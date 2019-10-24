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 Суспільство, Фоторепортаж
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Все про:Київ (6657) контрабанда (1019) податкова міліція (1309) ДФС (2346) косметика (3)

 Податкова міліція викрила схему імпорту в Україну косметики поза митним контролем: вилучено товару на 20 млн грн і 1,6 млн грн готівкою. ФОТО

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС в м.Києві викрили схему імпорту в Україну високоліквідних товарів поза митним контролем та вилучили велику партію незаконно ввезеної продукції.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Державної фіскальної служби.

В межах проведення операції "Рубіж" і розслідування кримінального провадження за ч. 3 ст. 212 КК України під процесуальним керівництвом прокуратури м.Києва була встановлена ​​група осіб, які, використовуючи реквізити кількох підконтрольних підприємств і фізичних осіб-підприємців, створили схему переміщення на митну територію України високоліквідних товарів (парфумів, косметичних засобів, брендового одягу, взуття та іграшок) поза митним контролем без сплати податків і митних платежів.

Переміщення товарів здійснювалось міжнародними поштовими відправленнями шляхом подрібнення партій товару і реалізовувалися через інтернет-магазини.

За наслідками проведених обшуків з незаконного обігу вилучено велику кількість косметичних товарів в асортименті, загальною вартістю понад 20,1 млн грн, 1,6 млн грн готівкою, печатки та чорнові записи.

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Податкова міліція викрила схему імпорту в Україну косметики поза митним контролем: вилучено товару на 20 млн грн і 1,6 млн грн готівкою 01
Податкова міліція викрила схему імпорту в Україну косметики поза митним контролем: вилучено товару на 20 млн грн і 1,6 млн грн готівкою 02
Податкова міліція викрила схему імпорту в Україну косметики поза митним контролем: вилучено товару на 20 млн грн і 1,6 млн грн готівкою 03

Слідство триває.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3155732
 
 
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не понятно...
Это шо, великий зелебоб зря старался?
Контрабандисты положили большой и толстый и играют на своем рояле
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народ - мы самая нищая страна в Европе - а моника и к хотят, шоб мы платили за все как немцы или бельгийцы - при наших зарплатах - как то так - они боряться не с олигархами ,а с мелким и средним бизнесом - зачистят территорию и зайдут сети с монополией и договорняками
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а да откат с сети ведь получить можно - а с мелочи - нет
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