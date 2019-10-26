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Все про:Іллічівськ (29) підпал (269) митниця (588)

 Дорогий сканер вантажів Одеської митниці, який підпалили в Чорноморську, вдалося врятувати. ФОТО

Сканер вантажів Rapiscan, який коштує мільйони доларів і який вчора серед білого дня підпалили в Чорноморську, на щастя, підлягає відновленню.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Так, за інформацією нашого джерела, в автомобіля, в якому був сканер згоріло заднє колесо, а всередині поплавилися тільки два роз'єми для підключення зовнішнього живлення.

Дорогий сканер вантажів Одеської митниці, який підпалили в Чорноморську, вдалося врятувати 01

Нагадаємо, вчора вдень у Чорноморську невідомий підпалив машину митника і єдиний рентгенівський сканер для огляду вантажів на Одеській митниці.

Читайте також: ДФС закупила замість 7 лише 4 сканери для митниці. Не працює зараз жоден. Ситуація потребує реакції правоохоронців, - Нефьодов

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3156116
 
   
 Топ коментарі
 
Чому шалено дорогий сканер стоїть без охорони на звичайній парковці? Чому він не знаходиться в митній зоні, під охороною прикордонників та ВОХР Чорноморського порту, під наглядом чергової зміни митників? Що робила машина на парковці перед адмінбудинком митного посту? Сканер має бути постійно в роботі, а якщо він не в роботі, то це простой, за простой має відповідати кенрівник митниці! Чому обладнання не працює і не виявляє контрабанду? Чому єдиний на весь регіон сканер тупо стоїть без роботи? Митників потрібно масово звільняти, вони саботують боротьбу з контрабандою!
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Таможенники сами его туда поставили. Специально чтоб сгорел. Без него у них бизнес лучше идёт.

Это они у Гонтаревой научились. Та тоже за день до пожара сняла с дома всю охрану. А потом горело так, как будто там цистерну бензина разлили.
Таможенникам еще учиться и учиться
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Теперь метеорит попадёт точно в сканер.
Им надо было к Лерке Лондонской обратиться,у неё есть специалисты-поджигатели,вода сгорит синим пламенем.
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Чому шалено дорогий сканер стоїть без охорони на звичайній парковці? Чому він не знаходиться в митній зоні, під охороною прикордонників та ВОХР Чорноморського порту, під наглядом чергової зміни митників? Що робила машина на парковці перед адмінбудинком митного посту? Сканер має бути постійно в роботі, а якщо він не в роботі, то це простой, за простой має відповідати кенрівник митниці! Чому обладнання не працює і не виявляє контрабанду? Чому єдиний на весь регіон сканер тупо стоїть без роботи? Митників потрібно масово звільняти, вони саботують боротьбу з контрабандою!
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У нас нажаль немає ні правоохоронної системи, ні судової, ні митної... Країна просто догниває тотально з корупцією...
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Брехня: рота автоматчиков наведёт порядок на таможне.
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Таможенники сами его туда поставили. Специально чтоб сгорел. Без него у них бизнес лучше идёт.

Это они у Гонтаревой научились. Та тоже за день до пожара сняла с дома всю охрану. А потом горело так, как будто там цистерну бензина разлили.
Таможенникам еще учиться и учиться
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ога! а ще особисто Порох розливав паливо та підпалював! лаптеногіе, шось ви сьогодні недопрацьовуєте на свою денну пайку скломою )))))
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Ветер.+100%.Еще дополню на счет страховки.Охрану выставить Лерка "забыла",а вот застраховать не забыла.Причем страховку она в Лондоне получила,иттить-молотить.
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Це сканер для перевірок почтових наджоджень, він до коробок 50х50х50 максимум. На яки хер він там стоїть взагалі не зрозуміло.
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Его таможенники выволокли с таможни продать клиенту.Клиент отказался покупать,а таможенникам влом было его обратно тащить,вот там и бросили. Дорогий сканер вантажів Одеської митниці, який підпалили в Чорноморську, вдалося врятувати - Цензор.НЕТ 9902
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В Одесі є ПЖДП, прижєлєзнодорожний почтамт де сортують посилки для всієї області, там і має знаходитись цей сканер! Чому він стоїть аж в Чорноморську за 50 км від місця де він має працювати на постійній основі? Що це за рішення і хто їх приймав? Потрібно цю людину притягнути до кримінальної відповідальності за саботаж боротьби з контрабандою!
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Какое совпадение что сканер оказался на месте покушения. Что то мне подсказывает что покушение было как раз на етот сканер а таможенники даже ради етого дела пожертвовали своей машиной. Сгорел бы сканер другой не скоро бы подвезли, ато и совсем про него забыли бы. Теперь таможенникам хоть на работу не ходи, клиенты поедут на другую точку где сканеры еще не завезли
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Теперь метеорит попадёт точно в сканер.
Им надо было к Лерке Лондонской обратиться,у неё есть специалисты-поджигатели,вода сгорит синим пламенем.
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вінторогій, а тобі не прийшло у твою єдину ізвіліну, шо можно було просто сам сканер підпалити, а не підпалювати іншу машину? ))))) господи, на педірациї всі НАСТІЛЬКИ убогі розумом? )))
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Тебе мокшанину лишнехромосомному даже не понять что если поджечь сам сканер то подозрение падет на самих таможенников. А так типо форсмажор и стечение случайных обстоятельств Дорогий сканер вантажів Одеської митниці, який підпалили в Чорноморську, вдалося врятувати - Цензор.НЕТ 3947
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ага, марченко любофф глянула і рєшила, шо всьо харашо
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А кто его (луку) может назвать "батькой", только предатели Украины, в Беларуси это слово, как -изменник Беларуси, а вы успокойтесь гниду возвышать...
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а я его не возвышаю. Я смеюсь просто с таких борцунов диванных. И кстати, я не белорус - потому называть его могу как хочу. например уважительно: Александр Григорьевич Лукашенко
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Этот лукадрищ, по сравнению с Овощем, это Земля и Небо.
Лукадрищ нае"бал Беларусь на 32 млрд$, (да, и Беларусь, по сравнению с Украиной, это в 4-ре раза меньше) а овощ, где то на 12млрд, точно нет фактов, а Пётр, чем на"бал? кто знает???
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Не трогай летеху ГБшного, оно новенький, на стажировку поставили.... Дорогий сканер вантажів Одеської митниці, який підпалили в Чорноморську, вдалося врятувати - Цензор.НЕТ 4715
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лол. Как ты мог меня так оскорбить? Я ж полковник!
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О-о.... Судя по тому,что ты плохо понимаешь кто к кому обращается в чате и о ком была речь,то ты прапорщик. Дорогий сканер вантажів Одеської митниці, який підпалили в Чорноморську, вдалося врятувати - Цензор.НЕТ 2197
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пля, да я потом понял. светит разжалование в сержанты
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За битого,двух небитых дают.Кто купит себе тачку,отреставрированную после пожара,або попавшую в потоп,або як,що в ней труп месяц пролежал?
Тому це вже списанный сканер,может и глючить почати
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А нафига он нужен?Коррупцию на таможне вже подолано.
Янтарь не копают,леса не рубят
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Задолбали эти новостные информаторы!. Как будто их подает блондинка из Дизель-шоу. Гоняются за жареными,,фактами,,а потом даже не моргнув и не извинившись за туфту, толкают новую
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хух ну и дибилы .а чего такой дорогостоящий госсударственный автомобиль не охранял госсударственный КОРД .или только можем с автоматами коноплеводов щемить
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Через Одессу идет огромное количество контрабаса на рашку. И контролирует его кремлевский криминал. Так что ты пытался пошутить, но у тебя не получилось. Дорогий сканер вантажів Одеської митниці, який підпалили в Чорноморську, вдалося врятувати - Цензор.НЕТ 2129
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Сделали из таможни бизнескорпорацию по увиливанию от уплаты диких таможенных пошлин и хотят что бы там было все цивилизованно и законно,да никогда там порядка не будет с такими пошлинами.
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порядок. пошлины. где логика?
Не хочешь платить пошлины - не занимайся ВЭДом. или контрабасом занимайся - только не ной что рано или поздно маски-шоу приедет
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Плоско мыслите,на внутреннем рынке есть спрос на импортную продукцию,которую перемещают через таможню,это бизнес,если бы пошлины были нормальными,но их сделали завышенными,что бы на растаможке можно было делать ещё один бизнес.
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Я жто прекрасно понимаю. но опять повторюсь - порядок и пошлины? Где взаимосвязь? не можешь заниматься ВЭДом - на твое место найдется тот кто может. рыночек порешает
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Высокие пошлины провоцируют беспорядок,для этого их и сделали высокими,что бы в мутной воде ловить рыбу,бизнес просто принял условия правительств азирова и воров пети-гроси.
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Согласен, но тут должны вмешиваться госорганы с жесткими мерами против нарушителей.
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***,эти госорганы коррумпированны с ног до головы,они и есть главные нарушители всего,за ними самими нужен контроль.
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Опять согласен. Но это уже вопрос к государственной машине. нужна жесткая чистка
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Почему ты называешь навязанные бандитами из правительства пошлины "порядок"? Дорогий сканер вантажів Одеської митниці, який підпалили в Чорноморську, вдалося врятувати - Цензор.НЕТ 4032
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потому что априори исхожу от той мысли, что государство и бандиты - разные вещи. если это одно и тоже - добро пожаловать в раиссю
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Фургон со сканером никак не хотел разгораться, пришлось вызвать пожарников,
чтобы они залили его пеной.
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...бардак...на задний двор и пороть всю эту шушеру в погонах и без. Дорогий сканер вантажів Одеської митниці, який підпалили в Чорноморську, вдалося врятувати - Цензор.НЕТ 9227
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Откровенный саботаж. Всегда нужно смотреть "кому это выгодно". В данном случае выгодно таможне, что бы и дальше пропускать "контрабас" в темную.
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