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Все про:вибух (1793) граната (489) Київ (6676)

 На території ринку в Києві серед ночі вибухнула граната. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У ніч на 25 жовтня в Києві за адресою вулиця Теодора Драйзера, 8 пролунав вибух. Усе сталося на території ринку Радосинь. На щастя, унаслідок пригоди ніхто не постраждав.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інформатор.

Детонація сталася близько 00:40.

За словами співробітника охоронної фірми "Шериф", які приїхали на спрацювання сигналізації, вибух пролунав у проході між МАФами. З фасаду все було закрито ролетом. Зловмисник зайшов на територію ринку і кинув вибухівку. За інформацією правоохоронців, чоловік був сам.

На території ринку в Києві серед ночі вибухнула граната 01

Попередньо, це була граната. На місці залишилися осколки вибухового пристрою. Серед них лежав і важіль від гранати. На щастя, ніхто не постраждав. Від вибуху і уламків побилися скла в декількох спорудах. На місці працювали екіпажі поліції, вибухотехніки та слідчо-оперативна група. Деталі інциденту з'ясовуються.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Момент вибуху гранати в центрі Києва, від якого загинув ветеран Дегтярьов. ФОТО

На території ринку в Києві серед ночі вибухнула граната 02

До слова, цього тижня вже був вибух гранати. Тоді загинули двоє чоловіків, а через кілька годин поліція встановила особи загиблих.

На території ринку в Києві серед ночі вибухнула граната 03
На території ринку в Києві серед ночі вибухнула граната 04
На території ринку в Києві серед ночі вибухнула граната 05
На території ринку в Києві серед ночі вибухнула граната 06
Фото: Інформатор

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3155861
 
 
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Покончили с бедностью,покончим и с беспределом .Президент точно сказал,что все будет"Зашибись".
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Граната то не забавка. Навіщо їх таскають з собою ?
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Народ к Новому году готовится. Питарды по 500 затаривает
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..это надо всем, кроме украинцев и друзей Украины
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Так вроде же гранаты разрешены минскими договоренностями
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