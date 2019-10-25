 Вирішення безпекових питань на Донбасі має стояти на першому місці. Лише після цього можна переходити до політичного блоку, - Кучма. ФОТО

Про це заявив другий президент України, представник України в Тристоронній контактній групі з урегулювання ситуації на Донбасі Леонід Кучма 23 жовтня на зустрічі з політичним директором Європейської служби зовнішніх дій Жаном-Крістофом Бельярдом, повідомила у Facebook речниця Кучми Дарка Оліфер, передає Цензор.НЕТ .

Вона зазначила, що мінському переговорному процесу щодо врегулювання ситуації на Донбасі на переговорах приділили "особливу увагу".

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"Леонід Кучма підкреслив: вирішення безпекових питань має стояти на першому місці – йдеться про повне припинення вогню, виведення з території України іноземних збройних формувань і військової техніки, відновлення Україною контролю над українсько-російським кордоном. Лише після цього можна переходити до політичного блоку" , - написала речниця.

Також на зустрічі обговорювали двостороннє співробітництво України та ЄС, зокрема Угоду про асоціацію України і ЄС та дію безвізового режиму.

"Жан-Крістоф Бельярд наголосив на цілковитій підтримці територіальної цілісності та суверенітету України з боку Європейського Союзу", - додала Оліфер.







