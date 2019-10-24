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 Події, Київські новини
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Все про:Київ (6657) Нацполіція (8387) вбивство (1928)

 Раніше судимий киянин через сварку напав з ножем на сусіда і його друга: є загиблий. ВIДЕО

До столичної поліції надійшло повідомлення про те, що у дворі багатоповерхівки на вулиці Здолбунівській перебувають двоє людей з ножовими пораненнями, один з яких не подає ознак життя.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікації поліції Києва.

За словами начальника Дарницького управління поліції Володимира Ткаченка, в ході оперативно-розшукових заходів правоохоронці встановили причетність до злочину раніше судимого за майнові злочини 48-річного жителя будинку, у дворі якого сталася вбивство.

"Ми з’ясували, що чоловік у під’їзді зустрів сусіда з товаришем, які почали з’ясовувати з ним стосунки. У відповідь він дістав із кишені розкладний ніж та кілька разів вдарив ним опонентів. У результаті 49-річного сусіда з ножовими пораненнями госпіталізували в лікарню, а його 39-річний товариш від травм помер на місці", - зазначив Ткаченко.

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Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 121 (тяжке тілесне ушкодження) та ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Затриманому оголошено про підозру у вчиненні умисного вбивства. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Раніше судимий киянин через сварку напав з ножем на сусіда і його друга: є загиблий 01
Раніше судимий киянин через сварку напав з ножем на сусіда і його друга: є загиблий 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3155664
 
 
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На лицо обычная бытовуха с летальным исходом. Граждане, общайтесь только с проверенными и нормальными людьми!!!
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Цей ранєє судімий підтримує формулу Штайнмаєра?
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Ні. Він може бути лише її співавтором. У такому разі ця формула правильно має звучати так - "формула Штайнмаєра - ранєє судімава"
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Когда его спросили, чего ты тут тунеядствуешь, пьешь , ходишь грязным по подьезду, а не защищаешь интересы страны на востоке, он ответил, что пацифист и не приемлет насилия...
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Не трогайте бывших ЗЭКов,если он с тюрьмы вернулся живой, значит он очень опасен.
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бойтесь слабоумных бывших хероев с гранатами в карманах и подорванной психикой, сидите дома в каске и противогазе!
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Тю нужно было руки порезать себе и вести стрим с места преступления. Потом твоё дело объединят с делом о воростве картохи с базара и считай отпетлял.
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зеки завжди із ножами вирішують свої зеківськи проблеми!
А за спробу убивства і убивство потрібно пожиттєве давати!
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