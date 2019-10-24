 Олена Зеленська в Японії ознайомилася з особливостями харчування школярів. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Офісу Президента.
Зеленська обговорила зі шкільним дієтологом особливості дитячого харчування в Японії. Зокрема, їй розповіли про те, що дітей у місцевих школах годують обідами, які за державними нормативами становлять третину від денної норми їжі дитини. У кожній школі обов’язково є дієтолог, котрий відповідає за збалансовану систему харчування.
"Наявність дієтолога у школі дуже важлива, і мені хотілося б, щоб це втілили й в Україні", – зазначила дружина Президента.
Їй показали приміщення, у якому готують обіди: зайти туди неможливо, адже на кухні дотримуються суворих санітарних норм. Працівники потрапляють всередину у змінному одязі та в масці. Особливий інтерес у Зеленської викликало питання про те, як харчуються діти з алергією. Дієтологи консультують батьків школярів щодо індивідуальної харчової непереносимості. На початку кожного місяця працівники школи надсилають батькам меню, щоб вони могли проконтролювати харчування дитини.
Обідають учні просто у класі, причому діти беруть активну участь у процесі підготовки та прибирання: є чергові, які роздають їжу та наводять лад у школі. Це є обов’язком кожного учня, адже виховує в них дисциплінованість.
Зеленська також відвідала уроки фізичної культури та дізналася, що тут діти також максимально залучені до процесу: вони вимірюють час, за який їхні однокласники складають нормативи, та записують результати. Це допомагає відчути власну відповідальність і навчитися піклуватися про інших.
блогеры - не вижу чтоб высмеяли эту ситуацию.
приперется во дворец в ЦВЕТАХ ИМПЕРАТОРСКОЙ СЕМЬИ...))))
Наши дипломаты в Японии совсем ДЕБИЛЫ?)))
Вся японская пресса негодует...
А наши бабуины с Г+Г вещают о ПЕРЕМОГЕ!!!))))
І українські школярі будуть є в столовій суходолу з васабі.
А чи містять вони достатньо вивірка, жирів та вуглеводів?
« Суходол з васабі» - это высший класс. Теперь «суши» только так и буду называть.
КОЗА МАЛОМУЩАЯ в этом году будет оформлять субсидию?
Ну то таке...зато иммунитет крепкий!!!))
ЗЕня все на оффшоры вывел...
На коммуналку денег нет)))
Снова за субсидией побежит...
либо кот у тебя на клаве спит
вы здоровые вообще?
- Харакири, если не сдержал своего обещания.
- Кабмин в отставку, при даже подозрении в употреблении спиртного.
...
И борщ тоже или у них сухомятка?
А, может, стоит не "диетологов" вводить, а восстановить школьных медработников, сначала?Уже давно в школах забыли, что такое - плановые медосмсотры детей! У нас на них денег не хватает, а она на "диетологов", размахнулась...