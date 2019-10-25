 Харківський стрілець Титов був із Горлівки і мав при собі 5 гранат Ф-1, "Глок" та "Узі". ФОТОрепортаж

Про це повідомляє телеграм-канал "Раклы", інформує Цензор.НЕТ.

Так, автори пабліка зазначають, що Титов точніше і професійніше стріляв, ніж соратники Жори.

"Очевидна спеціальна підготовка. Після того як Титов смертельно поранив одного з Жориних, він на своєму Rav-4 об'їхав парковку і знову відкрив вогонь з іншої зручнішої позиції прямо з автомобіля. Швидше за все, тоді йому і вдалося поранити самого Жору, який разом зі своїм товаришем намагався підняти тіло Тайсона. Це свідчить про те, що Титов зберігав холоднокровність і не спускав своїх опонентів з ока, на відміну від них самих", - підсумовують вони.

Також звертається увага на арсенал кілера.

"При собі він мав мінімум 5 ручних протипіхотних гранат Ф-1, а також залишив на місці перестрілки австрійський пістолет "Глок" з глушником та ізраїльський пістолет-кулемет "Узі"", - пишуть автори поста, додаючи, що "стрілець відразу від'їхав у двори тут же на Клочківській, замітаючи сліди (відбитки тощо), встиг підпалити свій автомобіль і рушити на Південний вокзал щоб залишити місто".

















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Нагадаємо, в п'ятницю, 25 жовтня в Харкові відбулася перестрілка, внаслідок якої одна особа загинула, іншу доставлено в лікарню з пораненням. Поліція переслідувала тих, хто стріляв. Один із них дістав гранату і за попередніми даними, хотів кинути її в поліцейських, але сам загинув від вибуху. У Харкові введена в дію спеціальна поліцейська операція "Сирена".