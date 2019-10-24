 Податкова міліція викрила схему імпорту в Україну косметики поза митним контролем: вилучено товару на 20 млн грн і 1,6 млн грн готівкою. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Державної фіскальної служби.

В межах проведення операції "Рубіж" і розслідування кримінального провадження за ч. 3 ст. 212 КК України під процесуальним керівництвом прокуратури м.Києва була встановлена ​​група осіб, які, використовуючи реквізити кількох підконтрольних підприємств і фізичних осіб-підприємців, створили схему переміщення на митну територію України високоліквідних товарів (парфумів, косметичних засобів, брендового одягу, взуття та іграшок) поза митним контролем без сплати податків і митних платежів.

Переміщення товарів здійснювалось міжнародними поштовими відправленнями шляхом подрібнення партій товару і реалізовувалися через інтернет-магазини.

За наслідками проведених обшуків з незаконного обігу вилучено велику кількість косметичних товарів в асортименті, загальною вартістю понад 20,1 млн грн, 1,6 млн грн готівкою, печатки та чорнові записи.

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Слідство триває.