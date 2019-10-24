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 Події, Фоторепортаж
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Все про:Запоріжжя (530) наркотики (859) Нацполіція (8387)

 Правоохоронці виявили нарколабораторію з виготовлення метадону в Запоріжжі, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Співробітники Нацполіції викрили нарколабораторію з виготовлення метадону в Шевченківському районі м. Запоріжжя.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Запорізької області.

"23 жовтня до поліції Запорізької області надійшло повідомлення про те, що на території домоволодіння у Шевченківському районі міста Запоріжжя функціонує підпільна нарколабораторія, в якій виготовляється наркотичний засіб "метадон"", - йдеться в повідомленні.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група Шевченківського відділення поліції, працівники Управління протидії наркозлочинності ГУНП у Запорізькій області та експерти-криміналісти.

Наразі проводяться огляд та першочергові слідчі дії й оперативно-розшукові заходи. Встановлюються особи, причетні до організації діяльності нарколабораторії. Все вилучене буде направлено на дослідження до Запорізького Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

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Правоохоронці виявили нарколабораторію з виготовлення метадону в Запоріжжі, - Нацполіція 01
Правоохоронці виявили нарколабораторію з виготовлення метадону в Запоріжжі, - Нацполіція 02
Правоохоронці виявили нарколабораторію з виготовлення метадону в Запоріжжі, - Нацполіція 03
Правоохоронці виявили нарколабораторію з виготовлення метадону в Запоріжжі, - Нацполіція 04
Правоохоронці виявили нарколабораторію з виготовлення метадону в Запоріжжі, - Нацполіція 05

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3155729
 
 
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Так. Тепер його клієнт (в народі просто "ЗЄ") може дозволити собі гору найчистішого продукту.
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Такие лаборатории есть в любом областном центре и ВСЕ они работают под крышей ментов, а эти видать решили работать без крыши и не отстегивать...... Правоохранители обнаружили нарколабораторию по изготовлению метадона в Запорожье, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 2211
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Установку робили професіонали. Вищу хімічну освіту отримали не за сало. Їх би енергію та в мирне русло. В хліву організувати такий досить складний синтез у кілька стадій непросто. Умільці.
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Решается вопрос об открытии уголовного производства
Правоохоронці виявили нарколабораторію з виготовлення метадону в Запоріжжі, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 4388
Могут и не открыть.
Если вернутся под "крышу"?
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