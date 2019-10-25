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 Київські новини, Суспільство
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 Із загиблим від вибуху гранати ветераном Дегтярьовим попрощаються завтра в Києві. ФОТО

Завтра в Києві попрощаються із загиблим унаслідок вибуху гранати на вулиці Пушкінській у Києві в ніч із 22 на 23 жовтня 53-річним ветераном війни на Донбасі Віктором Дегтярьовим із позивним Сенсей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Прощання з ветераном АТО Віктором Дегтярьовим відбудеться 26 жовтня, в суботу:

11:00 прощальна панахида в Михайлівському Золотоверхому монастирі

12:00 прощання на Майдан Незалежності.

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Похорон відбудеться на Лісовому кладовищі столиці на Алеї Героїв.

Із загиблим від вибуху гранати ветераном Дегтярьовим попрощаються завтра в Києві 01

Цензор.НЕТ публікував матеріали про загиблого Дегтярьова: "Загиблий від вибуху гранати в Києві ветеран Дегтярьов вів боротьбу за існування, оскільки знайти роботу з важким пораненням було нелегко".

Нагадаємо, в Києві на вулиці Пушкінській у ніч з 22-го на 23 жовтня вибухнула граната, унаслідок чого загинули двоє чоловіків.

Одним із загиблих був ветеран війни на Сході України Віктор Дегтярьов - командир підрозділу "Купол" з позивним Сенсей. Іншим загиблим був охоронець однієї з офісних будівель, розташованої на вулиці Пушкінській. У поліції зазначили, що чоловіки сиділи на сходах і розмовляли, коли поруч вибухнула граната.

Відомо також, що дівчина, яка в момент вибуху перебувала неподалік, дістала легкі тілесні ушкодження. Її на швидкій відвезли в лікарню, проте зазначили, що її життю і здоров'ю нічого не загрожує.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3155963
 
Цензор.НЕТФотоКиївські новини
 
 
 
 
 
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