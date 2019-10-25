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 Події, Фоторепортаж
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Все про:зґвалтування (92) Правоохоронні органи (307) студенти (152)

 Чоловік, погрожуючи ножем, зґвалтував студентку на території навчального закладу в Києві, - поліція. ФОТОрепортаж

Київські оперативники затримали чоловіка за зґвалтування і розбійний напад на студентку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні відділу комунікації поліції Києва.

За даними поліції, до Святошинського управління поліції надійшло повідомлення про зґвалтування і розбійний напад на дівчину біля метро "Житомирська".

Начальник відділу кримінальної поліції Віталій Ясінський розповів, що у ході оперативно-пошукових заходів поліцейські встановили причетність до злочину 46-річного киянина, раніше судимого за розбійний напад та грабунок, якого у подальшому затримали.

Чоловік, погрожуючи ножем, зґвалтував студентку на території навчального закладу в Києві, - поліція 01

"Ми з’ясували, що зловмисник побачив дівчину біля станції метро та пішов за нею слідом. Як тільки студентка зайшла до безлюдного місця на території навчального закладу, чоловік пригрозив їй ножем, відібрав ювелірні вироби та зґвалтував. Також ми встановили, що затриманий обґрунтовано підозрюється у спробі пограбування на вулиці Стуса", - повідомив він.

Також читайте: Поліція затримала ґвалтівника, який нападав на жінок у Святошинському районі столиці

Чоловік, погрожуючи ножем, зґвалтував студентку на території навчального закладу в Києві, - поліція 02

Фігуранту оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 187 (Розбійний напад), ч. 1 ст. 152 (Зґвалтування), ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України.

Чоловік, погрожуючи ножем, зґвалтував студентку на території навчального закладу в Києві, - поліція 03
Фото: сайт поліції

Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Йому загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3155961
 
   
 Топ коментарі
 
Зебобики, страшно по улицам ходить....

Хватит пилить бабло, страной займитесь, если конечно ума хватит.....
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И тут педрилятник умудрился приплести "зебобиков".
Как будто при его обожаемом Свиночолом гетьмане преступность была обуздана.
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Бубачька нєвінават! В нього алібі, він був у Японії! Чоловік, погрожуючи ножем, зґвалтував студентку на території навчального закладу в Києві, - поліція - Цензор.НЕТ 4157
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Зебобики, страшно по улицам ходить....

Хватит пилить бабло, страной займитесь, если конечно ума хватит.....
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И тут *********** умудрился приплести "зебобиков".
Как будто при его обожаемом Свиночолом гетьмане преступность была обуздана.
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Бубачька нєвінават! В нього алібі, він був у Японії!
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Что то не так? Ты хочешь тут доказать, что люди которые голосуют за клоуна ожидают от него серьезные дела?
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Гвалтівник уже зізнався ментам що він зебобік.
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коментар відмічено як спам  
 
Но было поздно, так как у него уже нашли портрет Пети Свинорыла с подписью "дякую!"
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дивуюся вам, кацапським тролям. За кілька руплів ви ладні останніми 3,14дарами себе виставити. що ж, генний набір кацапів сприяє цьому.
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Что ты там опять проблеяло, балабол?
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Сміюся з твоїх потуг виставити себе людиною. "Нє вєрю!" (С)
Ось що про таких чмошників написала людина, яку я дуже поважаю:
"Каждая гнида мечтает стать вошью. Каждая гнида на форуме мечтает быть замеченной кгб. Вопит, извивается, молит: "меня заметьте, я - самая большая гнида!" -, а кгб на вас положил с прибором, им гниды наверняка неинтересны. Дорастите до размера вшей, ублюдки, может - заметят".
(Валерия Новодворская).
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Во что там порохатый скот верит или не верит - мне глубоко все равно.
Ты конченный зашкварный котяра, который к тому же мастурбирует на Свиночолую тварь. Ты не обижайся, но даже мараться об тебя не хочется.
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по моим данным это твой батя...а ты, как оказалось - дитя инцеста. Это сразу видно, очень жаль
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Кацапчику лахтинський, не танцюй зебіла. Непереконливо виходить. І ще: навчися відчувати спинним мозком де можна задирати хвоста, а де краще підтиснути і промовчати.
У спам, чмошнику Oleksii Zahoruiko
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ты в вообще о чем? что за бред? ты русскому репу где то учишься? там тоже набор слов и ноль смысла...
ах да, забыл..дитя инцеста) прости еще раз, не хорошо даунов обижать, но ты особенный)
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и еще) посмотри фильм игры разума) там одному дебилу(хоть он и гением был, тебе не понять) повсюду мерещились русские, так и тебе кацапы) только герой фильма пробудился и старался быть нормальным, а в твоем случае тебе светит ну маааксимум быть подстилкой какого-то бомжа)
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Давати поради будеш кацапам, унтерменьш.
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Заради справедливості, від таких злочинів (зґвалтування, серійні вбивства тощо) не застрахована жодна країна, навіть з тих, де показники злочинності десь в районі нуля.
Бо це зло може прориватися з темних глибин незалежно від економічних, соціальних та інших факторів. Навіть страшні покарання за такі злочини не дуже зупиняють.
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Порохоботы, вы отмороженные на всю голову... это факт!
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Я х.з., но "мужчиной" это ссущество не назвал бы.
Мало того что чмо, но еще и ограбил. Наверное совок, и/или просто православный.
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До речі, на тему православнутих вчора запостив в іншій темі оце. "Святоотеческий совет" від батюшки РПЦ.
Що характерно, чомусь я (не християнин) закрив обличчя фейспалмом... гундяєвського батюшку жодного разу не засмутило люте, пекельне богохульство у фразі "ложка зашкварит тело Христово". Мовчу вже, що під час євхаристії тіло - це взагалі-то хліб (просфора), а вино символізує кров... але саме припущення, що б-га можна зашкварити... Тут тема для глибокого богословського диспуту - "чи може пєтух зашкварити б-га?" Чоловік, погрожуючи ножем, зґвалтував студентку на території навчального закладу в Києві, - поліція - Цензор.НЕТ 8227
(Шкода, не застав пост в період актуальності... порадив би зробити ложку для причастя з діркою... або взагалі окрему пєтушину церкву)

Чоловік, погрожуючи ножем, зґвалтував студентку на території навчального закладу в Києві, - поліція - Цензор.НЕТ 9171
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https://www.e-reading.club/book.php?book=40842
Та ладно сміятись над бісомраками)
У нас теж тут такого "добра" як мінімум на 3 покоління.
Я от читаю непоганий розгляд Піплії:
І не знаю скільки чуваків вмерли не від вогнищ попівських, а просто від сміху.
Реально, попи - на рівних змагаються з красножёппими в царині - хто більше набреше.
Аж страшно - таку туфту несуть в маси стадо.....
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Дякую за посилання - зміст зацікавив, треба почитати під відповідну музику ))))))
Про теологічні диспути - на одному диспуті пізнього середньовіччя на абсолютно серйозних борщах обговорювали питання "що було б, якби Ісус прийшов на землю у вигляді огірка?"
Як там глядачі не померли від реготу - я хз.
...а тут дійсно є цікаві питання: що було б замість розп'яття - кидання в діжку з солоними огірками, звідки богоогірок вийшов би абсолютно свіжим? І що було б символом християнства - діжка?
Прізвиськом апостола Фоми було б не Маловірний, а Малосольний?
Солити огірки - богоугодна справа чи радикальний сатанізм? (якщо богоугодна - причащалися б огірком і розсолом? з бодуна - причастя що треба Чоловік, погрожуючи ножем, зґвалтував студентку на території навчального закладу в Києві, - поліція - Цензор.НЕТ 6211 )
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У мене паралелі з висерами Піплії - до нашої країни.....
Така ж рабська покірність, та бажання стелитись під тим хто більше наобіцяє.
У мене від цього - тупо презирство до нашої історії.
Насправді - вбити послів(такого ніхто не робить), а потім двигнути 80к. бидла з іконочками + половці, проти якихось 20к. Воїнів і .... обісратись.
Може і неточно пишуть, але я ніколи не схвалю справи(дєянія) дебілів, котрі навіть свято "покрови" заснували вна "честь" занурення під воду своїх же русичів(руські війська напали на греків, але потонули, ну, може за сприяння т.з. "грецького вогню"... х.з.)
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нєт шоп даму в рєстаран прігласіть
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полностью насладіца женщіной мона только по йєйо свободному желанію
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Це слова справжнього мужика.
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Депутантки не бажають навіть каструвати...! Депутанткам це потрібно...
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мабуть випустили по закону ссявченко потрібно її в одну камеру посадити.
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Место изнасилования довольно стремное. Там и на велике могут проехать.И пробежать.Если учесть,что при такой опасности сумел изнасиловать,то его стояку можно позавидовать )) Бедные безмужние наверное многое за такое отдали бы )) А пострадавшей совет - надо было обдрыстаться и губы намазать дерьмом. И с таким видом идти к нему навстречу со словами -я тебя хочу.- Полюбому он бы сломался.
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Чего оправдываться ? Это реализм. Вот распятых мальчиков,не бывает.
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А у тебя что, руки завязаны?Попроси соседа по палате он намажет тебе.
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Не ерничай. Я тебе предложил простой способ убедиться в эффективности данного совета.- Переоденься телкой и шмыгай поздно вечером возле пивняка где много бухих.А когда кто-то клюнет,проделай что я тебе говорил. Потом расскажешь,как было.
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Суворов/Різун якось писав, що чоловік, який коли бачить привабливу жінку і не хоче подумки її тут же зґвалтувати, і не чоловік зовсім.
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Ключові слова - "Суворов/Різун" Чоловік, погрожуючи ножем, зґвалтував студентку на території навчального закладу в Києві, - поліція - Цензор.НЕТ 1345
Так ми можемо дійти до регресу кудись в печери палеоліту... з відповідними моделями поведінки. Хоча ці моделі і так притаманні певним соціальним, етнічним тощо групам (гопота, кацапня etc)

Чоловік, погрожуючи ножем, зґвалтував студентку на території навчального закладу в Києві, - поліція - Цензор.НЕТ 5742
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А як що він пєтушара? І саме це його й заводить? Чоловік, погрожуючи ножем, зґвалтував студентку на території навчального закладу в Києві, - поліція - Цензор.НЕТ 6942
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А я цього не стверджував. Це було лише припущення.
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Та начебто загальновідомий факт - механічна стимуляція простати. Тому пасивних гомосексуалістів заводять, так би мовити, "штурми підземного комплексу лисим спецназом"... Себто "атаки шкіряними багнетами з тилу на позицію ерцгерцога Пердінанда"... Або "експедиції бурятських їхтамнетів у дамбаські шахти за танками і градами"... "Перестрілки м'ясними кулями у темному тонелі"... "Реп-батли лисих гангстерів у чорному кварталі"...
Ну ви зрозуміли.
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"Ниасилил" 56 слів (446 літер)?
Зуйові новини: потенціал вашого моску не айс.
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це соціопат, така небезпека, як хтось там проїде - йому байдуже.
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Если по серьезному,то конечно к придурку в мозги не залезешь. Такое учудят...
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це не придурок, це людина з абсолютно кримінальним мисленням
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Это уже не криминал. Раз захотелось еще и клубнички. - Тупость и идиотизм.Неумение следить за эмоциями и желаниями.Непонимание конечной цели.
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"Кримінальним мисленням"? Оце ви його overrate.
Игорь Хирскл написав вірно - тупість та ідіотизм. Кримінальне мислення - це non penis canina, воно передбачає планування злочину, шляхи уникнути відповідальності тощо. Тому про тупого наркомана, який грабанув бабцю в 100 метрах від свого під'їзду, навряд чи можна сказати "кримінальне мислення".
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мне вот интересно,такие вот дебилы не понимают что их вычислят в тот же день и в итоге посадят на года в тюрьму? Или у них котелок не варит вообще?
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Якщо це дійсно психічнохворий, то там в голові може коїтись сюр, схожий на ЛСД-тріп.
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А хто Вам сказав, що такі злочинці інтелектуали?
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Етоженашлюдь, украинец. С ним нужно просто поговорить и пойти на его условия и компромисы. Как то не логично у нас законы работают. Потрахался не заплатив, за ето ему 10 лет с конфискацией. А террористов убивших десятки людей и мажоров давивших людей пачками выпускают под домашний арест или личное обязательство.
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Награбленного у студентки на залог не хватило! Вот если бы государство отБеняКоломойшил...
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Певно лайно з ордло. Якось неаргументоване - киянин...
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Ублюдка нельзя назвать мужчиной. Джентльменом ещё назовите.
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в німецькому суді до нього звертатимуться "гер", в американському "місте-р"
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и вовсе не так, в Германии поговорка:"мужика из эсэссэр по немецки кличут "хер"", если быть точнее.
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А что если мыролюбно развести полицейских от него? Он таки перестанет ножичком махать?
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Ещё один адепт из партии шария / сн😉😉😉
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от комментов аж мурашки по коже. все все знают и ни у кого нет никаких сомнений!

а смешно будет, если позже окажется, что люди просто не сошлись в цене. и такое бывает...
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Зуйова якась студентка, щоб взагалі зв'язатися з таким "казановою".
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жаль что твоя мама о цене договорилась. На одного подонка в мире было бы меньше.
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передай свой маме мои наилучшие пожелания, ще сынок... Чоловік, погрожуючи ножем, зґвалтував студентку на території навчального закладу в Києві, - поліція - Цензор.НЕТ 8778
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Сейчас такие студентки ,что сами кого хошь изнасилуют ...
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