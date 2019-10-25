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 Події, Фоторепортаж
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 Невідомі закидали камінням три автобуси з футбольними фанатами в центрі Києва, затримано 5 осіб, - поліція. ФОТОрепортаж

У столиці невідомі закидали камінням автобуси з футбольними вболівальниками. Унаслідок події ніхто не постраждав. П'ятьох осіб доставили в управління поліції для надання пояснень.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

За даними поліції, вчора ввечері до столичної поліції надійшло повідомлення, що на вулиці Великій Васильківській група невідомих осіб кидає каміння в автобуси, які перевозять футбольних уболівальників.

Під час огляду місця події правоохоронці зафіксували пошкодження вікон у трьох автобусах. Постраждалих немає.

Невідомі закидали камінням три автобуси з футбольними фанатами в центрі Києва, затримано 5 осіб, - поліція 01

Неподалік місця події поліцейські затримали 5 осіб. Їх запросили до районного управління для з‘ясування обставин та їхньої причетності до протиправних дій. Інші учасники встановлюються.

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Зібрані відомості за цим фактом зареєстровано в Печерському управлінні поліції.

Невідомі закидали камінням три автобуси з футбольними фанатами в центрі Києва, затримано 5 осіб, - поліція 02
Фото: сайт Нацполіції

Слідчим відділом Печерського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до чотирьох років позбавлення волі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3155852
 
 
 Топ коментарі
 
"Неподалеку от места происшествия полицейские задержали 5 человек. Их пригласили...(с). Я бы, на месте полиции, тоже пригласил, правда, настойчиво. По-полной бы пригласил. С шокерами, дубинками, а далее и с пластиковыми мешками, на башку. Дабы прониклись, приглашением, на всю оставшуюся. Из-за таких вот кретинов, трижды подумаешь, о посещении стадиона, а в итоге- хрен посетишь.
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Только умственно отсталые граждане, годами не замечающие воровства Мародера могут увидеть логическую связь с Зеленским в событиях, не имеющие к нему никакого отношения.
Допускаю, что может я ее не вижу. Может найдется кто то умный и докажет эту связь между действиями хулиганов и Зеленским?
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выше удалили и теперь уже вспомню не каждую фразу(((
отец мой пьяница, за рюмкой тянется
а мать уборщица, какой позор
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"Неподалеку от места происшествия полицейские задержали 5 человек. Их пригласили...(с). Я бы, на месте полиции, тоже пригласил, правда, настойчиво. По-полной бы пригласил. С шокерами, дубинками, а далее и с пластиковыми мешками, на башку. Дабы прониклись, приглашением, на всю оставшуюся. Из-за таких вот кретинов, трижды подумаешь, о посещении стадиона, а в итоге- хрен посетишь.
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що то за болільники такі, за якими автобуси приїздять?...білі болільники, напевне...ну, то чорні їх і закидали...(то всьо без расизмів)
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Може ви й праві я не розбираюсь в футболі. А хто можуть бути білі люди, наприклад?
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не люди, болільники...ті, що ходили пішки і їздили на лісапетах і зараз пересіли на персональні автобуси і авто з кортежами...вони цього досягли)
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Наши могут брусчаткой забросать. В этом случае зачинщика нужно искать с кавказскими корнями .
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Шо за абстракция " болельщики в автобусе", " неизвестные". Вчера матч был Динамо - Копенгаген, Динамо феерично сыграло 1:1. Теперь по логике: в автобусе ехали граждане Дании, камни бросали фаны Динамо. "Спасибо", за имидж Украины, установят причастность, следующий матч Динамо будет при пустых трибунах.
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Мне так не кажется. У вас есть данные о том, сколько датчан фанатели на стадионе? У меня- нет. Как мне кажется, это просто дебильный вандализм, "бессмысленный и беспощадный"(с).
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Это был подвид - Гопники Обыкновенные-ключевой электорат Владимира Зеленского
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Это как раз то быдло, голосовавшее за зелену шмарклю. У них тоже только рот, чтобы жрать и жопа, чтобы срать. А поочитав высеры ЗЕбилов на ЦН. создается впечетление, что у ЗЕбилов жопа занимает 73 процента ихнего организма.
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Только умственно отсталые граждане, годами не замечающие воровства Мародера могут увидеть логическую связь с Зеленским в событиях, не имеющие к нему никакого отношения.
Допускаю, что может я ее не вижу. Может найдется кто то умный и докажет эту связь между действиями хулиганов и Зеленским?
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с такой игрой как у Динамо,скоро будут и футболистов бить,а потом и Суркиса
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