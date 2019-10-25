 Невідомі закидали камінням три автобуси з футбольними фанатами в центрі Києва, затримано 5 осіб, - поліція. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

За даними поліції, вчора ввечері до столичної поліції надійшло повідомлення, що на вулиці Великій Васильківській група невідомих осіб кидає каміння в автобуси, які перевозять футбольних уболівальників.

Під час огляду місця події правоохоронці зафіксували пошкодження вікон у трьох автобусах. Постраждалих немає.

Неподалік місця події поліцейські затримали 5 осіб. Їх запросили до районного управління для з‘ясування обставин та їхньої причетності до протиправних дій. Інші учасники встановлюються.

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Зібрані відомості за цим фактом зареєстровано в Печерському управлінні поліції.



Фото: сайт Нацполіції

Слідчим відділом Печерського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до чотирьох років позбавлення волі.