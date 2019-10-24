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 Київські новини
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Все про:земля (398) Київ (6657) Медведчук (513) прокуратура (1940)

 Прокуратура вимагає повернути гектар землі на Трухановому острові, захопленої охоронною фірмою соратників Медведчука. ФОТО

Прокуратура міста Києва в судовому порядку вимагає повернути територіальній громаді земельну ділянку на Трухановому острові в Києві площею 1,16 га і вартістю понад 25 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури міста Києва, інформує Цензор.НЕТ.

Прокуратурою міста Києва встановлено факт незаконного зайняття та використання юридичною особою вказаної земельної ділянки на Трухановому острові без відповідних правовстановлюючих документів на землю (рішення Київської міської ради, договору тощо).

Прокуратура вимагає повернути гектар землі на Трухановому острові, захопленої охоронною фірмою соратників Медведчука 01

Крім того, доступ до земельної ділянки обмежений, на земельній ділянці встановлений паркан та розміщено низку будівель та споруд, спеціалісти органів місцевого самоврядування на земельну ділянку не допускаються.

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У зв’язку з цим, прокуратура міста звернулась до господарського суду з позовом про зобов’язання зазначеної юридичної особи повернути вказану земельну ділянку територіальній громаді, звільнивши від розміщеного на ній майна.

Судячи з опублікованого знімку, йдеться про землю на Трухановому острові в Києві, на якій облаштувало базу охоронне агентство "Шторм". Як стверджують журналісти Bihus.Info, "Шторм" належить соратникам Віктора Медведчука по його політичного руху "Український вибір" - Івану Бойченку і Віктору Чорному. Останній зараз став однопартійцем Медведчука і разом з ним зайшов у парламент у складі політсили "Опозиційна платформа "За життя".

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3155673
 
   
 Топ коментарі
 
Вот-вот!!!
Янык и Порох так и говорили! Прокуратура требует вернуть гектар земли на Трухановом острове, захваченной охранной фирмой соратников Медведчука - Цензор.НЕТ 2596
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Охранная фирма "Шторм" - про-проссийская, диверсионная ударно-боевая группа боевиков-титушек, собственная мини-армия В. Медведчука. Кроме того, еще одним источником поставвки титушек служит Федерация боевого самбо Украины, почетным президентом которой является В. Медведчук.
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Это потрох сучок им разрешил захватить землю?
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Вот-вот!!!
Янык и Порох так и говорили! Прокуратура требует вернуть гектар земли на Трухановом острове, захваченной охранной фирмой соратников Медведчука - Цензор.НЕТ 2596
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Ей бы пройтись по ВСЕМ берегам - много интересных домиков и заборчиков она бы обнаружила!
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Что-то я не понял... а когда же посадят Медведчука? Помню зекоманда очень была обеспокоена по этому поводу.
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блаЗЄнські просто хотіли щоб місце "ведмедчука" зайняв "шевченко", що оце їздив на оглядини до кацапії. Як кажуть, нічого особистого.
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Это потрох ***** им разрешил захватить землю?
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Угу...
Все стало сразу легче на душе..
Пашинский в СИЗО, Медведчук на воле .
Короче цирк ..
Когда же свинарчуков посадят?
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В ответ на это прокуратура и Портнов отправит еще одно повестку на допрос... Порошенко
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Охранная фирма "Шторм" - про-проссийская, диверсионная ударно-боевая группа боевиков-титушек, собственная мини-армия В. Медведчука. Кроме того, еще одним источником поставвки титушек служит Федерация боевого самбо Украины, почетным президентом которой является В. Медведчук.
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Охранная вооруженная фирма "Шторм" с агентурой ФСБ-ГРУ разбросана по всей Украине. Монахов с военной выправкой в лаврах и крестных ходах уже видели. Ждут сигнала действовать.
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а когда они ее захватили? вчера или несколько лет взад?
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А по простому неззя- под руководством прокуратуры, правоохранители освободили от бандитов земельный участок . А юрик потом пусть доказывает законность использования .
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А кримінальна справа де?
Ножками вони тупають...
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