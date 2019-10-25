 Економіка в картинках, шоу "ПОЛІГРАФ", путінські іграшки. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Як я ставлюсь до хамства? Погано...

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Це хамство вищого ґатунку", - Бородянський відповів на образи Коломойського

Погано працюєте!

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Люди мають повірити державі і почати виймати гроші з-під подушки", - Гончарук про джерело внутрішніх інвестицій в Україні

Нове шоу

Поліграф так поліграф!

Читайте на "Цензор.НЕТ": Керівництво "Слуги народу" перднуло в калюжу. Сука, давайте проходити детектор, бл#дь, а то п#зданули - і в кущі, - депутат від СН Дубінський. ВIДЕО

Поліграф Поліграфович ...

Загальне проходження "поліграфа"

— Це, як його, волюнтаризм!

За мотивами казок...

Новини культури. Сьогодні у Японії відбулась прем'єра фільму "Абатство Даунтон"

Економіка в картинках

Читайте на "Цензор.НЕТ": Найбільша тютюнова фабрика України British American Tobacco зупинилася через новий закон ВР

– Точно!

Путінські іграшки

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