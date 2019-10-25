 Підрозділ морської піхоти повернувся з району проведення ООС на Одещину. ФОТОрепортаж

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу командування ВМС України.
У зустрічі військових взяв участь командувач ВМС ЗС України адмірал Ігор Воронченко, командувач морської піхоти ВМС ЗС України генерал-лейтенант Юрій Содоль, народний депутат України Ігор Копитін, представники місцевої адміністрації, військового духовенства, особовий склад центру військово-музичного мистецтва та бойові побратими.
Захід розпочався з виконання Державного Гімну України й промови командувача ВМС, який подякував особовому складу за успішне виконання завдань із захисту Батьківщини у районі проведення операції Об'єднаних сил.
Учасники церемонії хвилиною мовчання і ритуалом покладанням квітів вшанували пам'ять воїнів, які віддали своє життя за Україну.
За особисту мужність, героїзм, проявлені при виконанні завдань із захисту державного суверенітету і територіальної цілісності України герої отримали заслужені нагороди.
дякуємо.
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Невже ти думаєш, що всі вони зі сталі?
Душа не мерзне й серце не болить?
Йдуть воювати сильні й витривалі,
Щоб Україну-неньку боронить?
Там є хлоп'ята і дівчат немало,
Такі ж, як ти - нема ще й двадцять п'ять..
Легко було життя на пекло поміняти?
Комусь же треба рід наш захищать?
Невже ти думаєш, їм легко помирати
За те, щоб інші мали новий день?
В них стільки справ! І їх чекає мати,
Всі мріють обійнять своїх дітей.
А ти байдуже мимо них проходиш...
А ти, наче в іншім вимірі буття.
Вони ж - твого спокою на сторожі !!!
А хтось за тебе вже віддав життя.