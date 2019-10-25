EN|RU|UK
Теми дня: Корупційний скандал у Слузі народу Формула Штайнмаєра Номер 95 Кварталу про Гонтареву Вибори в США і Україна Збройовий скандал з Гладковським Протести проти формули Штайнмаєра Пресмарафон Зеленського Обирай свідомо
 Події, Київські новини
  1960  12
Все про:діти (1692) Київ (6676) школа (719)

 13-річний хлопець розпорошив в обличчя охоронцеві сльозогінний газ в одній зі шкіл Оболонського району столиці, - Нацполіція. ФОТО

13-річний хлопець намагався потрапити до класної аудиторії до свого товариша в одній зі шкіл Оболонського району столиці. Отримавши відмову охоронця, підліток розпорошив у вестибюлі сльозогінний газ, що в результаті призвело до зриву навчального процесу з евакуацією учнів і педагогів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Києва.

До Оболонського управління поліції від директора школи надійшло повідомлення про те, що у приміщенні закладу невідомий розпилив сльозогінний газ. На місце одразу виїхали слідчо-оперативна група разом із співробітником сектору ювенальної превенції.

За словами заступника начальника сектору ювенальної превенції Оболонського управління поліції Володимир Дем’яненко, до будівлі зайшов хлопець та намагався пройти повз охорону. Підлітка зупинили та попросили залишити приміщення, на що він образив працівника та розпилив йому в обличчя газ дратівливої дії.

"Після скоєного правопорушник втік, а всіх дітей та працівників школи терміново евакуювали із приміщення. У результаті від хуліганських дій неповнолітнього постраждали 10 учнів та 72-річний співробітник. Згодом після вивчення записів з камер відеоспостереження ми встановили особу правопорушника, який кілька років перебуває в поліції на обліку".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": 12-річна школярка під час перерви вистрибнула у вікно з 4 поверху в Києві, - Нацполіція. ВIДЕО

Хлопець систематично порушував навчальну дисципліну, а на його батьків раніше складались адміністративні протоколи за ст. 184 (Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

"Правопорушника ми знайшли за місцем проживання. Він нам розповів, що придбав газовий балончик через мережу інтернет та за допомогою нього вирішив покарати охоронця, який не пустив його до школи", – додав Володимир Дем’яненко.

Слідчим відділом Оболонського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до семи років.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вперше в Україні школярів почали навчати тактичної медицини за стандартами НАТО в Рівному, - Міноборони. ФОТО

13-річний хлопець розпорошив в обличчя охоронцеві сльозогінний газ в одній зі шкіл Оболонського району столиці, - Нацполіція 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3155998
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Такой охранник )) Надо было мальчику сказать папе,что он его за попу трогал ))
 показати весь коментар
 
Цікаво, а скільком тут таке взагалі прийшло в голову?
Крім тебе.
 показати весь коментар
 
 
Ну так радуйся. Что нарвался не на массовку ))
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Подрастающий ЗЕ-избиратель...
 показати весь коментар
 
 
О, а вот и зебил подтянулся.
Не любишь когда твоего соевого *********** вспоминают?
 показати весь коментар
 
Мог бы не отписываться, я понял что ты идиот! )
 показати весь коментар
 
с конфискацией баллона?
Ибо иначе надо до Билла Гейтса предъявы бросать то
 показати весь коментар
 
этому сопляку, надо было хорошенько в лобешник вкатать, а охранник это не сделал.
 показати весь коментар
 
Дай сейчас школьнику в лобешник - родители по судам затаскают и деньги отсудят для ущербного дитя
 показати весь коментар
 
Друг физруком в школе работает. Дитё баскетбольный мяч не поймало и получило мячем в голову. Родители в суд - выговор на работе, компенсация лечения (сотрясение) и моральный ущерб аж 500 грн. Дитю 16 лет...
 показати весь коментар
Цензор.НЕТФотоПодії
 
 
 
 
 
 вгору