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 Політика України, Фоторепортаж
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Все про:Міноборони (2876) НАТО (2113) Столтенберг Єнс (401) Загороднюк (61)

 Загороднюк зустрівся зі Столтенбергом і взяв участь у засіданні Північноатлантичної ради НАТО. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, 25 жовтня, в рамках робочого візиту в штаб-квартиру НАТО в Брюсселі міністр оборони України Андрій Загороднюк взяв участь у засіданні Північноатлантичної ради НАТО на рівні міністрів оборони держав-контрибуторів місії НАТО "Рішуча підтримка" в Афганістані.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства оборони.

Під час розмови з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, міністр оборони розповів про стан реформування Міноборони і ЗС України, зазначивши при цьому, що вступ у НАТО залишається ключовим пріоритетом військового відомства України. Йшлося також про поточну ситуацію на сході України й Азово-Чорноморському регіоні.

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Загороднюк зустрівся зі Столтенбергом і взяв участь у засіданні Північноатлантичної ради НАТО 01

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Загороднюк зустрівся зі Столтенбергом і взяв участь у засіданні Північноатлантичної ради НАТО 02
Загороднюк зустрівся зі Столтенбергом і взяв участь у засіданні Північноатлантичної ради НАТО 03

Також керівник оборонного відомства провів двосторонні зустрічі зі своїми іноземними колегами з Франції, Італії, Грузії та Швеції.

Загороднюк зустрівся зі Столтенбергом і взяв участь у засіданні Північноатлантичної ради НАТО 04

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Загороднюк зустрівся зі Столтенбергом і взяв участь у засіданні Північноатлантичної ради НАТО 05

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3156041
 
   
 Топ коментарі
 
Про "диджитализацию" Министерства Обороны говорили, или нет?
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А я думаю , к чему сегодня проявилась "активность" Пепьі по подаче заявки от Украиньі на ПДЧ НАТО ? Вон оно , что ...
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"В нашем случае" еще при Порошенко издан приказ, что министром обороны назначается гражданский.
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А я думаю , к чему сегодня проявилась "активность" Пепьі по подаче заявки от Украиньі на ПДЧ НАТО ? Вон оно , что ...
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Про "диджитализацию" Министерства Обороны говорили, или нет?
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Не буду вспоминать как должен выглядеть Минобороны.
В нашем случае это должен быть полковник. Который знает что к чему, а не кто-то из Квартала, или откуда там его взяли то.
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"В нашем случае" еще при Порошенко издан приказ, что министром обороны назначается гражданский.
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та то ясно, но вы бы в Израиле такого таки би не сказал то?
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Та оно и не в Израиле такое выглядит глупо - типо там по "стандартам НАТО" министром обороны должен быть гражданский.
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а ведь что примечательно- Зеленский своим рейтингом доверия оказался окруженным снизу и сверху доверием армии и церкви - ОТ ТАКАЯ СУДЬБА ЗЛОДЕЙКА , армия-мова-вира могут его и вытолкнуть ГЭТЬ...
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Откуда вытолкнуть- из НАТО? Тогда ему останется лишь прятаться под юбкой.
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вниз из рейтинга ,если не пойдет по пути Порошенко - АРМИЯМОВАВИРА
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А как там в одного одиозного генерала зубы фарфоровые на всю харю,и толку ноль
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