 Економіка в картинках, шоу "ПОЛІГРАФ", путінські іграшки. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Як я ставлюсь до хамства? Погано...
Погано працюєте!
Нове шоу
Поліграф так поліграф!
Поліграф Поліграфович ...
Загальне проходження "поліграфа"
— Це, як його, волюнтаризм!
За мотивами казок...
Новини культури. Сьогодні у Японії відбулась прем'єра фільму "Абатство Даунтон"
Економіка в картинках
Читайте на "Цензор.НЕТ": Найбільша тютюнова фабрика України British American Tobacco зупинилася через новий закон ВР
– Точно!
Путінські іграшки
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И не исходит благодать.
Но озадачены вопросом:
- Начнут ли слуги плятавать
Дай бог еще Донбасс вернем