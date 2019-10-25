 Чоловік, погрожуючи ножем, зґвалтував студентку на території навчального закладу в Києві, - поліція. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні відділу комунікації поліції Києва.
За даними поліції, до Святошинського управління поліції надійшло повідомлення про зґвалтування і розбійний напад на дівчину біля метро "Житомирська".
Начальник відділу кримінальної поліції Віталій Ясінський розповів, що у ході оперативно-пошукових заходів поліцейські встановили причетність до злочину 46-річного киянина, раніше судимого за розбійний напад та грабунок, якого у подальшому затримали.
"Ми з’ясували, що зловмисник побачив дівчину біля станції метро та пішов за нею слідом. Як тільки студентка зайшла до безлюдного місця на території навчального закладу, чоловік пригрозив їй ножем, відібрав ювелірні вироби та зґвалтував. Також ми встановили, що затриманий обґрунтовано підозрюється у спробі пограбування на вулиці Стуса", - повідомив він.
Фігуранту оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 187 (Розбійний напад), ч. 1 ст. 152 (Зґвалтування), ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України.
Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Йому загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Хватит пилить бабло, страной займитесь, если конечно ума хватит.....
Как будто при его обожаемом Свиночолом гетьмане преступность была обуздана.
Ось що про таких чмошників написала людина, яку я дуже поважаю:
"Каждая гнида мечтает стать вошью. Каждая гнида на форуме мечтает быть замеченной кгб. Вопит, извивается, молит: "меня заметьте, я - самая большая гнида!" -, а кгб на вас положил с прибором, им гниды наверняка неинтересны. Дорастите до размера вшей, ублюдки, может - заметят".
(Валерия Новодворская).
Ты конченный зашкварный котяра, который к тому же мастурбирует на Свиночолую тварь. Ты не обижайся, но даже мараться об тебя не хочется.
У спам, чмошнику Oleksii Zahoruiko
ах да, забыл..дитя инцеста) прости еще раз, не хорошо даунов обижать, но ты особенный)
Бо це зло може прориватися з темних глибин незалежно від економічних, соціальних та інших факторів. Навіть страшні покарання за такі злочини не дуже зупиняють.
Мало того что чмо, но еще и ограбил. Наверное совок, и/или просто православный.
Що характерно, чомусь я (не християнин) закрив обличчя фейспалмом... гундяєвського батюшку жодного разу не засмутило люте, пекельне богохульство у фразі "ложка зашкварит тело Христово". Мовчу вже, що під час євхаристії тіло - це взагалі-то хліб (просфора), а вино символізує кров... але саме припущення, що б-га можна зашкварити... Тут тема для глибокого богословського диспуту - "чи може пєтух зашкварити б-га?"
(Шкода, не застав пост в період актуальності... порадив би зробити ложку для причастя з діркою... або взагалі окрему пєтушину церкву)
Та ладно сміятись над бісомраками)
У нас теж тут такого "добра" як мінімум на 3 покоління.
Я от читаю непоганий розгляд Піплії:
І не знаю скільки чуваків вмерли не від вогнищ попівських, а просто від сміху.
Реально, попи - на рівних змагаються з красножёппими в царині - хто більше набреше.
Аж страшно - таку туфту несуть в
масистадо.....
Про теологічні диспути - на одному диспуті пізнього середньовіччя на абсолютно серйозних борщах обговорювали питання "що було б, якби Ісус прийшов на землю у вигляді огірка?"
Як там глядачі не померли від реготу - я хз.
...а тут дійсно є цікаві питання: що було б замість розп'яття - кидання в діжку з солоними огірками, звідки богоогірок вийшов би абсолютно свіжим? І що було б символом християнства - діжка?
Прізвиськом апостола Фоми було б не Маловірний, а Малосольний?
Солити огірки - богоугодна справа чи радикальний сатанізм? (якщо богоугодна - причащалися б огірком і розсолом? з бодуна - причастя що треба )
Така ж рабська покірність, та бажання стелитись під тим хто більше наобіцяє.
У мене від цього - тупо презирство до нашої історії.
Насправді - вбити послів(такого ніхто не робить), а потім двигнути 80к. бидла з іконочками + половці, проти якихось 20к. Воїнів і .... обісратись.
Може і неточно пишуть, але я ніколи не схвалю справи(дєянія) дебілів, котрі навіть свято "покрови" заснували вна "честь" занурення під воду своїх же русичів(руські війська напали на греків, але потонули, ну, може за сприяння т.з. "грецького вогню"... х.з.)
Це слова справжнього мужика.
😁
Так ми можемо дійти до регресу кудись в печери палеоліту... з відповідними моделями поведінки. Хоча ці моделі і так притаманні певним соціальним, етнічним тощо групам (гопота, кацапня etc)
Ну ви зрозуміли.
Зуйові новини: потенціал вашого моску не айс.
Игорь Хирскл написав вірно - тупість та ідіотизм. Кримінальне мислення - це non penis canina, воно передбачає планування злочину, шляхи уникнути відповідальності тощо. Тому про тупого наркомана, який грабанув бабцю в 100 метрах від свого під'їзду, навряд чи можна сказати "кримінальне мислення".
а смешно будет, если позже окажется, что люди просто не сошлись в цене. и такое бывает...
щесынок...