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 Фоторепортаж
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Все про:Коломойський (620) Путін (11039) фотожаба (8966) Гончарук_Олексій (197) Дубінський (22) Бородянський Володимир (20)

 Економіка в картинках, шоу "ПОЛІГРАФ", путінські іграшки. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"

Економіка в картинках, шоу ПОЛІГРАФ, путінські іграшки. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 01

Як я ставлюсь до хамства? Погано...

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Це хамство вищого ґатунку", - Бородянський відповів на образи Коломойського

Економіка в картинках, шоу ПОЛІГРАФ, путінські іграшки. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 02

Погано працюєте!

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Люди мають повірити державі і почати виймати гроші з-під подушки", - Гончарук про джерело внутрішніх інвестицій в Україні

Економіка в картинках, шоу ПОЛІГРАФ, путінські іграшки. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 03

Нове шоу

Економіка в картинках, шоу ПОЛІГРАФ, путінські іграшки. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 04

Поліграф так поліграф!

Читайте на "Цензор.НЕТ": Керівництво "Слуги народу" перднуло в калюжу. Сука, давайте проходити детектор, бл#дь, а то п#зданули - і в кущі, - депутат від СН Дубінський. ВIДЕО

Економіка в картинках, шоу ПОЛІГРАФ, путінські іграшки. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 05

Поліграф Поліграфович ...

Економіка в картинках, шоу ПОЛІГРАФ, путінські іграшки. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 06

Загальне проходження "поліграфа"

Економіка в картинках, шоу ПОЛІГРАФ, путінські іграшки. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 07

— Це, як його, волюнтаризм!

Економіка в картинках, шоу ПОЛІГРАФ, путінські іграшки. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 08

За мотивами казок...

Економіка в картинках, шоу ПОЛІГРАФ, путінські іграшки. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 09

Новини культури. Сьогодні у Японії відбулась прем'єра фільму "Абатство Даунтон"

Економіка в картинках, шоу ПОЛІГРАФ, путінські іграшки. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 10

Економіка в картинках

Читайте на "Цензор.НЕТ": Найбільша тютюнова фабрика України British American Tobacco зупинилася через новий закон ВР

Економіка в картинках, шоу ПОЛІГРАФ, путінські іграшки. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 11

– Точно!

Економіка в картинках, шоу ПОЛІГРАФ, путінські іграшки. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 12

Путінські іграшки

Більше фотошопів дивіться тут

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3156056
 
   
 Топ коментарі
 
- Почему, после ухода Порошенко с поста президента, из Цензора исчезли "фотожабы" на него? А на Зеленского и его ЗЕ-команду" - "валом прут"?.......

- Потому что сюжеты на Порошенко придумывали на "Лахте", у "ВАНОЙ", и у Коломойского, и они были скучны... А вот Зеленский со своей "шоблой" каждый день сами создают сюжеты - яркие, искромётные, запоминающиеся!........
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Хотабыч - хорошая вилка в зад зеботам.
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Народ уже не крутит носом -
И не исходит благодать.
Но озадачены вопросом:
- Начнут ли слуги плятавать
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"Я и моя молодая команда что то делает важное"(Черновецкий). Попал в точку. Ничего с тех пор не поменялось.
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Потому что Порох уже не президент, понту про него постить картинки.
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Несмотря на вой порохоботов в стране все ок !!!
Дай бог еще Донбасс вернем
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Порохоботи - свідомі українці, зеботи, зебіли, зебобіки - малороси, як і їхній вождь, то біч зеля, малорос, моніка, клоун і взагалі інфантіл
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Порохоботы ограниченные люди которые вместе с вороватым чуть не угробили страну , радует что их количество равно статистической погрешности )
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