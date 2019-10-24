 Поліція затримала на київському ринку 17 іноземців-нелегалів. ФОТОрепортаж

Про це повідомила поліція Києва, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що іноземці проживали в Україні без необхідних документів.

"Деякі з них взагалі незаконно потрапили на територію, а в інших закінчився термін перебування в Україні", - повідомили в поліції.

Представниця Центрального міжрегіонального управління Державної міграційної служби України в Києві та Київській області Алевтина Сук повідомила, що порушниками виявилися громадяни Азербайджану, Афганістану, Узбекистану, Грузії, Китаю, Бангладеш, Киргизстану та Вірменії.

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За її словами, 11 затриманих примусово повернуть на батьківщину, ще двом скоротять терміни тимчасового перебування в Україні. Деяким порушникам доведеться заплатити штраф, бо їх притягли до відповідальності за ст.203 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Затримання були проведені в рамках операції "Мігрант", практичний етап якої триває з 18 жовтня по 19 листопада.

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