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 Підрозділ морської піхоти повернувся з району проведення ООС на Одещину. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 25 жовтня, в селі Дачне Одеської області відбулися урочисті заходи з нагоди повернення в пункт постійної дислокації підрозділу морської піхоти ВМС ЗС України після виконання завдань у районі проведення ООС.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу командування ВМС України.

Підрозділ морської піхоти повернувся з району проведення ООС на Одещину 01

У зустрічі військових взяв участь командувач ВМС ЗС України адмірал Ігор Воронченко, командувач морської піхоти ВМС ЗС України генерал-лейтенант Юрій Содоль, народний депутат України Ігор Копитін, представники місцевої адміністрації, військового духовенства, особовий склад центру військово-музичного мистецтва та бойові побратими.

Підрозділ морської піхоти повернувся з району проведення ООС на Одещину 02

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Підрозділ морської піхоти повернувся з району проведення ООС на Одещину 03
Підрозділ морської піхоти повернувся з району проведення ООС на Одещину 04
Підрозділ морської піхоти повернувся з району проведення ООС на Одещину 05

Захід розпочався з виконання Державного Гімну України й промови командувача ВМС, який подякував особовому складу за успішне виконання завдань із захисту Батьківщини у районі проведення операції Об'єднаних сил.

Підрозділ морської піхоти повернувся з району проведення ООС на Одещину 06

Також дивіться: Воїни 30-ї ОМБр після 8 місяців виконання завдань у зоні ООС повернулися на ротацію в Новоград-Волинський. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Підрозділ морської піхоти повернувся з району проведення ООС на Одещину 07

Учасники церемонії хвилиною мовчання і ритуалом покладанням квітів вшанували пам'ять воїнів, які віддали своє життя за Україну.

Підрозділ морської піхоти повернувся з району проведення ООС на Одещину 08
Підрозділ морської піхоти повернувся з району проведення ООС на Одещину 09

За особисту мужність, героїзм, проявлені при виконанні завдань із захисту державного суверенітету і територіальної цілісності України герої отримали заслужені нагороди.

Підрозділ морської піхоти повернувся з району проведення ООС на Одещину 10

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Підрозділ морської піхоти повернувся з району проведення ООС на Одещину 11

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3156053
 
   
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Героям СЛАВА!
дякуємо.
***
Невже ти думаєш, що всі вони зі сталі?
Душа не мерзне й серце не болить?
Йдуть воювати сильні й витривалі,
Щоб Україну-неньку боронить?

Там є хлоп'ята і дівчат немало,
Такі ж, як ти - нема ще й двадцять п'ять..
Легко було життя на пекло поміняти?
Комусь же треба рід наш захищать?

Невже ти думаєш, їм легко помирати
За те, щоб інші мали новий день?
В них стільки справ! І їх чекає мати,
Всі мріють обійнять своїх дітей.

А ти байдуже мимо них проходиш...
А ти, наче в іншім вимірі буття.
Вони ж - твого спокою на сторожі !!!
А хтось за тебе вже віддав життя.
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