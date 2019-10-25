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Все про:акція (652) Національний корпус (216) капітуляція (4)

 Штаб спротиву капітуляції вимагає зустрічі з президентом Зеленським і гарантій виконання своїх вимог. ФОТО

25 жовтня, в Києві і всіх обласних центрах України відбулася акція протесту "Ні капітуляції. Час діяти", ініційована Національним Корпусом. Сотні учасників всеукраїнської мирної акції зібралися під стінами облдержадміністрацій у Києві, Львові, Запоріжжі, Дніпрі, Кропивницькому, Одесі, Черкасах, Сєверодонецьку, Харкові, Вінниці, Чернігові, Херсоні, Сумах, Миколаєві, Конотопі та інших містах.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі "Національного корпусу".

Мітингувальники виступають проти сценарію, який передбачає реалізація "формули Штайнмаєра", вони запустили в небо світлові ракети і тримали банери з написами: "Вимоги нації - ні капітуляції", "Зеленський, дай гарантії", "Ветерани проти здачі позицій".

"Раніше ми дали президенту Зеленському 10 днів для того, щоб він відреагував на наші вимоги. Сьогодні ми зібралися під стінами облдержадміністрацій, щоб через губернаторів передати наші вимоги президенту. Щоб він нарешті почув, що незважаючи на втому від війни українці не хочуть закінчувати війну відведенням військ", - сказав під час мітингу під стінами Київської ОДА представник Нацкорпусу Київщини Олексій Бик.

Читайте також: Ми не є ворогами президента, на нас можна спиратися, - "Рух опору капітуляції"

У Штабі спротиву капітуляції наполягають на зустрічі з президентом Зеленським, який має гарантувати представникам Штабу недопущення відведення українських військ від лінії розмежування, амністії терористам і впровадження будь-яких антиконституційних особливих статусів окупованих територій, а також неможливість проведення виборів в ОРДЛО до встановлення контролю України на всій території Донбасу.

Відповідні вимоги представники Штабів вручили головам облдержадміністрацій із тим, щоб передати їх президенту Зеленському".

Штаб спротиву капітуляції вимагає зустрічі з президентом Зеленським і гарантій виконання своїх вимог 01
Штаб спротиву капітуляції вимагає зустрічі з президентом Зеленським і гарантій виконання своїх вимог 02
Штаб спротиву капітуляції вимагає зустрічі з президентом Зеленським і гарантій виконання своїх вимог 03
Штаб спротиву капітуляції вимагає зустрічі з президентом Зеленським і гарантій виконання своїх вимог 04
Штаб спротиву капітуляції вимагає зустрічі з президентом Зеленським і гарантій виконання своїх вимог 05

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3156046
 
   
 Топ коментарі
 
А Зєля просто ватнік. Не рвіть йому по живому рюські скрєпи...
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Пошумят ,пошумят и пойдут ЛГБТ насиловать Штаб спротиву капітуляції вимагає зустрічі з президентом Зеленським і гарантій виконання своїх вимог - Цензор.НЕТ 6535Отпора не будет
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У Свына ещё не кончились деньги....
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А Зєля просто ватнік. Не рвіть йому по живому рюські скрєпи...
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Тільки сьогодні згадував. За Поліграф Поліграфича
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Згадується, що він "ничаго никаму не должен" Штаб сопротивления капитуляции требует встречи с президентом Зеленским и гарантий выполнения своих требований - Цензор.НЕТ 6787
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портят зелебобе настроение... Чувак только от фрака кайфанул, а тут снова-здорово Штаб сопротивления капитуляции требует встречи с президентом Зеленским и гарантий выполнения своих требований - Цензор.НЕТ 8615
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згадую помяті штани Мародьора з заправленим у труси піджаком і акуратно попрасований костюмчик Зеленського..
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нам тут пофіг як у вас х...ло вдягається, і ти забуло про лапті на каблуках напейсати.
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Его ник создан на этом сайте еще в году эдак в 2010-м(учитывая, что его редактировать нельзя) . А твой?
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ОРУ Штаб сопротивления капитуляции требует встречи с президентом Зеленским и гарантий выполнения своих требований - Цензор.НЕТ 6504





Lana.od.UA

@LanaodUA1

Сивохо планирует создать площадки для общения между жителями ОРДиЛО и Украиной. На прямой вопрос ведущего "Как Вы себе представляете примирение между воином ВСУ и тем,кто воевал за ДНР?" Фантазер Сивохо ответил ВНИМАНИЕ! "Мы уже пригласили конфликтологов,в т.ч. из др.стран!"
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А чего эти нацжены не пойдут к сивохо?
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Думаю, основная мысль Зеленского и его... Хм... "консультантов": никто вам ничего не даст и ничего вы не сделаете. Постоять постойте.
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молодці!!!!значить є ще порох в Порохоботів!!!!не дамо зеленому гівну здати Україну!!!
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У Свына ещё не кончились деньги....
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Идите работайте или на передовую. Какой национальный корпус узнал месяц назад. Им интересно только то,за что им заплачено
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Пошумят ,пошумят и пойдут ЛГБТ насиловать Штаб спротиву капітуляції вимагає зустрічі з президентом Зеленським і гарантій виконання своїх вимог - Цензор.НЕТ 6535Отпора не будет
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гм... Теперь те, кто пытается легитимизировать Штанмайера..... называется.... ЛГБТ?
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В Украине нет "губернаторов", есть начальники ОДА .
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У зекоМанды есть свое Ольгино. Что и требовалось доказать. Сколько раз наблюдал на фейсбуке Зелибобы блевотные комменты, восхваляющие "Найвеличнішого Лідеру Світу" с тысячами лайков. Так и знал что ботоферма
(C)
@natohawks
🤔
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На за бонутые, на себя гляньте! Свидетели Свына Сывочёлого!!!!!
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а честно работать не пробовал.. а то все по фейсбукм лазиеш
за копєєчку малую Штаб спротиву капітуляції вимагає зустрічі з президентом Зеленським і гарантій виконання своїх вимог - Цензор.НЕТ 418
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Я б на твоєму місті, никанор, лайно з нульовим рейтингом, сидів тихенько, та так не палився. І так зрозуміло хто ти і що ти😄
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Супер ультиматум Беленского про 10 дней закончился громким пуком.
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Хотите спойлер? Даже если президент на говно изойдет пытаясь нам угодить - мы не уйдем с улиц. Это наш марш на Рим! Теперь остановка только у руля национальной диктатуры))
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А это, геноссе, большой секрет. Если мы чему и научились у большевиков так это абсолютной жестокости и не менее абсолютной скрытности, что в наших делах практически является синонимом высокой эффективности))
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А Зєлєнскій справді розраховував на овації. Він дійсно жив в окремій паради мі - тій, що і хор ім. Верьовки, тій, що і Сивохо, втій, що і Ані Дорак. Вони щиро думали, що те, що їм пишуть сценаристи і спонсори - правда. Що Роттердам+ - це грабунок, що війна- це бізнес, що армія - це мародерства, що ВСУ стріляють по мирняку. І тому Зєлєнскій справді очікував на овації своїм капітулянтсько-мишебратським ініціативам. А тут- "ні капітуляції". І Бєня, котрий такий щедрий до нього і його Кварталу - злодій. Це важко йому усвідомлювати, бо він справді лише тепер стикнувмч не зі своїми фанатами, які аплодують, які можуть купити квитки за 3000 гривень, яким справді війна, як кістка в горлі, бо заважає розмврпному богемному життю, Зєлєнскій стикнувмч з масивом інформації, яка ламає його світогляд. Але залишимо Зєлєнского. Куди цікааіший львів'яни Богдан. Він розумний. Вихований на історіях УПА. Про часи опору йому безпосередньо розповідали батьки. В чому причина нелюбов Богдана до всього українського і така любов до кацапів? Невже гроші? Ну ж має бути у людини щось св'яте?
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Богдан - що відомо про його матір? Може вона не українка, тому й виховала його відповідним чином.
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Аваковський білецький призначив себе великим босом?
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Зрадники всі і Зеленський,який виконує мінські договорняки і сцикло Порошенко,який їх підписяв і Кучма.
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ох уж и много членов с плакатами собралось... неужели это все капитулянты?
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Что то не особо многолюдно,чтоб ,что то требовать.
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цікаво, а чого ці нєткапітуляції у києві, а не в окопах?
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походу, Аваков и его "бройлеры", решили показать Зеле большие зубы.. точнее, клыки и когти.. сюжет заворачивается..
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Коли інквізиція+війна=гібрид половину патріотів погубила,а ті ж самі тупні ватні,що були "виборцями" чи "вибирачами полови з гречки"-вибрали поросенка,потім вибрали його поросль зелену,бо "інквізиція" стала вже не в моді,знову хоче лізти поросяка на бульдозер з фотоапаратом і визжати "Дам команду -всіх вас тут відхрестять!!!"?Фотоапарат не забуть і фотографувати-фотографувати усіх,як в 2014-му!Лізь,падло,а ми подивимося-де ти будеш-на якій відведеній території між сепарами та військами.І правильно-"некапітулянтам" місце на фронті!
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На миллионник Днепр нашли десяток полоумных бомжей...Круто
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"Штаб сопротивления капитуляции требует встречи с президентом Зеленским..." Штаб спротиву капітуляції вимагає зустрічі з президентом Зеленським і гарантій виконання своїх вимог - Цензор.НЕТ 6430

Вы бы ещё с Ху*лом встретились- тот вам ещё не то наобещает. "Встреча" с ними должна быть только такой: Штаб спротиву капітуляції вимагає зустрічі з президентом Зеленським і гарантій виконання своїх вимог - Цензор.НЕТ 2277
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скажи да капитуляции, стой на позициях еще 20 лет.
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