 Чоловік, погрожуючи ножем, зґвалтував студентку на території навчального закладу в Києві, - поліція. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні відділу комунікації поліції Києва.

За даними поліції, до Святошинського управління поліції надійшло повідомлення про зґвалтування і розбійний напад на дівчину біля метро "Житомирська".

Начальник відділу кримінальної поліції Віталій Ясінський розповів, що у ході оперативно-пошукових заходів поліцейські встановили причетність до злочину 46-річного киянина, раніше судимого за розбійний напад та грабунок, якого у подальшому затримали.

"Ми з’ясували, що зловмисник побачив дівчину біля станції метро та пішов за нею слідом. Як тільки студентка зайшла до безлюдного місця на території навчального закладу, чоловік пригрозив їй ножем, відібрав ювелірні вироби та зґвалтував. Також ми встановили, що затриманий обґрунтовано підозрюється у спробі пограбування на вулиці Стуса", - повідомив він.

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Фігуранту оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 187 (Розбійний напад), ч. 1 ст. 152 (Зґвалтування), ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України.



Фото: сайт поліції

Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Йому загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.