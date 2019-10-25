 Податкова міліція спільно з СБУ викрили схему розкрадання бюджетних коштів та ухилення від сплати податків на суму 12,5 млн грн. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Державної фіскальної служби.

У рамках проведення досудового розслідування за ч.3 ст. 212 КК України було встановлено групу осіб, які, використовуючи реквізити низки підконтрольних підприємств, отримали дохід за начебто виконані будівельно-монтажні роботи та не відобразили вказані операції у податковій звітності, а також не задекларували податкові зобов’язання з ПДВ на загальну суму 12,5 млн гривень.

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Також встановлено, що третина будівельно-монтажних робіт проведена лише на "паперах" без фактичного виконання, що призвело до привласнення та розтрати бюджетних коштів.

За результатами проведених санкціонованих обшуків у офісних та нежилих приміщеннях, а також за адресами проживання фігурантів, вилучено 139,3 тис. гривень, банківські картки, фінансово-господарські документи та чорнові записи, що підтверджують протиправну діяльність, печатки, комп’ютерну техніку та мобільні телефони.

Окрім того, рішенням суду накладено арешт на 425,7 тис. гривень, які перебувають на рахунках підконтрольних підприємств.









Триває слідство.