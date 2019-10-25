 Штаб спротиву капітуляції вимагає зустрічі з президентом Зеленським і гарантій виконання своїх вимог. ФОТО

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі "Національного корпусу".

Мітингувальники виступають проти сценарію, який передбачає реалізація "формули Штайнмаєра", вони запустили в небо світлові ракети і тримали банери з написами: "Вимоги нації - ні капітуляції", "Зеленський, дай гарантії", "Ветерани проти здачі позицій".

"Раніше ми дали президенту Зеленському 10 днів для того, щоб він відреагував на наші вимоги. Сьогодні ми зібралися під стінами облдержадміністрацій, щоб через губернаторів передати наші вимоги президенту. Щоб він нарешті почув, що незважаючи на втому від війни українці не хочуть закінчувати війну відведенням військ", - сказав під час мітингу під стінами Київської ОДА представник Нацкорпусу Київщини Олексій Бик.

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У Штабі спротиву капітуляції наполягають на зустрічі з президентом Зеленським, який має гарантувати представникам Штабу недопущення відведення українських військ від лінії розмежування, амністії терористам і впровадження будь-яких антиконституційних особливих статусів окупованих територій, а також неможливість проведення виборів в ОРДЛО до встановлення контролю України на всій території Донбасу.

Відповідні вимоги представники Штабів вручили головам облдержадміністрацій із тим, щоб передати їх президенту Зеленському".









