 Дорогий сканер вантажів Одеської митниці, який підпалили в Чорноморську, вдалося врятувати. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Так, за інформацією нашого джерела, в автомобіля, в якому був сканер згоріло заднє колесо, а всередині поплавилися тільки два роз'єми для підключення зовнішнього живлення.

Нагадаємо, вчора вдень у Чорноморську невідомий підпалив машину митника і єдиний рентгенівський сканер для огляду вантажів на Одеській митниці.

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