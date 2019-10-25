 Хакера, який переховувався від правоохоронних органів США, затримано в готелі Києва, - кіберполіції. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації кіберполіції.
Іноземця підозрюють у викраденні $6 млн з рахунків американських фінансових установ.
Розслідування щодо злочинної діяльності іноземця почалося ще у 2010 році співробітниками Федерального бюро розслідувань та Служби розслідування фінансових злочинів (FNTT) США. У 2019 році в Україну надійшов запит про надання міжнародно-правової допомоги щодо розшуку та затримання хакера.
Наразі чоловіка підозрюють у незаконному втручанні в роботу комп’ютерних систем, викраденні та відмиванні грошей в особливо великих розмірах і в шахрайстві.
Зазначається, що поліцейські затримали зловмисника в одному із найдорожчих столичних готелів, де той тимчасово проживав.
Вирішується питання щодо видачі затриманого США.
нехай в нас свої гроші витрачає.
а потім можна і повернути.
Дала бы квартирку в Мухосранске, или как там "столица" Мордовии? Как Дупардье, правда французский друг обосрался, как его соотечественник Наполеон в свое время, и хитро продав квартиру, свалил. Ибо лучше в норм. стране даже отсидеть, чем в Мордоре "жить"
И Бридлав назвал еще Рашку "вяликая держава".... дебил однако. Надо бы его туда - "пожить".