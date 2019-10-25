 КОРД затримав банду підривників банкоматів у Дніпрі, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Дніпропетровської області.

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З грудня минулого року співробітники карного розшуку Дніпровського відділу поліції та слідчі документували злочинну групу, члени якої перевіряються на причетність до підривів банкоматів у м. Дніпро та викраденні банківських грошей.

"За кожним фактом крадіжки була проведена масштабна оперативна робота. У відділах та відділеннях поліції були створені групи у складі працівників карного розшуку, слідчих та експертів. Для розслідування злочинів було проведено низку негласних слідчих дій та розшукових заходів. Місця злочинів детально обстежили експерти, вилучили речові докази, провели трасологічну та дактилоскопічні експертизи", - розповіли в Нацполіціі.

Ці заходи дозволили в подальшому встановити та затримати в ніч на 23 жовтня трьох жителів Дніпра, віком від 22 до 32 років, які обґрунтовано підозрюються у скоєнні цих злочинів.

Під час обшуків за місцем їх мешкання та в автомобілях оперативники вилучили декілька пістолетів, патрони, номерні знаки до автомобілів, шоломи, бронежилети, газові балони, шланги та інші інструменти, за допомогою яких вчинялися злочини.

Також вилучено автомобілі "БМВ" та "ВАЗ", скутер та велосипед, на яких пересувалися зловмисники.

Встановлено, що підозрювані діяли вночі та обирали банкомати, які знаходилися у віддалених районах міста та не були обладнані камерами відеоспостереження. Як було встановлено в ході експертизи, банкомати були пошкоджені шляхом вибуху газоповітряної суміші.

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Обшуки проводилися в рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України (крадіжка). Наразі трьох чоловіків затримано в порядку ст. 208 КПКУ. Вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу. За скоєння крадіжки у великих розмірах крадіям загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі





