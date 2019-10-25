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 Суспільство, Фоторепортаж
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Все про:імпорт (99) податкова міліція (1312) одяг (35) Одеська область (1089) ДФС (2349)

 Завезену в Україну з порушеннями партію одягу імпортного виробництва вартістю 15 млн грн вилучено в Одеській області. ФОТОрепортаж

Співробітниками податкової міліції ГУ ДФС в Одеській області під процесуальним керівництвом прокуратури Одеської області викрито факт ввезення та реалізації оптом та у роздріб, у тому числі через інтернет-магазин, одягу імпортного виробництва відомих торгівельних марок, ввезеного на митну територію України з порушенням митних правил.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Державної фіскальної служби.

У межах розслідування кримінального провадження за ч. 3 ст. 212 КК України встановлено, що продукція ввозилася невстановленими особами з використанням підприємств-імпортерів та поза митним контролем. Це призвело до заниження податкових зобов’язань зо податком з доходу фізичних осіб на суму понад 5 млн грн.

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За результатами санкціонованих обшуків, проведених за місцями реалізації одягу, а також у складських та торгових приміщеннях, вилучено 193 тис. одиниць одягу загальною орієнтовною вартістю 15 млн гривень, грошові кошти у національній та іноземній валюті в еквіваленті 211 тис. гривень, документацію та чорнові записи.

Завезену в Україну з порушеннями партію одягу імпортного виробництва вартістю 15 млн грн вилучено в Одеській області 01
Завезену в Україну з порушеннями партію одягу імпортного виробництва вартістю 15 млн грн вилучено в Одеській області 02
Завезену в Україну з порушеннями партію одягу імпортного виробництва вартістю 15 млн грн вилучено в Одеській області 03
Завезену в Україну з порушеннями партію одягу імпортного виробництва вартістю 15 млн грн вилучено в Одеській області 04
Завезену в Україну з порушеннями партію одягу імпортного виробництва вартістю 15 млн грн вилучено в Одеській області 05
Завезену в Україну з порушеннями партію одягу імпортного виробництва вартістю 15 млн грн вилучено в Одеській області 06

Слідство триває.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3155983
 
 
 Топ коментарі
 
зебилы - вы верите в эту пургу - это тупо наезд - все приходит через КАРГО - а арестовывают товар у ФОПА - это просто бандитизм государственный или убирают конкурента по заказу - такое даже при яныке было редкостью - дожили
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Молодці! Так і потрібно працювати. Там 15 лямів, там 10 лямів. І потихенько назбираємо Валєричу 2 млрд баксів як компенсацію за Приватбанк.
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Молодці! Так і потрібно працювати. Там 15 лямів, там 10 лямів. І потихенько назбираємо Валєричу 2 млрд баксів як компенсацію за Приватбанк.
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В Польше абсолютно официально разтаможить контейнер условной одежды стоит, например 6 тыс. USD. В Украине тот-же самый контейнер обойдется во всеми левыми выплатами в 16-18 тыс. баксов. Так может пора просто упростить и уменьшить таможенные поборы со стороны государства? И не будет такой коррупции на таможне и не будет дурных цен на импорт в магазинах.
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Уже неделю назад! Кто отправитель, кто получатель, кто логист, кто брокер..........????? И тишина......ПОРЕШАЮТ! В САНАХАНДЕ скоро новая коллекция от Брендов, для лохов депутатья и их жэён...реально из Китая. Ввезенная в Украину с нарушениями партия одежды импортного производства стоимостью 15 млн грн изъята в Одесской области - Цензор.НЕТ 9812 Потом бегают по тусовкам и в Раде......и выпячивают хрень всякую................смешно.
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зебилы - вы верите в эту пургу - это тупо наезд - все приходит через КАРГО - а арестовывают товар у ФОПА - это просто бандитизм государственный или убирают конкурента по заказу - такое даже при яныке было редкостью - дожили
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меня вощмущает - зачем из граждан Украины - делать идиотов
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А ты зачем зебобу выбирал чтобы было " тоже"?
Мозоль не натер упоминая по сто раз на дню про бывшего?
Так оправдываешь или одобрешь ,определись.
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...Констатирую. Завезену в Україну з порушеннями партію одягу імпортного виробництва вартістю 15 млн грн вилучено в Одеській області - Цензор.НЕТ 6514 А Зе я не выбирал. (Я не так дурно воспитан)
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Твоя констатация оправдывает бездеятельность и показуху ,зачем это?
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Я не бездействовал. Я сразу на цензоре об этом запостил. Скрипач - свидетель.
Завезену в Україну з порушеннями партію одягу імпортного виробництва вартістю 15 млн грн вилучено в Одеській області - Цензор.НЕТ 8528
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Только хотела сказать,спасибо что точно озвучили,зайти на 7 км,там тяжелее найти без нарушений товар ,сделали показательное выступление ,чтобы зебобы могли сорвать аплодисменты.
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Кто носит обувь Adidas?
Тому любая баба даст.
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Уничтожают малый бизнес.Расчищают дорогу кучке олигархов проходимцнв захвативших власть
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193'000 шмотки на 15'000'000 грн.
Это средняя стоимость 1 шмотки = 78 грн.
Налоговикам больше делать нечего, как СекондХенд бомбить?
И это в Одессе, где в портах каждый день контрабанды на миллиарды проходит.

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Слуга народа хочет, что бы народ дорого одевался. Даже дороже чем в Европе.
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