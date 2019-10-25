 Завезену в Україну з порушеннями партію одягу імпортного виробництва вартістю 15 млн грн вилучено в Одеській області. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Державної фіскальної служби.
У межах розслідування кримінального провадження за ч. 3 ст. 212 КК України встановлено, що продукція ввозилася невстановленими особами з використанням підприємств-імпортерів та поза митним контролем. Це призвело до заниження податкових зобов’язань зо податком з доходу фізичних осіб на суму понад 5 млн грн.
За результатами санкціонованих обшуків, проведених за місцями реалізації одягу, а також у складських та торгових приміщеннях, вилучено 193 тис. одиниць одягу загальною орієнтовною вартістю 15 млн гривень, грошові кошти у національній та іноземній валюті в еквіваленті 211 тис. гривень, документацію та чорнові записи.
Слідство триває.
Мозоль не натер упоминая по сто раз на дню про бывшего?
Так оправдываешь или одобрешь ,определись.
Тому любая баба даст.
Это средняя стоимость 1 шмотки = 78 грн.
Налоговикам больше делать нечего, как СекондХенд бомбить?
И это в Одессе, где в портах каждый день контрабанды на миллиарды проходит.