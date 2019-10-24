 Ексчиновники КОДА здавали за 1 гривню на рік будівлю в центрі Києва, завдавши державі збитків на суму понад 200 млн. ФОТО

Про це повідомляє прес-служба прокуратури міста Києва, інформує Цензор.НЕТ.
Так, чотири посадові особи всупереч встановленому законодавством порядку, із значним заниженням розміру орендної плати, передали в користування державне майно - будівлю площею 1900 квадратних метрів, розташовану по вул. Великій Васильківській у Києві.
"Починаючи з 2000 року, керівники одного з департаментів Київської обласної державної адміністрації здавали в оренду цей будинок за 1 гривню на рік комунальному підприємству, яке у свою чергу здавало його в суборенду приватним підприємствам за ринковою вартістю", - зазначають у прокуратурі.
При цьому, як стверджують у відомстві, після внесення змін до законодавства, згідно з якими орендарі зобов'язані перераховувати різницю між суборендою і орендною платою власникові цього майна, посадові особи ОДА не вжили жодних заходів для розірвання договору, який був укладений на невигідних для держави умовах.
В рамках слідства в приміщеннях чотирьох колишніх посадових осіб КОДА були проведені обшуки, під час яких правоохоронці вилучили документацію, що підтверджує незаконну передачу будинку в суборенду.
За результатами слідчих дій чотирьом колишнім посадовим особам оголошено про підозри у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 367 (службова недбалість) КК України. Вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу.
Постановлением определено, что размер годовой платы за аренду недвижимости бюджетными организациями, которые содержатся за счет госбюджета, государственными и коммунальными учреждениями социальной сферы, которые содержатся за счет государственного и местных бюджетов, или которым предоставляется финансовая поддержка из госбюджета, составляет 1 грн.
Также Кабмин внес организации, которые содержатся за счет Пенсионного фонда и его территориальных органов, в перечень бюджетных организаций, которые имеют право на аренду государственного имущества за 1 грн. в год.
так арендодатель не законно сдал в аренду не тому или арендатор незаконно сдал в субаренду не тем?
кто что нарушил?
в итоге, это арендатор нарушил закон:
3. Плата за суборенду цього майна, яку отримує орендар, не повинна перевищувати орендної плати орендаря за майно, що передається в суборенду.
А арендодатель не проконтролировал расчет платы за субаренду ...