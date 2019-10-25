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 Громадянин Азербайджану намагався вивезти раритетні фотоапарати в РФ, - Держприкордонслужба. ФОТО

Харківські прикордонники спільно зі співробітниками Державної фіскальної служби запобігли спробі нелегального вивезення до Російської Федерації трьох фотоапаратів Leike 1936 року випуску.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

"В пункт пропуску "Плетенівка" прибув автомобіль марки "Мерседес". На ньому до Росії прямував громадянин Азербайджану 1970 року народження. Під час огляду транспортного засобу правоохоронцями виявлено три фотоапарати німецького виробництва "Leike" 1936 року випуску, які, можливо, становлять історичну та культурну цінність", - йдеться в повідомленні.

На громадянина Азербайджану складено адміністративні матеріали, а фотоапарати вилучено. Триває експертиза.

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Громадянин Азербайджану намагався вивезти раритетні фотоапарати в РФ, - Держприкордонслужба 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3155870
 
   
 Топ коментарі
 
тут пів Карпат вже вивезли, а фіскалам про фотоапарати Гражданин Азербайджана пытался вывезти раритетные фотоаппараты в РФ, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 4554
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Да кому нужен этот старый хлам, ой нимогу, погран-служба прекрати Гражданин Азербайджана пытался вывезти раритетные фотоаппараты в РФ, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 16
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то . что было создано немцами и австрийцами в начале века до 40 годов включительно можно считать шедевром и эталоном инженерной мысли -лично моё мнение
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Да кому нужен этот старый хлам, ой нимогу, погран-служба прекрати
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толку от этого барахла? это как хранить дома видак VHS, который давно уже на помойку нужно отнести. Щас на мобилу лучше фоткает чем на этот фотик Гражданин Азербайджана пытался вывезти раритетные фотоаппараты в РФ, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 2284
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то . что было создано немцами и австрийцами в начале века до 40 годов включительно можно считать шедевром и эталоном инженерной мысли -лично моё мнение
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Возможно я и не прав, я не эксперт по фотикам, просто привык двигаться в ногу со временем. Типа сфоткал на мобилу, тут же с нее отправил на фотопринтер по блютузу и все) Ну для кого-то в кайф наверное сидеть в темной фанне и проявлять негативы, каждомусвое кароч Громадянин Азербайджану намагався вивезти раритетні фотоапарати в РФ, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 4673
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ну так и кому то мп3 хватает за глаза . а кто то слушает винил на вертушке выпуска 70х годов и платит за неё больше чем стоят 1000 мп3 плееров
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Ти однозначно не правий. Такі фотікі зовсім не для фотографування, це антикваріат. Оригінал Leica коштує дуже дорого на аукціонах.
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Між іншим, три оригінальні камери в такому стані - це фантастика. Однозначно це копії, або репліки довоєнної моделі.
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Це не для фотографування, а для того, щоб поставити вдома і показувати друзям. У мене є деякі експонати, якими людина не користується вже одну-дві тисячі років. Хобі у людей таке.
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Можно еще дембельский альбом друзям показывать Громадянин Азербайджану намагався вивезти раритетні фотоапарати в РФ, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 1427 только лучше не надо
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тут пів Карпат вже вивезли, а фіскалам про фотоапарати
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где же он лейки в таком сохране нашёл ? китайцы их случайно не подделывают ?
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100% Это бывший Зоркий позолоченый. Раритетный? Да, для дилетантов, то есть пограничников.
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Всегда удивлялсямудрости цензоровцев, ********* одной только фотке, даже не держав апарат в руках могут утверждать, что это потделка. Вот так 73 % зебилов и клована выбирали, по фотке наверно или по кварталу з эскрана Громадянин Азербайджану намагався вивезти раритетні фотоапарати в РФ, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 5615
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выпущено за 17 лет 1000 штук этой модели . позолоченного покрытия на них не было . кожаный кофр которому 80 лет так не выглядит . и сейчас выпускают реплики леек как раз таки в цыганско- китайском оформлении
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Это ты пограничникам расскажи. Как по мне, то если техника в таком сохране, то по идее там должны на них быть серийные номера (не уверен) и паспорта на аппараты. Или если бы азер вез кодаки 90х годов или советские зениты, то тоже новость бы запилили?
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немного погугли и увидишь, что были такие модели. Еще имели название Panzerkampf или Вермахт. Стоимость на ebay от 170 до 1000 зелени
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Ну если там действительно "Leike 1936", как написал Цензор, то этого уже достаточно чтоб определить копию даже не держав в руках.
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Какие-то они слишком новенькие , да ещё и , типа , позолоченные . Это точно не китайская бутафория ?
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нет... Это Leica D или Leica II, еще имеет название Panzerkampf. Стоит от 200 до 1000 бакинских... Ценности особой не представляет
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Шоб вы так янтарь защищали от контрабанды...
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Люди не сваріться зранку, ну звідки хач може визначити підробка чи ні, він навіть не знає принципу роботи механічного фотоапарата і що таке "Leike"
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Звичайні репліки "Лейки" , через інтернет можна купити стільки завгодно . Призначені для колекціонерів . Досить дорога цяцька , але набагато дешевше від оригіналу . Забавка . Автор дрімучий невіглас разом з фіскалами . Власник певно все пояснив , але душа фіскала бажає слави всупереч здоровому глузду .
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этим "раритетом" ebay кишит. Самый дорогой Leica II - 1000 зелени, а так в среднем 200 бакинских...
Судя по фото - это Leica Panzerkampf (еще называют Вермахт) - так се раритет...
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