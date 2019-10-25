EN|RU|UK
Теми дня: Корупційний скандал у Слузі народу Формула Штайнмаєра Номер 95 Кварталу про Гонтареву Вибори в США і Україна Збройовий скандал з Гладковським Протести проти формули Штайнмаєра Пресмарафон Зеленського Обирай свідомо
 Політика України, Фоторепортаж
  1505  25
Матеріали за темою:
Все про:Кучма (386) Донбас (13405) Оліфер (177)

 Вирішення безпекових питань на Донбасі має стояти на першому місці. Лише після цього можна переходити до політичного блоку, - Кучма. ФОТО

Вирішення безпекових питань на Донбасі має бути в пріоритеті.

Про це заявив другий президент України, представник України в Тристоронній контактній групі з урегулювання ситуації на Донбасі Леонід Кучма 23 жовтня на зустрічі з політичним директором Європейської служби зовнішніх дій Жаном-Крістофом Бельярдом, повідомила у Facebook речниця Кучми Дарка Оліфер, передає Цензор.НЕТ .

Вона зазначила, що мінському переговорному процесу щодо врегулювання ситуації на Донбасі на переговорах приділили "особливу увагу".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Виконання блоку мінських угод з безпеки - ключове для повернення миру на Донбас, - українська сторона ТКГ

"Леонід Кучма підкреслив: вирішення безпекових питань має стояти на першому місці – йдеться про повне припинення вогню, виведення з території України іноземних збройних формувань і військової техніки, відновлення Україною контролю над українсько-російським кордоном. Лише після цього можна переходити до політичного блоку" , - написала речниця.

Також на зустрічі обговорювали двостороннє співробітництво України та ЄС, зокрема Угоду про асоціацію України і ЄС та дію безвізового режиму.

"Жан-Крістоф Бельярд наголосив на цілковитій підтримці територіальної цілісності та суверенітету України з боку Європейського Союзу", - додала Оліфер.

Вирішення безпекових питань на Донбасі має стояти на першому місці. Лише після цього можна переходити до політичного блоку, - Кучма 01
Вирішення безпекових питань на Донбасі має стояти на першому місці. Лише після цього можна переходити до політичного блоку, - Кучма 02
Вирішення безпекових питань на Донбасі має стояти на першому місці. Лише після цього можна переходити до політичного блоку, - Кучма 03
Вирішення безпекових питань на Донбасі має стояти на першому місці. Лише після цього можна переходити до політичного блоку, - Кучма 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3155887
 
   
 Топ коментарі
 
Пока там кацапская банда орудует никакой безопасности даже призрачной быть не может
 показати весь коментар
 
Это уже становится отлаженной схемой. Сначала идет пробная попытка сдать интересы страны, в ответ с протестами поднимается общественность, власти усираются и дают задний ход. Когда Кучма под давлением ЗЕквартала подписывал 4.10.19 го. ту хрень, что ему Лавров подсунул, не было понятно, что сначала должен быть решен вопрос безопасности?
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Так, как выяснилось, кацапы и не собераются после выборов ничего выводить, давать контроль над границей и хотят всё днр и лнр со всем, что там есть сейчас, тупо включить в состав Украины. Они даже эту формулу штанмаера выполнять не хотят.
 показати весь коментар
 
 
Петрович , вьі уже провели встречу Нормандской четверки , где и когда ?
 показати весь коментар
 
 
Ну, слава богу, пока не провели. Но так, как на неё рвётся зеленский, то хз на что он согласится ещё. Все адекватные боятся этой встречи, потому что там будет подписана только капитуляция.
 показати весь коментар
 
((((это капец - даже Кучма понимает - моника ты зебил))))))))
 показати весь коментар
 
 
Пока там кацапская банда орудует никакой безопасности даже призрачной быть не может
 показати весь коментар
 
 
Ку, ма буде теж вочевидь за інений Як і Безсмертний.
 показати весь коментар
 
 
Сказав один з батьків української корупції та олігархату.
 показати весь коментар
 
 
Будь ты проклят, красножёппый совковый ублюдок.
Православненько так - столько начудить и тут гнида поучает еще. Причем совершенно искренне уверена что она - очень добрая. Чем более человек говно - тем проворней он бегает по храмам и тем ловче размахивает там руками, бубня какую-то несуразицу.
 показати весь коментар
 
 
Ротньій Козлов , если бьі Кучма сказал о вьіборах в ОРДЛО без вьівода войск и техники в Расею , спорим , тьі бьі его не проклинал , а назвал мудрьім политиком ?
 показати весь коментар
 
Если бы Яхве тебя двинул молнией, спорим бы ты не "стебался" тут как Петросян, а крякнул бы?
 показати весь коментар
 
ну вы поняли как зеленский этот бриллиант будет перевозить в Украину
Вирішення безпекових питань на Донбасі має стояти на першому місці. Лише після цього можна переходити до політичного блоку, - Кучма - Цензор.НЕТ 1319

 показати весь коментар
 
 
Это уже становится отлаженной схемой. Сначала идет пробная попытка сдать интересы страны, в ответ с протестами поднимается общественность, власти усираются и дают задний ход. Когда Кучма под давлением ЗЕквартала подписывал 4.10.19 го. ту хрень, что ему Лавров подсунул, не было понятно, что сначала должен быть решен вопрос безопасности?
 показати весь коментар
 
 
Чтоб эта мразь пережила своих внуков ἀμήν
 показати весь коментар
 
Чтобы,это Кучмо со своими внуками сгнило в конвульсиях за продажу себе в карман немерянный ядерного оружия
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТФотоПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору