 Із загиблим від вибуху гранати ветераном Дегтярьовим попрощаються завтра в Києві. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Прощання з ветераном АТО Віктором Дегтярьовим відбудеться 26 жовтня, в суботу:

11:00 прощальна панахида в Михайлівському Золотоверхому монастирі

12:00 прощання на Майдан Незалежності.

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Похорон відбудеться на Лісовому кладовищі столиці на Алеї Героїв.

Цензор.НЕТ публікував матеріали про загиблого Дегтярьова: "Загиблий від вибуху гранати в Києві ветеран Дегтярьов вів боротьбу за існування, оскільки знайти роботу з важким пораненням було нелегко".

Нагадаємо, в Києві на вулиці Пушкінській у ніч з 22-го на 23 жовтня вибухнула граната, унаслідок чого загинули двоє чоловіків.

Одним із загиблих був ветеран війни на Сході України Віктор Дегтярьов - командир підрозділу "Купол" з позивним Сенсей. Іншим загиблим був охоронець однієї з офісних будівель, розташованої на вулиці Пушкінській. У поліції зазначили, що чоловіки сиділи на сходах і розмовляли, коли поруч вибухнула граната.

Відомо також, що дівчина, яка в момент вибуху перебувала неподалік, дістала легкі тілесні ушкодження. Її на швидкій відвезли в лікарню, проте зазначили, що її життю і здоров'ю нічого не загрожує.