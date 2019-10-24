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 Події, Київські новини
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Все про:Київ (6657) корупція (2619) нерухомість (186) ОДА (685)

 Ексчиновники КОДА здавали за 1 гривню на рік будівлю в центрі Києва, завдавши державі збитків на суму понад 200 млн. ФОТО

Прокуратура міста Києва спільно зі Службою безпеки України та слідчими ГУНП в Києві викрила факт злочинного заподіяння колишнім керівництвом Київської обласної державної адміністрації збитків державі в розмірі понад 200 млн грн.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури міста Києва, інформує Цензор.НЕТ.

Так, чотири посадові особи всупереч встановленому законодавством порядку, із значним заниженням розміру орендної плати, передали в користування державне майно - будівлю площею 1900 квадратних метрів, розташовану по вул. Великій Васильківській у Києві.

"Починаючи з 2000 року, керівники одного з департаментів Київської обласної державної адміністрації здавали в оренду цей будинок за 1 гривню на рік комунальному підприємству, яке у свою чергу здавало його в суборенду приватним підприємствам за ринковою вартістю", - зазначають у прокуратурі.

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При цьому, як стверджують у відомстві, після внесення змін до законодавства, згідно з якими орендарі зобов'язані перераховувати різницю між суборендою і орендною платою власникові цього майна, посадові особи ОДА не вжили жодних заходів для розірвання договору, який був укладений на невигідних для держави умовах.

В рамках слідства в приміщеннях чотирьох колишніх посадових осіб КОДА були проведені обшуки, під час яких правоохоронці вилучили документацію, що підтверджує незаконну передачу будинку в суборенду.

Ексчиновники КОДА здавали за 1 гривню на рік будівлю в центрі Києва, завдавши державі збитків на суму понад 200 млн 01

За результатами слідчих дій чотирьом колишнім посадовим особам оголошено про підозри у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 367 (службова недбалість) КК України. Вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3155771
 
   
 Топ коментарі
 
Я тебе больше скажу. Такого не было и при Януковиче, и при Ющенко, и даже при Кучме. А было то же, что и сейчас: приходит новая власть, меняет смотрящих, наследует схемы.
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"Экс-чиновники КОГА сдавали за 1 гривну в год здание в центре Киева, нанеся государству ущерб свыше 200 млн." - так может они оказались порядочными пацанами, и относили бабло куда надо, не зря же их девятнадцать лет никто не трогал.
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Такого при Порошенко не было!!!!!!
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Я тебе больше скажу. Такого не было и при Януковиче, и при Ющенко, и даже при Кучме. А было то же, что и сейчас: приходит новая власть, меняет смотрящих, наследует схемы.
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У щекаладок новая указивочка в методичках: всех мазать дерьмецом, говорить, что все одинаковые, что меняются только смотрящие, а схемы остаются.

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Дійсно це відбувалося в 2000 році, і до Порошенка , і до Ющенка. Як мені вбачається , то там можливо притягти до відповідальності керівництво комунального підприємства та керівництво департаменту, якому це підприємтсво підпорядковане.
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Так что,в одном из департаментов КОГА без малого 20 лет харчуются одни и те же рыла?
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у этих рыл есть родственные хари: друзья, дети, зятья, итд, хотя законом не запрещено и всю жизнь пробыть в депутатах. и не думаю, что они тк--саами по себе. вот это один из ручейков который лился в кабинеты повыше--включая самые высокие
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Стабильность - признак мастерства.
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Начало положил Засуха, я так понял. И жена его тоже скандально известна, тоже Засуха.Бггг Экс-чиновники КОГА сдавали за 1 гривну в год здание в центре Киева, нанеся государству ущерб свыше 200 млн - Цензор.НЕТ 6943
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Таня страшна особа . Чорна людина . Навіть не людина . Відьма .
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Кабинет Министров Украины внес изменения в Методику расчета арендной платы за имущество и пропорции ее распределения.

Постановлением определено, что размер годовой платы за аренду недвижимости бюджетными организациями, которые содержатся за счет госбюджета, государственными и коммунальными учреждениями социальной сферы, которые содержатся за счет государственного и местных бюджетов, или которым предоставляется финансовая поддержка из госбюджета, составляет 1 грн.
Также Кабмин внес организации, которые содержатся за счет Пенсионного фонда и его территориальных органов, в перечень бюджетных организаций, которые имеют право на аренду государственного имущества за 1 грн. в год.

так арендодатель не законно сдал в аренду не тому или арендатор незаконно сдал в субаренду не тем?
кто что нарушил?
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Ты до конца прочитал? Арендаторы должны были бабки за субаренду перечислять в бюджет. Вместо бюджета бабки шли в карман этим четырем делкам из облдержадм Экс-чиновники КОГА сдавали за 1 гривну в год здание в центре Киева, нанеся государству ущерб свыше 200 млн - Цензор.НЕТ 8424
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Если в субаренду сдавали не по той же 1 грн в год, то тогда должны были не все бабки, а только ризницу між нарахованою платою за суборенду і тією її частиною, яку отримує орендар, спрямовується до державного або місцевого бюджету.

в итоге, это арендатор нарушил закон:

3. Плата за суборенду цього майна, яку отримує орендар, не повинна перевищувати орендної плати орендаря за майно, що передається в суборенду.

А арендодатель не проконтролировал расчет платы за субаренду ...
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"арендатор нарушил закон".А эти 4 кренделя из облдержадм не знали, что у арендатора 20 лет сидит субарендатор. Вы теоретик?
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"Экс-чиновники КОГА сдавали за 1 гривну в год здание в центре Киева, нанеся государству ущерб свыше 200 млн." - так может они оказались порядочными пацанами, и относили бабло куда надо, не зря же их девятнадцать лет никто не трогал.
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Для іміджу слуг потрібні посадки "великої гиби" , А тут попали небєнині , а скоріше пєдрони , без надійного парасоля . Не виключено що прибєнині поклали око на землю під історичною будовою ще для одної "свічки" . В них сьогодні голова забита землею.
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В усьому завжди винен Бэня. Валіть все на нього.
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Помнится такая же история была с театром русской драмы им. Л. Украинки в году эдак 2005. Правда потом все затихло. При Кучме(Омельченко) помещение сдавалось за 1 грн. И ничего. Все путем, все живы.
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