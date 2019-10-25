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 Чоловік застрелив тестя і тещу, поранив 8-річну доньку і намагався вчинити самогубство на Хмельниччині, - Нацполіція. ФОТО

На Хмельниччині чоловік застрелив тестя і тещу, поранив 8-річну доньку і намагався накласти на себе руки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Хмельницької області.

Подія сталася вчора, 24 жовтня, близько 19:30 в селі Завалля Кам'янець-Подільського району.

Перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, під час сімейної сварки чоловік з мисливської рушниці кілька разів вистрілив у 66-річного тестя і 65-річну тещу, а потім ще поранив у руку 8-річну доньку, яка кинулася захищати дідуся з бабусею. Від поранень пенсіонери померли на місці події.

Поки дружина намагалася вгамувати чоловіка, дівчинці вдалося втекти з будинку і викликати поліцію.

Чоловік намагався вчинити самогубство: спочатку вистрілив собі в обличчя, а коли спроба не вдалася, зачинився в автомобілі і підпалив його. У цей час за викликом прибули патрульні, які разом із сусідами загасили транспортний засіб та затримали зловмисника.

Нині 40-річний чоловік перебуває під вартою в лікарні. Його доньку прооперували, її життю та здоров’ю нічого не загрожує.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за п. 1 ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство двох і більше осіб) Кримінального кодексу України.

Санкція передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років або довічне ув'язнення. Зараз вирішується питання про оголошення чоловікові про підозру і проводяться подальші слідчі дії.

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Чоловік застрелив тестя і тещу, поранив 8-річну доньку і намагався вчинити самогубство на Хмельниччині, - Нацполіція 01
Чоловік застрелив тестя і тещу, поранив 8-річну доньку і намагався вчинити самогубство на Хмельниччині, - Нацполіція 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3155952
 
 
 Топ коментарі
 
А у Ївропі тиша і соловейки щебечуть...Ні хто ні кого не вбиває... І Брейвіків не існує.
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Бачили чмочніка? Мужчина застрелил тестя и тещу, ранил 8-летнюю дочь и пытался покончить с собой на Хмельнитчине, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 4758 Чого тебе бере, довбень? Мама циці не дала з ранку? Мужчина застрелил тестя и тещу, ранил 8-летнюю дочь и пытался покончить с собой на Хмельнитчине, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 1791
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У нас в стране алкоголь купить не проблема..чего не скажешь о кодеиносодержащих лекарствах..от боли..Ибо алкоголь - славная традиция, а кодеин - зло..по мнению ментов и прочих слабоадекватных и не чистых на руку граждан..
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Ему бы в спецназ...Но судьба решила иначе...
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"сорвало крышу" мужику, называется.
всем пострадавшим - хорошего обхождения в больнице.

Но вступление в Европу отдаляется, по вполне понятным причинам, включая и эту.
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А у Ївропі тиша і соловейки щебечуть...Ні хто ні кого не вбиває... І Брейвіків не існує.
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Не тобі "гнати" на Європу.
У нас ващє з половина слів = латинь, німецька, англійська(корені).
І ти не будеш з сулицею йти проти морпєха?
Так що заткнувся і не "атсвєчівай".
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Бачили чмочніка? Мужчина застрелил тестя и тещу, ранил 8-летнюю дочь и пытался покончить с собой на Хмельнитчине, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 4758 Чого тебе бере, довбень? Мама циці не дала з ранку? Мужчина застрелил тестя и тещу, ранил 8-летнюю дочь и пытался покончить с собой на Хмельнитчине, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 1791
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Точно, такие инциденты свойственны твоей ПаРашке, не хотелось бы быть на вас похожими
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Я вот недавно почитал слегка газету "экспресс"...... львовскую.... ну, такой жести только бы парашникам желать......
Может и правду пишут, но даже читать больно. Одно и то же как парашники вытворяют. Реально не верилось что такая жесть бывает. Тут то.
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Нема слів... трагедія в сім'ї і нічого вже не можна виправити.
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Саме тому в статуті внутрішньої служби і написано: Ніколи не з'ясовувати ні які питання з п'яним військовослужбовцем. Вкласти його баїньки, а як протверезіє, тоді і влаштовувати йому показову головомийку! Мужчина застрелил тестя и тещу, ранил 8-летнюю дочь и пытался покончить с собой на Хмельнитчине, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 2749
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Да? Понятия не имел. Вот без неё- точно невозможно, по крайней мере- сейчас. Но, на кой хрен родню валить???
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Сейчас уж точно не время пить ибо пить нужно в радости и комфорте, а не в раздражении. Злость нужно реализовывать на трезвую. Осмысленно и по конкретному объекту. Пока не реализовал то и отмечать нечего. Не зря казаки за пьянство во время войны казнили...
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Патроны "тахо"...ими не застрелешься...каждый пятый брак...звуку много...толку мало...
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У нас в стране алкоголь купить не проблема..чего не скажешь о кодеиносодержащих лекарствах..от боли..Ибо алкоголь - славная традиция, а кодеин - зло..по мнению ментов и прочих слабоадекватных и не чистых на руку граждан..
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Не витримала психіка усвідомлення того факту, що таких як він - лише вісім процентів.
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"Охотничье оружие не стреляет", да, хоплофилы?
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А чего это 15 лет как в совке? 15 суток хватит.
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дыпрысняк ххх-как скушно я живу--мож тоже пойти побузить по лестнице побегать Чоловік застрелив тестя і тещу, поранив 8-річну доньку і намагався вчинити самогубство на Хмельниччині, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 6022 ..
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