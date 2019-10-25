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 Хакера, який переховувався від правоохоронних органів США, затримано в готелі Києва, - кіберполіції. ФОТО

Кіберполіції затримала 32-річного хакера в одному з готелів Києва. В Україні він переховувався від правоохоронних органів США.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації кіберполіції.

Іноземця підозрюють у викраденні $6 млн з рахунків американських фінансових установ.

Розслідування щодо злочинної діяльності іноземця почалося ще у 2010 році співробітниками Федерального бюро розслідувань та Служби розслідування фінансових злочинів (FNTT) США. У 2019 році в Україну надійшов запит про надання міжнародно-правової допомоги щодо розшуку та затримання хакера.

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Наразі чоловіка підозрюють у незаконному втручанні в роботу комп’ютерних систем, викраденні та відмиванні грошей в особливо великих розмірах і в шахрайстві.

Зазначається, що поліцейські затримали зловмисника в одному із найдорожчих столичних готелів, де той тимчасово проживав.

Вирішується питання щодо видачі затриманого США.

Хакера, який переховувався від правоохоронних органів США, затримано в готелі Києва, - кіберполіції 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3155902
 
   
 Топ коментарі
 
Обменяйте его на деньги Павлика Лазаренко Хакера, який переховувався від правоохоронних органів США, затримано в готелі Києва, - кіберполіції - Цензор.НЕТ 9560
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атпустітє єго! он ні в чьом нє вінават!
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Відпустіть: стояв на блок-постах, його ждуть вдома!
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не видавайте поки мільйонера Хакер, скрывавшийся от правоохранительных органов США, задержан в гостинице Киева, - Киберполиция - Цензор.НЕТ 455
нехай в нас свої гроші витрачає.
а потім можна і повернути.
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Обменяйте его на деньги Павлика Лазаренко Хакера, який переховувався від правоохоронних органів США, затримано в готелі Києва, - кіберполіції - Цензор.НЕТ 9560
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И шо все эти хакеры прячутся в Украине, начитались кацапских СМИ что тут гнездо коррупции и думают от всех откупиться. ТО еще им повезло что менты нашил а не бандиты, а то хакер бы уже майнил криптолаве в заброшенной промзоне.)))
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Рашка бы не выдала.
Дала бы квартирку в Мухосранске, или как там "столица" Мордовии? Как Дупардье, правда французский друг обосрался, как его соотечественник Наполеон в свое время, и хитро продав квартиру, свалил. Ибо лучше в норм. стране даже отсидеть, чем в Мордоре "жить" Хакера, який переховувався від правоохоронних органів США, затримано в готелі Києва, - кіберполіції - Цензор.НЕТ 422

И Бридлав назвал еще Рашку "вяликая держава".... дебил однако. Надо бы его туда - "пожить".
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