалізація наркотиків (16) марш (246) медицина (800) марихуана (75)

 "Конопляний марш свободи" відбувся в Києві: учасники вимагали легалізації медичного канабісу. ФОТОрепортаж

Мітингувальники вимагали від депутатів ВР винести на розгляд парламенту законопроєкт про застосування канабісу в медицині, анонсований раніше нардепом від "Слуги народу" Михайлом Радуцьким.

Участь в акції взяли близько 200 осіб, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

Вони зібралися біля Кабінету Міністрів. Звідти учасники акції вирушили урядовим кварталом до Верховної Ради. У руках вони несли плакати з написами "Це ліки, а не наркотик", "Коноплі лікують".

Акція відбулась мирно, її учасників супроводжувала поліція.

"Вимога маршу сьогодні є єдиною: невідкладна реєстрація законопроєкту чи законопроєктів про медичний канабіс, щоб не відтягувати це питання, щоб законодавчо врегулювати медичний канабіс для потреб пацієнтів, медицини та науки. Йдеться про лікарські засоби на основі канабіноїдів... Їхній обіг має бути обмежено і контролюватися державою", - сказав співорганізатор акції Тарас Ратушний у коментарі журналістам.

Читайте також: Рішення про легалізацію медичного канабісу буде прийнято, але не в турборежимі, - Радуцький

За словами організаторів, йдеться про життєво необхідну допомогу для майже 2 мільйонів пацієнтів, які не можуть отримати ефективне лікування через відсутність відповідних правових гарантій. Серед них - понад 20 тис. дітей із фармрезистентними формами епілепсії, сотні тисяч онкохворих, понад сто тисяч паліативних пацієнтів, а також десятки тисяч ветеранів війни з посттравматичним стресовим розладом.

В акції брали участь громадські організації "Міст", "Ветерани за медичний канабіс", "Афіна. Жінки проти раку", "Студенти за свободу", "Єдиний досвід", "Наркополітика" тощо.

Читайте також: Зараз не йдеться про легалізацію канабісу, – Зеленський

У травні народні депутати попереднього скликання зареєстрували законопроєкт, який регулює використання каннабісу для потреб медицини. Відповідна петиція на сайті парламенту зібрала необхідні 25 000 підписів. Втім, Верховна Рада 8 скликання не встигла розглянути цей документ, і 28 липня його було відкликано.

Конопляний марш свободи відбувся в Києві: учасники вимагали легалізації медичного канабісу 01
Конопляний марш свободи відбувся в Києві: учасники вимагали легалізації медичного канабісу 02
Конопляний марш свободи відбувся в Києві: учасники вимагали легалізації медичного канабісу 03
Конопляний марш свободи відбувся в Києві: учасники вимагали легалізації медичного канабісу 04
Конопляний марш свободи відбувся в Києві: учасники вимагали легалізації медичного канабісу 05
Конопляний марш свободи відбувся в Києві: учасники вимагали легалізації медичного канабісу 06
Конопляний марш свободи відбувся в Києві: учасники вимагали легалізації медичного канабісу 07
Конопляний марш свободи відбувся в Києві: учасники вимагали легалізації медичного канабісу 08
Конопляний марш свободи відбувся в Києві: учасники вимагали легалізації медичного канабісу 09
Конопляний марш свободи відбувся в Києві: учасники вимагали легалізації медичного канабісу 10
Конопляний марш свободи відбувся в Києві: учасники вимагали легалізації медичного канабісу 11
Конопляний марш свободи відбувся в Києві: учасники вимагали легалізації медичного канабісу 12
Конопляний марш свободи відбувся в Києві: учасники вимагали легалізації медичного канабісу 13
Конопляний марш свободи відбувся в Києві: учасники вимагали легалізації медичного канабісу 14

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3156130
 
   
 Топ коментарі
 
Зеленский, потдержи избирателей, легализуй ТЕ
"Конопляный марш свободы" состоялся в Киеве: участники требовали легализации медицинского каннабиса - Цензор.НЕТ 710

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ну чего вы так? вот к примеру президент Владимир Александрович заявил военным, что люди хотят прекратить войну. А вот если ему скажут, что например, не буду говорить проклятое число 73%, ну а например 43% населения хотят легализации конопли, то что, он не выполнит волю нарида?
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О, и соевые пропали, все на марш потопали）
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Да уж, не слабо ты себя кроешь, курбан-баран.)))
Сочувствую твоему заболеванию!
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Тобто ти повний дебіл, навіть гірше - зедебіли.
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Тобто у пэдрявого курбан-барана знатно бомбануло))
Алла-я-в-бар хоть крикнул перед детонацией?
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Vladislav R 85fbc9a9 - "по курбан-баранам"

Дебил, ты не понял даже какое оскорбление этим самым ты нанёс. Ты вообще верующий человек и какой веры? Ты нанёс непростительное оскорбление народу другого вероисповедования. Ты, мразь черноротая - это запомни! Такое не прощается!
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Да с какой такой радости мне должно быть дело до чувств этого узбека, если он регулярно оскорбляет большинство украинцев?
Ты ему еще задницу поцелуй за это, кретин.
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Одни за коноплю митингуют,другие с пеной у рта -за копуляцию..Попы Гапоны.
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елкторальний зєлєгній кварталівського "клавішніка"...
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Немає рослини яку не можуть заборонити . Ніякі заборони не відмінять Природу й закони її існування. Ніяка мавпа немає права нав'язувати іншим мавпам свої персональні вподобання!!!
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Даёшь рослину белладонну ! Никто не может запретить!
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Екстракт беладонни - медичний препарат(1)
Будь яка рослина при довільному вживанні в довільному організмі,може викликати негативний ефект(2)
Практично всі рослини з якими стадо незнайоме за недолугістю й незаборонило можуть бути ліками чи отрутою!!! Питання в знаннях,намірах й кваліфікації(3)

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Свиноботы-нарики рисуют красную линию руководству Украины
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Вибачайте, наркоманія то - власний вибір, маю великий сумнів, що доки істота не змінить вибір,їй можна завадити
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Не засерайте себе мозги.
Сегодня день рождения Нестора Ивановича Махно.
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Завершались рядовые сутки...
Накурившись с дуру конопли
В эту ночь решили проститутки
Перейти с валюты на рубли

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медицинский канабис должен быть доступен для тех, кто в нём нуждается.. и чем раньше тем лучше..
понятно, мусора и Со. - против обома руками, это их харч, как и нелегальная проституция с игорным бизнесом
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медичний канабіс шляхом селекції може бути взагалі позбавлений наркотичних властивостей. Про це прибічники легалізації скромненько мовчать.
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Бедный Конопля. Ему сегодня так икается, наверняка, что не только чего-то крепкого не выпить, а и с хлебнуть пивка- проблемы. Я о хавбеке "Шахтера", если шо. О Жене Коноплянке. Интересно, он тоже желает этой легализации? Тогда, он мог бы возглавить эти стройные ряды недоносков- наркош. Но, судя по всему- не стал.
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А Презедент вышел к людям? Люди ж требуют!
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И люди судя по фото совсем изможденные нарзаном и болезнями.
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Цуко просто НЕТ слов ! Конопля лечит ! И это не наркотик а лекарство ! Вместо того чтобы в воюющей стране принимать Закон ,,Об обороте и владении оружием" и о ,,Поддержке малого бизнеса " хотят травы . Та плиз , пжаллста . Токо параллельно примите Закон о том шо Вотка ! НЕ алкогольный напиток .И да енто и НЕ лекарство .Енто - газированный напиток рекомендованный детям и беременным .Ущербу от этого будет меньше .Умные обрыгаются и завяжут , дураки передохнут , а с травой всё намногоо круче выйдет
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"Конопляный марш свободы" - типа покурил и свободен?))

"Евробляхерный марш свободы"

"Голубой марш свободы"

Давайте еще такие устрОим: "Тарифный марш свободы", "Здравоохранительный марш свободы", "Образовательный марш свободы", "Продуктовонаборноборщевой марш свободы", "Противогеноцидный марш свободы", "**************************************** марш свободы", "Антибюрократический марш свободы", "Конституционный марш свободы" ...
Есть еще варианты?)
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Сначала конопляный перекур, а потом можно и марши-танцы.
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